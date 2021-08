MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Bank Holiday" geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:07 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.479,25 +0,3% +20,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.324,25 +0,3% +19,1%

Euro-Stoxx-50 4.171,02 +0,0% +17,4%

Stoxx-50 3.612,26 +0,0% +16,2%

DAX 15.788,15 -0,0% +15,1%

FTSE 7.120,91 -0,1% +10,3%

CAC 6.658,16 -0,1% +19,9%

Nikkei-225 27.641,14 -0,4% +0,7%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 175,89 -0,04

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. -0,41 0,00 -0,65

US-Rendite 10 J. 1,34 -0,01 -1,34

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,50 67,42 +1,6% 1,08 +42,7%

Brent/ICE 72,20 71,07 +1,6% 1,13 +41,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.792,79 1.792,43 +0,0% +0,36 -5,5%

Silber (Spot) 23,58 23,58 +0,0% +0,01 -10,7%

Platin (Spot) 992,20 982,85 +1,0% +9,35 -7,3%

Kupfer-Future 4,27 4,25 +0,5% +0,02 +21,0%

Für die Ölpreise geht es nach oben. Grund seien Sorgen vor Versorgungsunterbrechungen, da die Energieunternehmen damit begännen, die Produktion im Golf von Mexiko im Vorfeld eines möglichen Hurrikans, der für das Wochenende vorhergesagt wird, herunterzufahren, heißt es.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Den entscheidenden Impuls dürfte die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem virtuellen Notenbankertreffen in Jackson Hole um 16 Uhr MESZ liefern. Zuletzt hatte sich bei den Analysten die Erwartung durchgesetzt, dass der Fed-Chairman wohl noch keinen Start für die Reduzierung der monatlichen Wertpapierkäufe (Tapering) nennen wird, sondern dass dies eher auf der nächsten Notenbanksitzung im September geschehen dürfte. Die anstehenden US-Konjunkturdaten dürften angesichts der Powell-Rede in den Hintergrund treten. Bei den Einzelwerten reduziert sich die Dell-Aktie vorbörslich um 1,6 Prozent, obwohl das Unternehmen mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen hat. Auch der Ausblick wurde als optimistisch bezeichnet. Gleichwohl kann der Computerhersteller die hohe Nachfrage nicht befriedigen. Noch deutlicher fällt der Abschlag bei HP (-3,4%) aus. Wegen des knappen Chip-Angebots verfehlte der Umsatz im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

16:00 Rede von Fed-Chairman Powell zu

"The Economic Outlook" auf Symposium der

Federal Reserve Bank of Kansas City (bis 28.8),

Jackson Hole

16:00 Index der Verbraucherstimmung der

Universität Michigan August (2. Umfrage)

PROGNOSE: 71,0

zuvor: 81,2

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nahezu unverändert zeigen sich Europas Börsen am Freitagmittag. Der Markt verharrt in gespannter Ruhe vor der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole um 16.00 Uhr MESZ. Anleger erhoffen sich von Powell Hinweise über das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank. Allerdings gehen nach Einschätzung der Commerzbank nur noch wenige davon aus, dass Powell seine Rede dazu nutzen wird, Neues und damit Marktrelevantes zum Thema Rückführung der US-Anleihekäufe zu verkünden. Nach dem Kursrutsch vom Vortag geben DWS nur noch 0,9 Prozent ab. Die UBS hat die Aktie auf "Buy" belassen. Der Vermögensverwalter hatte am Vorabend zu den Kreiseberichten Stellung bezogen. Ein Sprecher der DWS sagte zudem, dass das Unternehmen zu dem Jahresbericht stehe und dass eine Untersuchung durch eine Drittfirma keine Substanz an den Behauptungen der früheren Chefin der Abteilung für Nachhaltigkeit der DWS, Desiree Fixler, gefunden habe. Die Fashionette-Aktie ist noch kein Jahr an der Börse gelistet, da liefert das Unternehmen bereits eine Gewinnwarnung . Die Aktien brechen um 22 Prozent ein. CTS Eventim legen um 1,5 Prozent zu. Positiv wirkt sich die Meldung aus, dass sich das Unternehmen zusammen mit France Billet in der Endphase von Verhandlungen mit dem Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 über ein Ticketingabkommen befindet.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1759 +0,0% 1,1764 1,1760 -3,7%

