Mercedes-Benz Cars hat im Juni sowohl bei der Marke Mercedes-Benz als auch überproportional beim Smart weniger Fahrzeuge verkauft. Die Marke Mercedes litt vor allem unter rückläufigem Absatz in Deutschland. Im dritten Quartal erwartet der Autokonzern Absatzimpulse durch die neuen SUVs.

Gewerkschaft Ufo setzt Urabstimmung über Lufthansa-Streik an

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo bereitet einen Arbeitskampf bei den Airlines der Deutschen Lufthansa vor. Nach Auffassung der Gewerkschaft könnte es damit noch im August zum Streik kommen. Wie die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) mitteilte, ruft sie ihre Mitglieder vom 16. Juli bis zum 8. August zu einer Urabstimmung über Streiks auf. Streiks seien damit noch im August möglich. Sowohl Eurowings als auch Lufthansa sehen das anders.

Eon schließt Kauf des schwedischen Unternehmens Coromatic ab

Eon hat den Kauf des schwedischen Unternehmens Coromatic abgeschlossen, wie der Essener Konzern mitteilte. Einen Preis wollte ein Eon-Sprecher nicht nennen. Coromatic unterstützt mit speziellen Lösungen für eine sichere Stromversorgung Unternehmen und Rechenzentren in Skandinavien dabei, die Datenkommunikation jederzeit sicherzustellen.

VW-Konzern setzt im Juni mehr Fahrzeuge ab

Der Volkswagen-Konzern hat im Juni mehr Fahrzeuge ausgeliefert und dabei von der erhöhten Nachfrage aus China profitiert. Im Vorfeld der Einführung einer neuen Abgasnorm in China im Juli habe es im Juni vorgezogene Käufe gegeben, die zu einem Anstieg der Auslieferungen um 15 Prozent dort geführt hätten.

Bosch verkauft Verpackungsgeschäft an CVC Capital

Bosch trennt sich von seinem Geschäft für Verpackungsmaschinen. Wie das Unternehmen mitteilte, verkauft es den Bereich Packaging Technologies an die Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners, die auch alle 6.100 Mitarbeiter übernimmt. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Deutsche Startups sammeln Rekordsumme ein - Studie

Die deutsche Startup-Szene konnte sich im ersten Halbjahr über einen wahren Geldregen freuen. Nach einer Analyse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) haben deutsche Startups in der ersten Jahreshälfte so viel Kapital eingesammelt wie nie zuvor in einem Halbjahr.

SEB übertrifft Gewinnerwartungen im zweiten Quartal

Die Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) hat die Gewinnerwartungen für das zweite Quartal übertroffen. Getragen wurde das Ergebnis von der Nachfrage nach Kredit- und Kapitalmarktfinanzierungen sowie vom Hypothekengeschäft.

Thomas Cook bestätigt Gespräche über Rekapitalisierung

Der angeschlagene Reisekonzern Thomas Cook Group plc führt Gespräche über eine Rekapitalisierung. Zusammen mit dieser Bestätigung kündigte er an, dass die Überprüfung des Fluggeschäfts vorerst ausgesetzt worden sei, bis Klarheit über die Finanzierung herrsche. Für das zweite Halbjahr erwartet Thomas Cook ein rückläufiges Ergebnis.

WPP verkauft 60% an Kantar an Bain Capital - 1 Mrd GBP an Aktionäre

Der Londoner Werbedienstleister WPP wird die Mehrheit an seinem Marktforschungsunternehmen Kantar verkaufen. WPP teilte mit, dass Bain Capital Private Equity für etwa 3,1 Milliarden US-Dollar 60 Prozent an Kantar erwirbt.

