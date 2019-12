MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.143,80 -0,07% +25,05%

S&P-500-Future 3.141,75 -0,16% +26,31%

Euro-Stoxx-50 3.679,02 -0,36% +22,58%

Stoxx-50 3.327,43 -0,23% +20,56%

DAX 13.133,08 -0,25% +24,38%

FTSE 7.225,60 -0,19% +7,60%

CAC 5.842,26 -0,50% +23,50%

Nikkei-225 23.430,70 +0,33% +17,07%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 172,39 +17239

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,50 59,20 -1,2% -0,70 +20,6%

Brent/ICE 63,76 64,39 -1,0% -0,63 +15,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.464,26 1.460,20 +0,3% +4,06 +14,2%

Silber (Spot) 16,63 16,59 +0,3% +0,04 +7,3%

Platin (Spot) 891,61 896,82 -0,6% -5,21 +11,9%

Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,1% +0,00 +2,6%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Ein wenig veränderter Stand der Indizes mit leichter Tendenz nach unten wird an der Wall Street am Montag zum Start erwartet. Am Markt werden schwache chinesische Exportdaten stark beachtet, da sie Aufschluss über die Auswirkungen des Handelsstreits geben. Die Exporte aus China sind im November unerwartet um 1,1 Prozent gesunken, die Ausfuhren in die USA brachen sogar um 23 Prozent ein. Die Daten dürften am Markt eine gewisse Unsicherheit hervorrufen, zumal am Montag keine Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, die den Blick ablenken könnten.

Das Thema Handelsstreit bleibt ohnehin im Fokus, weil am kommenden Sonntag neue US-Strafzölle auf chinesische Produkte in Kraft treten würden, sollten sich die Kontrahenten bis dahin nicht einigen. Allerdings rechnen einige Analysten damit, dass US-Präsident Donald Trump die Einführung der Zölle auch verschieben könnte, während weiter verhandelt wird.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Knapp behauptet - Die Nachrichtenlage ist zu Wochenbeginn dünn, allerdings stehen wichtige Termine im weiteren Wochenverlauf an. Am Donnerstag finden zum einen Parlamentswahlen in Großbritannien statt. Zum andern gibt die EZB ihre geldpolitische Entscheidung bekannt. Mit Spannung wird die anschließende Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet. Am Sonntag läuft zudem die Frist für weitere US-Strafzölle auf chinesische Importe mit einem Volumen von 160 Milliarden-Dollar ab. Alle Szenarien seien hier noch möglich: ein Deal, eine Verschiebung oder höhere Zölle, heißt es. Der Lichtkonzern Osram kommt in die Hände von AMS. Mit Aufschlägen von 14,8 Prozent auf 44,18 Euro notieren Osram deutlich über dem AMS-Gebot von 41 Euro je Anteilsschein. Offenbar setzen die Anleger darauf, dass AMS in Zukunft nachkaufen wird. Der Pharmakonzern Sanofi (minus 0,5 Prozent) kauft das Biotech -Unternehmen Synthorx für 2,5 Milliarden US-Dollar und legt dafür eine saftige Prämie auf den Tisch. Biotechnologie-Aktien profitieren von der Übernahmefantasie in der Branche. Im TecDAX gewinnen Carl Zeiss 9,5 Prozent, getrieben zusätzlich von einer Kaufempfehlung. Morphosys (plus 1,5 Prozent) steigen auf ein neues Jahreshoch. Für Rocket Internet geht es 4,6 Prozent nach oben, während United Internet 0,7 Prozent nachgeben. Die beiden Unternehmen kaufen die Anteile zurück, die das jeweils andere Unternehmen an ihnen hält.Die Aktien des britischen Einzelhändlers Tesco legen um 5,2 Prozent zu. Der Konzern prüft den Rückzug aus Asien.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:22 Uhr Fr, 17:08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1072 +0,14% 1,1062 1,1049 -3,4%

