MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.07 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.290,25 -0,26% +1,76%

Euro-Stoxx-50 3.247,58 -0,02% -13,29%

Stoxx-50 2.969,33 -0,11% -12,74%

DAX 12.599,52 -0,38% -4,90%

FTSE 6.048,93 +0,27% -20,01%

CAC 4.881,87 +0,12% -18,34%

Nikkei-225 22.573,66 +1,70% -4,58%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 177,66% 0,35

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,33 41,01 -1,7% -0,68 -30,2%

Brent/ICE 43,51 44,15 -1,4% -0,64 -29,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.974,31 1.977,25 -0,1% -2,95 +30,1%

Silber (Spot) 24,31 24,28 +0,1% +0,03 +36,2%

Platin (Spot) 929,10 919,00 +1,1% +10,10 -3,7%

Kupfer-Future 2,89 2,91 -0,7% -0,02 +2,5%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Auch die zuletzt besser als der breite Markt gelaufenen Technologiewerte könnten zur Schwäche neigen. Nach einem Allzeithoch der Nasdaq am Vortag wären Gewinnmitnahmen sicher keine Überraschung, heißt es. Denn die politischen Risiken bleiben hoch, auch wenn sich Republikaner und Demokraten weiter bei der Suche nach einem Kompromiss für eine Verlängerung der Coronahilfen annähern. Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Die leicht zurückgehenden Fallzahlen bei den Neuinfektionen in den USA mit dem Coronavirus sorgen zwar für ein Aufatmen, angesichts weiterhin extrem hoher Werte animieren sie aber nicht unbedingt zu Aktienkäufen. "Die heutigen Daten bedeuten nichts. Aber ich schaue, ob diese den Beginn eines Trends darstellen", kommentiert ein Marktstratege.

Spielehersteller Take-Two Interactive hat im ersten Geschäftsquartal einen Umsatzboom mit einem Plus von 54 Prozent ausgewiesen. Die Aktie verteuert sich vorbörslich um 4,5 Prozent.

Die Aktie von KLA verliert 0,6 Prozent, nachdem der Ausrüster für Halbleiter-Produzenten die Ergebnisschätzungen der Analysten übertroffen und die Dividende angehoben hat. Die Titel hatten im Vorgriff auf die Geschäftszahlen bereits zugelegt.

YRC Worldwide springen um 32 Prozent nach oben, nachdem der Verlust des schuldengeplagten Transportkonzerns nicht so schlimm ausgefallen ist wie befürchtet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 FR/Accor SA, Ergebnis 1H

22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 2Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Auftragseingang Industrie Juni

PROGNOSE: +4,9% gg Vm

zuvor: +8,0% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach dem üppigen Plus des Vortages konsolidieren die Aktienmärkte. Positiv wird im Handel gewertet, dass die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA bereits den zweiten Tag in Folge zurückgegangen ist. Auf der anderen Seite hat sich der US-Kongress weiterhin nicht auf ein neues Hilfspaket zur Fortsetzung der US-Arbeitslosenhilfe geeinigt. Auch der China-US-Konflikt bleibt präsent. So will US-Präsident Donald Trump die Tiktok-App entweder verbieten oder an Microsoft verkaufen lassen. Außerhalb des DAX stützen die fester tendierenden Öl -und Gaswerte, die im Schnitt um 2 Prozent zulegen. Für BP gleich es um 6 Prozent nach oben. Es sei operativ besser als befürchtet gelaufen, heißt es. Trotz etwas besserer Geschäftszahlen geben Bayer um 2,5 Prozent nach. Es belastet die gesenkte Jahresprognose. Für Infineon geht es um 2,4 Prozent nach oben. Vor allem Umsatz und das Segmentergebnis im dritten Quartal seien stärker als vorausgesagt ausgefallen, heißt es. Schaeffler gewinnen 8 Prozent. Die Zahlen seien nicht ganz so schlimm wie befürchtet, heißt es. Evonik gewinnen 3 Prozent. Händler verweisen auf einen positiven Cashflow und den bestätigten Ausblick. Für eine kräftige Erleichterungsrally bei Easyjet sorgt der Ausblick auf das vierte Quartal. Die Aktien schießen um 10,5 Prozent nach oben. Fraport verliert dagegen 1,7 Prozent. Laut Berenberg hat Fraport mit den Ergebnissen für das zweite Quartal 2020 leicht über den Markterwartungen gelegen. Dabei hätten die meisten Bereiche sich besser als erwartet entwickelt, doch verblasse dies angesichts des Verlustes insgesamt. Diageo fallen um 6 Prozent. Der Einbruch bei Bars und vor allem im Event-Geschäft könne nicht kompensiert werden, sagt ein Händler. Für Teamviewer geht es nach Zahlenausweis um 3 Prozent nach unten. Die DZ Bank sieht die Ergebnisse nicht als außergewöhnlich gut wie im ersten Quartal an.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:50 Uhr Mo, 17:33h % YTD

