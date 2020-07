MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.276,25 +0,71% +1,32%

Euro-Stoxx-50 3.439,12 +1,50% -8,17%

Stoxx-50 3.125,05 +1,03% -8,17%

DAX 13.274,86 +1,75% +0,20%

FTSE 6.295,56 +0,54% -16,98%

CAC 5.154,90 +1,21% -13,77%

Nikkei-225 22.884,22 +0,73% -3,27%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 176,26 -0,11

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,96 40,81 +2,8% 1,15 -28,0%

Brent/ICE 44,54 43,28 +2,9% 1,26 -28,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.826,54 1.816,83 +0,5% +9,72 +20,4%

Silber (Spot) 20,55 19,88 +3,4% +0,68 +15,1%

Platin (Spot) 859,15 850,50 +1,0% +8,65 -11,0%

Kupfer-Future 2,93 2,91 +0,7% +0,02 +3,8%

Die Kursgewinne an den Aktienmärkten und die Hoffnung auf eine Nachfragebelebung treiben die Ölpreise nach oben. Beobachter verweisen auf das Konjunkturpaket, das die EU in der Nacht von Montag auf Dienstag beschlossen hat. Außerdem habe die Befürchtung neuer Lockdown-Maßnahmen die Ölpreise zuletzt belastet, so dass diese nun Spielraum nach oben hätten, meint Bjornar Tonhaugen von Rystad Energy.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach dem positiven Wochenauftakt, der besonders den Technologiewerten eine regelrechte Hausse bescherte, zeichnen sich am Dienstag für den Start an den US-Börsen weitere Kursgewinne ab. Zur guten Stimmung trägt bei, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Montag zwar abermals über 60.000 lag, der Anstieg aber der geringste seit einer Woche war. Das wird als Zeichen gewertet, dass die jüngst wieder verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in den USA Wirkung zeigen.

Daneben stützt die Hoffnung, dass bald ein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung stehen wird. Zuletzt hatten verschiedene Unternehmen Erfolge bei der Entwicklung eines Impfstoffes gemeldet. Beobachter weisen überdies auf die Einigung in der EU auf einen Wiederaufbaufonds und auf die laufenden Verhandlungen in den USA über weitere Hilfsmaßnahmen als Stützungsfaktoren hin. Im US-Kongress geht es vor allem um die zu Beginn der Coronakrise beschlossenen Zuschüsse zur Arbeitslosenhilfe, die demnächst auslaufen.

An Konjunkturdaten steht nur der Chicago Fed National Activity Index auf der Agenda. Deutlich länger ist die Liste der Quartalsausweise von Unternehmen. Schon am Montag nach Börsenschluss hat IBM Zahlen veröffentlicht, die besser ausfielen als erwartet. IBM werden vorbörslich 5,5 Prozent höher gestellt. Die IBM-Zahlen könnten dem Technologiesektor weiteren Auftrieb geben, vermuten Marktteilnehmer.

Im Tagesverlauf werden - unter anderem - noch vor der Startglocke mit Coca-Cola und Philip Morris zwei weitere Schwergewichte der US-Unternehmenslandschaft über den Verlauf des zweiten Geschäftsquartals berichten. Nach Handelsende werden Zahlen von Texas Instruments und United Airlines erwartet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q, Dallas

