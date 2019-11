Borussia Dortmund hat seinen Umsatz im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres vor allem dank höherer Transfererlöse kräftig gesteigert. Ein deutlich höherer Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen zehrten die Einnahmen jedoch weitgehend auf, so dass vom Vorjahresgewinn von 4,6 Millionen Euro in der abgelaufenen Berichtsperiode nur noch rund 27.000 Euro übrigblieben. Vor Steuern machte der BVB sogar einen Verlust von 1,5 Millionen Euro.

Röhn-Klinikum bestätigt Prognose, warnt vor Herausforderungen

Der Gesundheitsdienstleister Rhön-Klinikum ist auch im dritten Quartal weiter gewachsen und sieht sich auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Weil im Vorjahreszeitraum ein positiver Sondereffekt im Zusammenhang mit einer Einigung über Kostenerstattungen für Forschung und Lehre zu Buche schlug, lag der Gewinn jedoch deutlich unter dem Vorjahr.

Holidaycheck macht im Quartal Verlust - Thomas Cook belastet

Holidaycheck hat im dritten Quartal die Umsätze gesteigert, ist aber das zweite Quartal in Folge in die roten Zahlen gerutscht. Grund waren unter anderem Wertberichtigungen von 3,0 Millionen Euro, die im Zuge der Insolvenz der deutschen Thomas-Cook-Töchter erforderlich wurden.

Rheinmetall, Krauss-Maffei erhalten Großauftrag aus Großbritannien

Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) haben einen Milliardenauftrag aus Großbritannien erhalten. Über ihr Gemeinschaftsunternehmen Artec sollen die beiden Konzerne laut Mitteilung Radpanzer des Typs Boxer im Wert von rund 2,6 Milliarden Euro liefern. Jeweils die Hälfte des Auftragsvolumens entfalle auf Rheinmetall und KMW.

Acerinox übernimmt Ex-Thyssenkrupp-Tochter VDM

Der deutsche Edelstahlhersteller VDM kommt unter das Dach des spanischen Metallkonzerns Acerinox. Verkäufer ist der US-Investor Lindsay Goldberg, der die frühere Thyssenkrupp-Tochter 2015 übernommen und neu aufgestellt hatte. Acerinox bezifferte den Wert der VDM Metals Group auf 532 Millionen Euro.

Equinor verkauft Schieferfeld-Anteil für 325 Mio USD an Repsol

Der norwegische Öl - und Gaskonzern Equinor verkauft seinen Anteil von 63 Prozent und seine Betreiberrechte an der US-Schieferformation Eagle Ford für 325 Millionen Euro an die spanische Repsol SA. Equinor hält fast 280 Quadratkilometer an dem Schieferfeld in Texas über ein Joint Venture mit Repsol.

Standard Chartered kürzt Pensionszulage für CEO und CFO

Standard Chartered will die Pensionszulagen für CEO Bill Winters und CFO Andy Halford kürzen. Das Vorhaben soll den Aktionären auf der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai vorgelegt werden.

Activision Blizzard enttäuscht mit Ausblick

Der Videospielherstellers Activision Blizzard hat zwar im dritten Quartal 2019 einen Umsatz und Gewinnrückgang verzeichnet, dieser fiel allerdings nicht so hoch aus wie erwartet. Weil aber der Ausblick für das laufende Viertquartal enttäuschte, gab der Aktienkurs nachbörslich 2,5 Prozent ab.

Richemont verfehlt trotz gestiegener Umsätze Erwartungen

Die Compagnie Financiere Richemont SA hat im ersten Geschäftshalbjahr 2019/20 zwar den Umsatz gesteigert, die Gewinnerwartungen jedoch verfehlt. Der Schweizer Luxusgüter-Konzern verzeichnete in den sechs Monaten per Ende September einen Nettogewinn von 869 Millionen Euro. Im Vorjahr wurde ein Gewinn von 2,25 Milliarden Euro ausgewiesen, allerdings hatte der Konzern hier einen außerordentlichen Buchungsgewinn von 1,38 Milliarden Euro aus dem Kauf des Online-Luxushändlers Yoox Net-a-Porter verbucht. Bereinigt um diesen Effekt lag der Gewinn nahezu auf Vorjahresniveau. Analysten hatten Factset zufolge jedoch mit 971 Millionen Euro mehr erwartet.

