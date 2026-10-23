Mid Penn Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mid Penn Bancorp hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mid Penn Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,790 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Mid Penn Bancorp im vergangenen Quartal 107,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mid Penn Bancorp 94,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at