EUR/JPY 120,09 +0,01% 120,13 120,09 -4,5%

EUR/CHF 1,0963 +0,11% 1,0959 1,0952 -2,6%

EUR/GBP 0,8409 -0,12% 0,8401 0,8432 -6,6%

USD/JPY 108,46 -0,12% 108,60 108,69 -1,1%

GBP/USD 1,3168 +0,25% 1,3169 1,3104 +3,2%

USD/CNH (Offshore) 7,0359 +0,17% 7,0335 7,0316 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 7.473,76 -1,04% 7.476,01 7.385,76 +100,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Etwas fester - Im Sog starker Vorgaben der Wall Street ist es am Montag an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien nach oben gegangen mit den Kursen. In den USA hatten besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten für Konjunkturzuversicht gesorgt und die Anleger zu Käufen animiert. In Ostasien fielen die Gewinne aber vergleichsweise moderater aus. Für Zurückhaltung sorgte, dass ab dem 15. Dezember weitere neue Strafzölle auf chinesische Importe in die USA drohen, denn bislang haben sich beide Seiten nicht auf ein Handelsabkommen einigen können. Gemischte Impulse lieferten neue Konjunkturdaten aus der Region. In China sind die Exporte wider Erwarten im November gesunken, allerdings legten dafür die Importe leicht zu. Hier war eine Stagnation erwartet worden. Zudem war es der erste Anstieg seit sieben Monaten. Die Volkswirte von Nomura sehen die positiven Importdaten gleichwohl nicht als Signal einer starken Binnennachfrage, sondern sprechen lediglich von Basiseffekten und einem Sprung der Importe aus den USA. Ökonom Lu Ting rechnet daher auch mit weiteren Stimuli seitens Pekings zur Ankurbelung der Konjunktur. Während die starken US-Arbeitsmarktzahlen von Marktteilnehmern dahingehend interpretiert werden, dass die USA die vom weiter schwelenden Handelsstreit ausgehenden bremsenden Impulse gut verkraften, werden die schwachen Exportdaten Chinas als eine Folge der Strafzölle gesehen. Für Konjunkturoptimismus sorgte derweil neben den guten US-Daten auch, dass in Japan das BIP-Wachstum für das dritte Quartal des Jahres deutlich nach oben revidiert wurde auf ein Plus von 1,8 von zuvor 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hintergrund sind höhere Ausgaben der Unternehmen.

+++++ CREDIT +++++

Nahezu unverändert zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zum Start in die Woche. Mit Blick auf den Jahresultimo kommen die Umsätze bereits deutlich zurück. Aber auch am Sekundärmarkt ist das Angebot gefallen. So weisen die Credit-Strategen der DZ Bank darauf hin, dass in der Vorwoche Unternehmensanleihen mit Investment Grade für 3,65 Milliarden Euro emittiert wurden. Damit lag das Emissionsvolumen nicht nur deutlich unter dem Niveau der Vorwoche, sondern sogar auf dem niedrigsten wöchentlichen Stand seit Anfang Oktober.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Beiersdorf investiert in südkoreanisches Beauty-Startup Lycl Inc.

Beiersdorf wird über eine Investition der zweitgrößte Aktionär an der Lycl Inc., einem südkoreanischen Hautpflege- und Technologie-Startup mit Sitz in Seoul.

Lufthansa und Gategroup schließen langfristige Catering-Partnerschaft

Die Deutsche Lufthansa hat mit dem Käufer des Europageschäftes ihrer Tochter LSG einen langjährigen Vertrag für das Catering an den Drehkreuzen Frankfurt, München und Zürich geschlossen. Bei der Unterzeichnung des Kaufvertrages am Montag gaben die Schweizer Gategroup und die Lufthansa zudem die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmen an den Standorten Frankfurt und München bekannt: An den beiden Standorten, die dort den Bordservice für Lufthansa-Flüge liefern, bleibt der DAX-Konzern über einen Minderheitsanteil an dem Joint Venture beteiligt. Der Verkauf des verbleibenden Teils von LSG soll Beginn des kommenden Jahres gestartet werden, teilte die Lufthansa mit.

IG Metall fordert von AMS Sicherung von Arbeitsplätzen bei Osram

Die Gewerkschaft IG Metall hat an den neuen Osram-Eigentümer AMS appelliert, die Arbeitsplätze bei dem Lichtkonzern zu sichern. "AMS hat nun die Verantwortung für die Arbeitsplätze und Standorte von Osram", sagte Klaus Abel, Unternehmensbeauftragter der IG Metall für Osram. "Wir werden mit aller Macht darauf drängen, dass gegebene Zusicherungen für die Arbeitnehmer rechtssicher eingehalten werden."

Rheinmetall erhält Flugabwehr-Auftrag über 120 Millionen Euro

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Auftrag für die Modernisierung eines Flugabwehrsystems erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Auftrag eines nicht genannten internationalen Kunden ein Volumen von rund 120 Millionen Euro. Die Auslieferung soll im dritten Quartal 2020 beginnen.

Nordex erhält Aufträge für Projekte über 128 MW aus Europa

Der Windanlagenhersteller Nordex hat im November aus Irland, Deutschland, Frankreich und Schweden Aufträge über insgesamt 128 MW von sieben Kunden erhalten. Der Baustart der Projekte ist 2020 und 2021, wie die Nordex SE mitteilte.

Rocket Internet und United Internet entflechten Beteiligungen

Der Startup-Inkubator Rocket Internet und United Internet wollen jeweils eigene Aktien zurückkaufen und im Zuge dessen ihre Überkreuzbeteiligungen reduzieren. Wie die United Internet AG mitteilte, wie sie bis zu 9 Millionen eigene Aktien zum Stückpreis von 29,65 Euro zurückkaufen. Im Zuge dessen will die Rocket Internet SE, die laut Webseite von United Internet knapp 5,5 Prozent an dem Internetdienstleister hält, rund 8,14 Millionen der gehaltenen United-Internet-Aktien zu dem Preis an das Unternehmen verkaufen. Dies entspricht laut Rocket-Internet-Mitteilung einem etwa 4-prozentigen Anteil an United Internet.

Prosus erhöht Offerte für Just Eat auf 740 Pence je Aktie