Credit Agricole verdient im dritten Quartal mehr als erwartet

Credit Agricole hat im dritten Quartal dank höherer Einnahmen die Gewinnerwartungen übertroffen. Wie die französische Bank mitteilte, erhöhte sich der Nettogewinn im Berichtszeitraum auf 1,20 (Vorjahr: 1,10) Milliarden Euro. Die Einnahmen kletterten um 4,8 Prozent auf 5,03 Milliarden Euro. Analysten hatten laut Factset mit einem Gewinn von 1,14 Milliarden Euro bei Einnahmen von 5,02 Milliarden Euro gerechnet.

Telecom Italia schreibt im 3. Quartal Gewinn und bestätigt Prognose

Die Telecom Italia SpA hat im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben und ihren Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt. Der Nettogewinn lag bei 301 Millionen Euro, nach einem Verlust von 1,4 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, wie der Telekomkonzern mitteilte.

Fluglinie SAS wird optimistischer - Aktie steigt

Die skandinavische Fluglinie SAS wird dank unerwartet hohen Passagierwachstums und höherer Einnahmen je Fluggast zuversichtlicher für das Ende Oktober abgelaufene Geschäftsjahr. Anleger freut die Nachricht, die Aktie legt um gut 5,5 Prozent zu.

Easyjet kauft Slots von Thomas Cook für 36 Millionen Pfund

Die insolvente Thomas Cook macht zwei ihrer Slots zu Geld. Wie die Airline Easyjet plc mitteilte, hat sie die Start- und Landerechte am Londoner Flughafen Gatwick sowie am Flughafen Bristol für 36 Millionen Pfund erworben.

Gap-CEO Peck tritt per sofort zurück - Ausblick gesenkt

Gap-CEO Art Peck hat seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben. Gleichzeitig berichtete der Bekleidungshersteller und -händler von einem rückläufigen Umsatz in seinem dritten Geschäftsquartal und reduzierte seine Gewinnziele für das Jahr. Die Aktien stürzten im nachbörslichen US-Handel um 7 Prozent ab.

Sears will weitere 96 Filialen bis Februar schließen

Die US-Einzelhandelskette Sears will bis kommenden Februar 96 weitere Sears bzw Kmart-Standorte schließen, nachdem die einst dominante Warenhauskette des Landes nach und nach aus den meisten amerikanischen Einkaufszentren verschwindet. Nach den Schließungen werde es noch 182 Sears Standorte geben, verglichen mit noch 425 Standorten im vergangenen Februar, teilte der Konzern mit.

Bridgestone verdient in 3Q mehr - Ausblick gesenkt

Der Reifenhersteller Bridgestone hat im dritten Quartal dank einer gestiegenen Nachfrage in Japan mehr verdient. Für das laufende Jahr wird der japanische Konzern jedoch pessimistischer und senkt seinen Ausblick.

Honda Motor verdient 6,7 Prozent weniger und kappt Prognose

Schwächere Absätze in Asien schlagen bei Honda Motor erneut auf das Ergebnis durch. Der Nettogewinn des japanischen Autoherstellers sank im zweiten Geschäftsquartal (per Ende September) nach dessen Angaben um 6,7 Prozent auf 196,55 Milliarden Yen. Analysten hatten allerdings mit einem deutlich größeren Einbruch gerechnet. Der von Factset ermittelte Analystenkonsens für den Überschuss lag bei 167,54.

Smartphone-Verkäufe steigen weltweit erstmals seit 7 Quartalen

Erstmals seit knapp zwei Jahren sind die Verkäufe von Smartphones weltweit wieder leicht gestiegen. Der Absatz kletterte um 0,8 Prozent auf 358,3 Millionen Smartphones, wie die Marktforscher International Data Corp (IDC) mitteilte. Marktführer war erneut Samsung, allerdings hat der chinesische Konzern Huawei den vorläufigen Daten zufolge erheblich aufgeholt und den Abstand zu Apple auf Platz drei deutlich vergrößert.

Alibaba hofft bei Hongkong-IPO auf bis zu 15 Mrd US-Dollar - Agentur

Der chinesische Online-Riese Alibaba strebt bei seinem Börsengang in Hongkong Einnahmen von bis zu 15 Milliarden US-Dollar an. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, sind bereits Anfang kommender Woche entsprechende Anhörungen vor den Behörden geplant, wie es das Hongkonger Börsenrecht vorsieht. Es wäre Alibabas zweiter Börsengang - der Konzern ist bereits in New York gelistet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2019 07:15 ET (12:15 GMT)