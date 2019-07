Mit den Risikoprämien geht es am Donnerstag am europäischen Kreditmarkt weiter nach unten. Die Anleger setzen auf eine taubenhafte geldpolitische Entscheidung der EZB. Spekulationen auf Käufe von Unternehmensanleihen sollten weiter Antrieb erhalten und den Weg für den nächsten Einengungschub ebnen, glaubt die Commerzbank. Allerdings dürfte die Outperformance von iTraxx Senior Financial bald an ihre Grenzen stoßen. Und das selbst dann, wenn gestaffelte Einlagenzinsen zumindest teilweise die Nebenwirkungen einer Zinssenkung mildern sollten. Im Konsens wird zwar erwartet, dass die EZB die Zinspolitik unverändert belässt, die Prognosen der Analysten gehen allerdings weit auseinander. Während die Mehrheit davon ausgeht, dass die EZB erst im September aktiv wird, rechnet etwa die Commerzbank damit, dass die Notenbank bereits heute den Einlagesatz um 20 Basispunkte senken wird.

Volkswagen bekräftigt Ausblick nach starkem Quartal

Volkswagen widersetzt sich auch dieses Jahr dem negativen Branchentrend. Der DAX-Konzern hat im zweiten Quartal sowohl die Erlöse als auch den Gewinn deutlich kräftiger gesteigert als Analysten erwartet haben. Den Ausblick für das Gesamtjahr, den andere Branchenunternehmen zuletzt gesenkt haben, bestätigte der Wolfsburger Autokonzern.

BASF macht keine Hoffnung auf baldige Besserung

Der Chemieriese BASF sieht kurzfristig keine Anzeichen für eine Besserung der Geschäfte. Vorstandschef Martin Brudermüller sagte bei Vorstellung der Halbjahresbilanz, das Umfeld werde "zurzeit geprägt von hoher Unsicherheit, geringer Sichtweite und schlechter Vorhersehbarkeit". Kunden aller Branchen seien "sehr vorsichtig mit Vorhersagen und Bestellungen". BASF könne die Entwicklung der Nachfrage nur "sehr eingeschränkt" abschätzen.

Deutsche Bahn mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

Die Deutsche Bahn AG hat im ersten Halbjahr 2019 einen deutlichen Rückgang ihres operativen Ergebnisses gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbucht. Wie das Unternehmen bekanntgab, sank das bereinigte EBIT um rund 22 Prozent auf 757 Millionen Euro. Der bereinigte Konzernumsatz stieg um 2,2 Prozent auf 22,0 Milliarden Euro.

EnBW steigert Umsatz und büßt beim Gewinn ein

Der Energiekonzern EnBW ist nach einem guten Jahresauftakt weiter auf Wachstumskurs. Das Staatsunternehmen konnte sein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 um 11,8 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro steigern. Der Umsatz wuchs um 14,5 Prozent auf 11,53 Milliarden Euro.

MTU Aero Engines erhöht Margenprognose

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines wird nach einem starken zweiten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der MDAX-Konzern hob die Prognose für die operative Marge und den Cashflow im Gesamtjahr an. Wie das Unternehmen mitteilte, entwickelt sich der chinesische Standort MTU Maintenance Zhuhai besser als erwartet. Außerdem habe sich der Produktmix etwas verbessert.

Aixtron wird bei Margen optimistischer

Aixtron hat im ersten Halbjahr zwar deutlich weniger Aufträge hereingeholt. Umsatz und EBIT sind indes höher ausgefallen als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr wird der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie mit Blick auf die Margen optimistischer.

Krones verhängt Einstellungsstopp nach Verlust im Quartal

Belastet von höheren Kosten und einer Nachfrageschwäche hat Krones im zweiten Quartal einen Verlust verzeichnet. Der Hersteller von Abfüllanlagen will nun mit weiteren Schritten, unter anderem einem Einstellungsstopp und Maßnahmen zur Senkung der Materialkosten, gegensteuern.

Takkt wird vorsichtiger für das Gesamtjahr

Die schwächere Konjunktur geht an der Takkt AG nicht spurlos vorüber. Der Versandhändler für Geschäftsausstattung meldete für das zweite Quartal einen organischen Umsatzrückgang, konnte die Marge dank Sparmaßnahmen aber steigern. Für das laufende Jahr schlägt das SDAX-Unternehmen vorsichtigere Töne an.

Siltronic verdient im 2Q weniger - bestätigt gesenkte Prognose

Siltronic hat im zweiten Quartal wegen weiterhin schwacher Nachfrage nach Siliziumscheiben weniger verdient und weniger umgesetzt. Auch die Margen verschlechterten sich. Die im Juni zum zweiten Mal gesenkte Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Hersteller von Siliziumwafern.

