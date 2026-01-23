Mid Penn Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mid Penn Bancorp präsentierte am 21.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,2 Millionen USD – ein Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mid Penn Bancorp 79,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,90 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 349,95 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Mid Penn Bancorp einen Umsatz von 308,99 Millionen USD eingefahren.

