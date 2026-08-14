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14.08.2026 06:31:29
Mid India Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mid India Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,06 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mid India Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 15,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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