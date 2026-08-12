MIDAC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MIDAC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 28,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,28 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at