MIDAC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MIDAC gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 31,22 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 29,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,26 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MIDAC 2,82 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 104,37 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 103,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 11,84 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 10,91 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at