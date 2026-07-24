Mid Penn Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mid Penn Bancorp hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 107,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 86,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at