Voith verstärkt sich im Geschäft mit der Papierindustrie. Der Technologieunternehmen aus Heidenheim übernimmt von der britischen Spectris den Schweizer Anbieter von integrierten Prozesslösungen für die Branche für 319 Millionen Euro, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten.

Holidaycheck senkt Prognose

Das Urlaubsportal Holidaycheck muss seine Erwartungen für das Gesamtjahr zurückschrauben. Wie das Unternehmen aus München mitteilte, liegt die Entwicklung im dritten Quartal unter den Erwartungen. Daraus leite sich für das vierte Quartal eine verhaltene Geschäftsentwicklung ab. Die Aktie verliert gut 5 Prozent. So rechnet Holidaycheck im laufenden Jahr nur noch mit einem Umsatzanstieg von 3,0 bis 6,0 Prozent. Bislang hatte das Unternehmen 7,0 bis 9,0 Prozent in Aussicht gestellt.

AB Inbev sammelt für Asien-IPO ausreichend Orders ein - Kreise

Anheuser-Busch Inbev (AB Inbev) kommt mit dem Börsengang seines Asiengeschäfts Budweiser Brewing Co APAC offenbar gut voran. Das Unternehmen habe für die erste Tranche genügend Orders von institutionellen Investoren eingesammelt, um das IPO durchzuziehen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Am oberen Ende der Spanne könnte AB Inbev 4,85 Milliarden US-Dollar einnehmen. Den Ausgabepreis will der Konzern am Montag bekanntgeben, der erste Handelstag ist am Freitag, 30. September, geplant.

Diageo bekräftigt Umsatzausblick nach gutem Quartal

Der Getränkekonzern Diageo hat kurz vor Ende des ersten Quartals den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019/20 bekräftigt. Der Start in das neue Geschäftsjahr sei gut gewesen, so der weltgrößte Spirituosenhersteller, zu dem Marken wie Johnnie Walker, Baileys und Smirnoff gehören.

Tochter des portugiesischen Versorgers EDP soll Strafe zahlen

In Portugal muss eine Tochtergesellschaft des Versorgers EDP-Energias de Portugal 48 Millionen Euro Strafe zahlen. Die Kartellaufsicht des Landes verknackte sie wegen des Missbrauchs einer dominanten Marktposition.

Next steigert Gewinn stärker als Umsatz und bestätigt Prognose

Unterstützt von deutlichem Wachstum im Online-Geschäft hat der britische Einzelhändler Next seinen Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr um 4 Prozent auf 327,4 Millionen Pfund gesteigert. Der viel beachtete Gewinn je Aktie kletterte von 187,9 auf 204,4 Pence.

Cisco wollte Softwarespezialist Datadog kurz vor IPO kaufen - Agentur

Cisco Systems ist offenbar mit dem Kauf des Softwarespezialisten Datadog kurz vor dessen Börsengang gescheitert. Cisco habe deutlich mehr als die 7 Milliarden US-Dollar geboten, die Datadog als Bewertung beim Börsengang anstrebe, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Datadog habe den Vorschlag aber zurückgewiesen und argumentiert, dass der Börsenwert des Unternehmens im Laufe der Zeit über dem Gebotspreis liegen werde.

Protege von Warren Buffett gründet eigenes "Mini-Berkshire"

Der Starinvestor Warren Buffett verliert eine Vertraute und Protege. Tracy Britt Cool verlässt Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Britt Cool kam 2009 mit 25 Jahren zu Berkshire Hathaway als Buffetts "Financial Assistant". Diese Position wurde eigens für sie geschaffen. 2014 wurde sie CEO von Pampered Chef, einer Firma für Küchenartikel, die Berkshire gehört.

US Steel senkt Prognose für Stahlausstoß und erwartet Verlust

Der Stahlkonzern US Steel wird angesichts der mauen Verkaufspreise pessimistischer für den Markt für Flachstahlprodukte. Die United States Steel Corp geht nun davon aus, dieses Jahr 10,7 Millionen Tonnen seines wichtigsten Produkts auszuliefern. Im Juni waren noch 11 Millionen Tonnen angepeilt worden, bei der Prognose im ersten Quartal 11,5 Millionen. Im dritten Quartal wird mit einem Verlust gerechnet. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel 7,7 Prozent.