22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI), Juni

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte feiern die Brüsseler Beschlüsse zum Corona-Hilfspaket. Daneben lassen die jüngsten Aussagen der Pharmakonzerne zu Impfstoffkandidaten auf eine weitere Entspannung in der Pandemie-Krise hoffen. Bayer gewinnen 1,2 Prozent. In einem Berufungsverfahren wegen des Unkrautvernichters Roundup vor einem kalifornischen Gericht unterlag Bayer zwar, aber der dem Kläger zugesprochene Schadenersatz wurde zugleich deutlich gesenkt. Mit einem Kursplus von 3,6 Prozent werden die vorläufigen Zahlen von Continental quittiert. Umsatz wie auch Ertrag übertrafen durch die Bank die Markterwartung. Das größte Plus im DAX weisen mit 9 Prozent aktuell Wirecard auf. Nach dem neuerlichen Kurseinbruch am Vortag erholt sich das Papier des skandalumwitterten Bezahldienstleisters, dessen Tage im DAX gezählt sein dürften. Nachfolger im DAX wird voraussichtlich Delivery Hero (+2,1 Prozent). Im TecDAX dürften LPKF Laser (+6,2 Prozent) für Wirecard nachrücken. Stabilus verlieren 2,6 Prozent. Bei dem Autozulieferer sind im dritten Quartal coronabedingt Umsatz und bereinigtes betriebliches Ergebnis eingebrochen. Bei Sartorius (-3,4 Prozent) dürften Gewinne mitgenommen werden. Der Laborausrüster hat im ersten Halbjahr unter dem Strich über ein Fünftel mehr verdient, hatte aber jüngst schon erste Vorab-Zahlen vorgelegt. Bei Givaudan (-0,5 Prozent) hat sich das operative Ergebnis im ersten Halbjahr laut Bernstein besser als erwartet entwickelt hat, doch monieren die Analysten die Entwicklung des freien Cashflows. Im Sog fallen Symrise um 1,2 Prozent. Nach starken Erstquartalszahlen geht es für Remy Cointreau mittlerweile um 0,8 Prozent nach unten. Novartis verlieren 1,2 Prozent. "Alles in allem sind die Zahlen nicht überzeugend", meint ein Marktteilnehmer zu Novartis. Als "extrem gut" bezeichnet ein anderer Händler hingegen die Zahlen der UBS, deren Aktie um 3,6 Prozent zulegt. Für Wacker Chemie geht es um 7,8 Prozent nach oben. Laut Agenturberichten soll der Wettbewerber GCL-Poly nach mehreren Explosionen ein Werk in Xinjiang geschlossen haben. Kursgewinne verzeichnen die Personalvermittler, nachdem das Geschäft bei Randstad (+5,8 Prozent) im von der Corona-Krise gezeichneten zweiten Quartal nicht so stark wie befürchtet zurückgegangen ist. Die Aktie des Wettbewerbers Adecco steigt um 3,5 Prozent, in Deutschland geht es für Amadeus Fire um 3,3 Prozent nach oben. Borussia Dortmund geben gegen die feste Tendenz des Gesamtmarkts um 1,6 Prozent nach. Der Bundesliga-Club hat das Tauziehen um das englische Talent Jude Bellingham gewonnen. Zwar wurden keine Angaben zur Ablösesumme gemacht, sie soll aber dem Vernehmen nach bei etwa 25 Millionen Euro liegen. Sky Sport spricht von einer "horrenden Ablösesumme".

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:36 Mo, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1435 -0,07% 1,1440 1,1443 +2,0%

EUR/JPY 122,69 -0,03% 122,82 122,70 +0,6%

EUR/CHF 1,0723 -0,26% 1,0739 1,0746 -1,2%

EUR/GBP 0,9008 -0,37% 0,9018 0,9053 +6,4%

USD/JPY 107,29 +0,04% 107,35 107,22 -1,4%

GBP/USD 1,2694 +0,31% 1,2686 1,2640 -4,2%

USD/CNH (Offshore) 6,9887 -0,00% 6,9891 6,9902 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 9.346,01 +1,93% 9.178,76 9.167,26 +29,6%

Der Euro kommt nach der Einigung beim EU-Gipfel auf ein Corona-Hilfspaket und die Finanzplanung für die nächsten sieben Jahre in der EU aktuell von seinem Viereinhalbmonatshoch zwar etwas zurück, Mizuho rechnet aber dennoch damit, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen wird. "Die Marktbewegung von gestern dürfte weitergehen", so die Analysten und weiter: "Der Euro ist im Steigen. Er ist nicht mehr das hässliche Entlein, er steht nicht mehr vor dem endgültigen Scheitern und wird eine glaubhafte Währung, geprägt von Stabilität und Vertrauen werden".

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag durch die Bank mit zum Teil kräftigen Aufschlägen gezeigt. Neben den guten US-Vorlagen, wo vor allem die technologielastigen Nasdaq-Indizes kräftige Kursgewinne einfuhren, waren es die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen Covid-19 und staatliche Programme zur Stützung der Konjunktur, die für Kaufstimmung sorgten. Stützend wirkte die Einigung der EU auf den 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbauplan. Auch in den USA arbeitet der Kongress an neuen Hilfen unter anderem für die Konsumenten. WuXi AppTec steigerte den Gewinn im zweiten Quartal um mehr als das Doppelte, der Kurs sprang in Schanghai um 8,8 Prozent. Schanghai Fosun Pharmaceutical legten mit Impfstoffhoffnungen um 7,1 Prozent zu. In Hongkong markierten die Titel des lokalen Börsenbetreibers Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) im Verlauf ein Allzeithoch und lagen im späten Handel 9,5 Prozent fester im Markt. Die Börsenpläne des chinesischen Technologie- und Finanzriesen Ant Group für ein Listing in Hongkong und Schanghai trieben den Kurs.

+++++ CREDIT +++++

Nach der Einigung auf den Corona-Wiederaufbaufonds der EU-Staats- und Regierungschefs engen sich die Risikospreads am europäischen Kreditmarkt am Dienstag deutlich ein. Ein gute Nachricht ist die Einigung vor allem für die Südländer. Hier geht es mit den Renditen an den Anleihemärkten weiter kräftig nach unten. Italienische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren rentieren in der Zwischenzeit mit negativen Vorzeichen, bei den spanischen Titeln sogar bis sechs Jahre.