Personalabbau beschert Vossloh Verlust im ersten Halbjahr

Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat im ersten Halbjahr rote Zahlen geschrieben. Kosten für den Personalabbau im Rahmen des vor drei Monaten angekündigten Restrukturierungsprogramms belasteten das Ergebnis. Aber auch auf bereinigter Basis war die operative Marge bei höheren Erlösen rückläufig. Der Auftragseingang legte kräftig zu. Die Prognose für dieses und das nächste Jahr bestätigte die Vossloh AG.

Befesa macht wegen Ausbau in der Türkei weniger Gewinn

Eine Kapazitätsausweitung in der Türkei und niedrigere Marktpreise für Zink und Aluminium haben beim Metallrecycler Befesa im ersten Halbjahr und im zweiten Quartal für einen Gewinnrückgang gesorgt. Nach den Stilllegungen für Ausbau und Wartungen rechnet das SDAX-Unternehmen aber mit einer besseren zweiten Jahreshälfte.

Cloud-Geschäft bringt Intershop Communications voran

Die Intershop Communications AG schreibt angesichts der Transformation von einem Lizenzanbieter zu einem Anbieter von Cloud-Lösungen weiterhin rote Zahlen. Allerdings fiel der Verlust im zweiten Quartal geringer aus als in den ersten drei Monaten. Erfreulich entwickelte sich das Cloud-Geschäft - mit einer Zunahme des Auftragseingangs im ersten Halbjahr um 79 Prozent.

Holidaycheck verlängert Vertrag von CFO Scheuermann

Die Holidaycheck Group bindet ihren Finanzvorstand bis Ende 2023 an das Unternehmen. Wie der Betreiber des gleichnamigen Bewertungsportals mitteilte, hat der Aufsichtsrat beschlossen, den Vorstandsvertrag von CFO Markus Scheuermann bis zum 31. Dezember 2023 zu verlängern.

AB Inbev übertrifft mit kräftigem Gewinnplus die Erwartungen

Die Anheuser-Busch Inbev SA hat im zweiten Quartal bei einem höheren Bierabsatz deutlich mehr verdient. Die Markterwartungen wurden klar übertroffen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der weltgrößte Brauereikonzern.

Clariant-Aktie fällt nach Verlust, Umsatzminus, Joint-Venture-Aus

Clariant ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht und hat im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen verfehlt. Zudem gab der Konzern bekannt, dass die Gespräche mit dem saudischen Petrochemiekonzern Sabic über ein Joint Venture im Bereich Hochleistungskunststoffe temporär ausgesetzt werden. Beides lastet auf der Aktie, die im Vormittagshandel fast 10 Prozent verliert.

Danone bestätigt nach Gewinnrückgang im Halbjahr den Ausblick

Der Nahrungsmittelkonzern Danone musste im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang verkraften. Das französische Unternehmen ist für das Gesamtjahr gleichwohl unverändert optimistisch.

Roche erhöht Umsatzausblick nach gutem 1. Halbjahr

Der Pharmakonzern Roche hat im ersten Halbjahr bei steigenden Umsätzen den Gewinn kräftig gesteigert. Für das Gesamtjahr erhöhte die Roche Holding den Umsatzausblick.

Wizz Air macht Gewinn und erhöht Kapazitätsausblick

Der Billigflieger Wizz Air hat es im ersten Quartal wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Die Airline bestätigte für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 die Finanzprognose, erhöhte aber den Ausblick für die Kapazität.

STMicroelectronics senkt nach schwachem 2. Quartal Umsatzprognose

Der Chipkonzern STMicroelectronics hat im zweiten Quartal wegen Umsatzeinbußen mit Analog-, Mikrocontroller- und Automotive-Produkten deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr hat das Unternehmen nach unten korrigiert.

Nokia bekräftigt Ausblick nach gutem Quartal

Nokia hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Besonders die Nachfrage nach technischen Ausrüstungen für 5G-Netze sei weiter hoch, begründet der finnische Konzern das gute Abschneiden.

Diageo steigert Gewinn und hebt Dividende an

Der Getränkekonzern Diageo hat ein solides Geschäftsjahr 2018/19 hinter sich gebracht. Der weltgrößte Spirituosenhersteller, zu dem Marken wie Johnnie Walker, Baileys und Smirnoff gehören, steigerte Gewinn und Umsatz deutlich. Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen.

Astrazeneca erhöht nach Gewinneinbruch Umsatzprognose

Astrazeneca hat im zweiten Quartal zwar einen Gewinneinbruch erlitten, mit dem bereinigten Ergebnis je Aktie aber die Markterwartung deutlich übertroffen. Das britische Pharmaunternehmen hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Die Aktie steigt um gut mehr als 6 Prozent.

Cobham schießen nach Offerte über 4 Mrd Pfund in die Höhe

Mit einem Kurssprung von 34 Prozent reagiert die Aktie der Cobham plc auf die bevorstehende Übernahme des in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Rüstungstechnologie tätigen Unternehmens durch Advent International. Das Angebot des Investors bewertet den Konzern den Angaben zufolge mit 4 Milliarden Pfund.

Orange steigert besonders Nettogewinn und stützt Prognose