EUR/JPY 129,54 +0,1% 129,37 129,37 +2,7%

EUR/CHF 1,0797 +0,1% 1,0781 1,0791 -0,1%

EUR/GBP 0,8579 -0,0% 0,8587 0,8571 -3,9%

USD/JPY 110,17 +0,1% 109,98 110,01 +6,7%

GBP/USD 1,3706 +0,0% 1,3700 1,3721 +0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,4792 -0,1% 6,4813 6,4796 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 47.495,76 +0,5% 47.085,51 46.944,51 +63,5%

Der Dollar zeigt sich vor der Powell-Rede wenig verändert. Der Dollar dürfte auch dann gut unterstützt bleiben, wenn der US-Notenbankchef keine Details zur geplanten Rückführung der Anleihekäufe durch die Fed nenne, prognostiziert Derek Halpenny, Leiter des Bereichs Research for Global Markets EMEA bei MUFG. Der Dollar und die Anleiherenditen dürften allein durch die Bestätigung gestützt werden, dass entsprechende Pläne existierten, so der Analyst.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Zum Wochenausklang haben sich die Börsen in Ostasien und Australien meist mehr oder weniger seitwärts bewegt. Der Terroranschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul vom Vortag, steigende Corona-Fallzahlen und "falkenhafte" Äußerungen einiger US-Notenbanker verunsicherten die Anleger. Diese blickten umso gespannter dem Auftritt des Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell, auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole an diesem Freitag entgegen. Die Investoren hoffen, aus seiner Rede Erkenntnisse darüber gewinnen zu können, wann die Fed mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen wird. Unterdessen hat die chinesische Notenbank (PBoC) am Freitag über ein sogenanntes Reverse-Repo-Geschäft 50 Milliarden Yuan (umgerechnet 6,6 Milliarden Euro) in das Bankensystem des Landes gepumpt. Es handelt sich um die größte Geldspritze seit Februar. In Schanghai schloss der Composite-Index 0,6 Prozent höher.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich am Freitag praktisch unverändert. Die Anleger warten auf die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell am Nachmittag. Sie erhoffen sich von Powell Hinweise über das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank. Die meisten Beobachter glauben aber nicht, dass Powell eine Reduzierung der Wertpapierkäufe bereits am Freitag bekannt geben wird, sondern frühestens im September. Derweil nimmt die Emissionstätigkeit an den Primärmärkten weiter deutlich an Fahrt auf.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DEUTSCHE LUFTHANSA

bietet ab Mitte September gemeinsam mit Singapore Airlines tägliche Flüge in den asiatischen Stadtstaat an, bei denen eine Quarantäne bei Ankuft in Singapur entfällt. Die Einreise in Singapur ist für vollständig geimpfte Reisende aus Deutschland ab dem 8. September wieder möglich. Die Befreiung von der Quarantänepflicht gilt jedoch bei der Ankunft mit sogenannten "Vaccinated Travel Lane (VTL) Flights", wie die Lufthansa mitteilte.

VW / AUDI

Audi könnte langfristig die operative Rendite noch deutlicher erhöhen als bisher geplant. "Eine Steigerung über unser Ziel hinaus halte ich für denkbar", sagte Audi-CEO Markus Duesmann. Das strategische Ziel der Volkswagen-Tochter beträgt 9 bis 11 Prozent operative Marge. Duesmann begründet seine Einschätzung mit der geringeren Komplexität von Elektromodellen.

SIEMENS GAMESA

Als Reaktion auf Probleme in einigen Märkten zieht der Windanlagenhersteller Siemens Gamesa einen Schlussstrich unter sein Geschäft in China. "Wir werden den lokalen Vertrieb in China einstellen", sagte Vorstandschef Andreas Nauen der Wirtschaftswoche. Die Turbinen-Produktion in Tianjin werde fortgesetzt, aber nur für den Export etwa nach Japan.

VONOVIA

hat sich durch Ausgabe von fünf unbesicherten und festverzinslichen Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 5 Milliarden Euro frisches Kapital beschafft. Die durchschnittliche Verzinsung liege bei 0,49 Prozent. Die Einnahmen sollen vor allem zur Refinanzierung der angestrebten Fusion mit der Deutsche Wohnen SE sowie für ausstehende Fälligkeiten verwendet werden.

STEINHOFF

