Die Deutsche Bahn hat Vorschläge begrüßt, die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrsfahrten zu senken und will Ersparnisse an Kunden weitergeben. "Unsere Kunden würden von einer niedrigeren Mehrwertsteuer erheblich profitieren - sei es in Form neuer attraktiver Angebote oder reduzierter Ticketpreise.

ADAC fordert von Industrie 3.000 Euro für Diesel-Nachrüstungen

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hat anlässlich der ersten Betriebserlaubnis zur Dieselnachrüstung die Autoindustrie aufgefordert, ihre Förderzusagen einzuhalten. Er erwarte, dass Unternehmen wie Volvo und auch BMW Zuschüsse von rund 3.000 Euro an die Endverbraucher geben, "zumindest in den Regionen, in denen die Gefahr besteht, dass Verkehrsbeschränkungen für deren Kunden drohen", sagte der Chef des ADAC-Technikzentrums, Reinhard Kolke, im Deutschlandfunk. Diese Summe hätten etwa Mercedes und Volkswagen zugesagt.

bet-at-home.com bestätigt nach Ergebnissprung Jahresprognose

Die bet-at-home.com AG hat ihren Brutto-Wett- und Gamingertrag im ersten Halbjahr um 6,7 Prozent auf 71,1 Millionen Euro gesteigert. Mit 21,3 Millionen Euro wurde das EBITDA nahezu verdoppelt, wie der Sportwettenanbieter mitteilte. Der Gewinn vor Steuern erreichte 20,4 Millionen Euro nach 10,3 Millionen vor Jahresfrist. Der Vorstand rechnet 2019 weiterhin mit einem Brutto-Wett- und Gamingertrag zwischen 130 und 143 Millionen Euro, wobei der Rückgang zum Brutto-Wett- und Gamingertrag zum Geschäftsjahr 2018 insbesondere auf rechtliche Unsicherheiten in der Schweiz zurückzuführen ist.

Essenslieferant Takeaway.com schluckt Just Eat

Der niederländische Essenslieferant Takeaway.com hat auf vorläufiger Basis eine Vereinbarung zur Fusion mit dem Londoner Wettbewerber Just Eat getroffen. Abgewickelt werden soll die Transaktion über einen Aktientausch, bei dem die Anteilsscheine von Just Eat mit 731 Pence bewertet werden, ein Aufschlag von 15 Prozent auf den Schlusskurs am Freitag, wie die Niederländer mitteilten.

Sanofi wird trotz Quartalsverlust zuversichtlicher

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat im zweiten Quartal einen Verlust geschrieben, verursacht teils durch Restrukturierungskosten. Dennoch zeigte sich das Unternehmen zuversichtlicher für das Gesamtjahr als bisher.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2019 07:01 ET (11:01 GMT)