EUR/USD 1,1768 +0,06% 1,1793 1,1739 +4,9%

EUR/JPY 124,88 +0,16% 124,89 124,65 +2,4%

EUR/CHF 1,0773 -0,21% 1,0797 1,0811 -0,8%

EUR/GBP 0,9028 +0,35% 0,9008 0,9000 +6,7%

USD/JPY 106,13 +0,12% 106,12 106,19 -2,4%

GBP/USD 1,3036 -0,29% 1,3094 1,3044 -1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,9875 +0,05% 6,9871 6,9829 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 11.249,76 +0,79% 11.298,26 11.388,76 +56,0%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Getrieben wurde die Kauflust durch gute US-Konjunkturdaten. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA war deutlich stärker in den expansiven Bereich geklettert als erwartet. Zudem wurde in den USA am Montag die niedrigste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit fast vier Wochen vermeldet. Am japanischen Markt zählten Eisenbahn- und Luftfahrtgesellschaften zu den Profiteuren der Hoffnung auf ein Abflauen der Covid-Pandemie. Daneben richtete sich der Blick auf die Berichtssaison, wobei das Schwergewicht Sony die Büchner erst nach Handelsschluss öffnete und die Erwartungen übertraf. Auch Softbank hat erst nachbörslich berichtet, allerdings informierte der Konzern bereits vor der Schlussglocke darüber, dass er seine Einnahmen im vergangenen Geschäftsjahr gegenüber den japanischen Steuerbehörden um rund 40 Milliarden Yen zu niedrig angegeben hatte. Der Konzern musste aber keine Steuern nachzahlen, weil unter dem Strich trotzdem noch ein Verlust stand. Gegen den Markt gab die Softbank-Aktie 0,4 Prozent ab. Mit einem Mini-Plus blieb der Markt in Schanghai hinter der Region zurück. Hier ging der Blick bang gen USA, weil sich der auf vielen Feldern ausgetragene Streit nicht beilegen lässt. In Hongkong spielte dieser Konflikt prinzipiell ebenfalls eine Rolle, wurde aber zunächst in den Hintergrund gedrängt. Auch der lokale Anstieg an Covid-19-Infektionen konnte die Kaufbereitschaft kaum bremsen. Ermutigt von den Vorgaben der Wall Street gingen die Anleger vor allen in Technologie- und Pharmawerte. Ähnlich sah es an der Börse in Südkorea aus, wo neben Technologiewerten auch Chemie- und Autoaktien gekauft wurden. Noch stärker tendierte der Markt in Sydney - auch hier befeuert vom Technologiesektor. Die australische Notenbank hat ihre Geldpolitik nicht angetastet.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien bilden sich gegenüber dem Vortagesniveau etwas zurück. Hauptgrund dafür dürften die besseren US-Einkaufsmanagerindizes des Vortages sein. Anleger hoffen auf eine kräftige wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr. Die insgesamt besser als befürchtet verlaufende Berichtssaison stützt außerdem. Hauptrisiken sind eine zweite Infektionswelle und neue Lockdowns. Die Commerzbank ist allerdings skeptisch, wenn es darum geht, bei den aktuellen Niveaus zusätzliches Risiko aufzubauen. Bei einem erneuten Abverkauf dürften vor allem Financials leiden.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Adidas verlängert Vertrag von CEO Kasper Rorsted bis Juli 2026

Adidas-CEO Kasper Rorsted wird beim Herzogenauracher DAX-Konzern noch mindestens sechs Jahre an der Spitze stehen. Der Konzern hat den Vertrag mit Rorsted mit Wirkung ab 1. August 2021 um fünf Jahre bis zum 31. Juli 2026 verlängert, wie das Unternehmen mitteilte. Rorsted ist seit August 2016 Mitglied des Vorstands und seit Oktober 2016 Vorstandsvorsitzender der Adidas AG.

Bayer schreibt Verlust und senkt die Jahresprognose

Bayer hat seine Jahresprognose gesenkt und trägt damit den Folgen der Coronavirus-Pandemie Rechnung. Im zweiten Quartal drückten milliardenschwere Rückstellungen vor allem für den außergerichtlichen Vergleich zum Unkrautvernichter Glyphosat Bayer in die roten Zahlen. Operativ lief es für Bayer in den Monaten April bis Juni mit Hilfe des Agrargeschäft besser. Der operative Gewinn (EBITDA) vor Sondereinflüssen legte um 5,6 Prozent auf 2,883 Milliarden Euro zu, während der Umsatz um 6,2 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro sank.

Infineon besser als erwartet - Anzeichen für Erholung im Automarkt

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 04, 2020 07:09 ET (11:09 GMT)