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25.05.2026 06:31:29
Mid India Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Mid India Industries hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,020 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 404,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 13,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,190 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,070 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 131,21 Millionen INR gegenüber 63,22 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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