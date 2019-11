Die Rheinmetall AG hat von einem namentlich nicht genannten Automobilhersteller den Auftrag für die Lieferung von Leichtbaukolben für Ottomotoren mit Ringträger- und Kühlkanaltechnologie erhalten. Das Lifetime-Volumen des Auftrags des "international führenden" Konzerns bezifferte Rheinmetall auf mehr als 200 Millionen Euro.

Lanxess will bis 2040 klimaneutral werden

Der Spezialchemiekonzern Lanxess will bis 2040 klimaneutral werden, wird aber nur die Hälfte der dafür nötigen CO2-Emissionen "durch eigene Hände und Grips" reduzieren können, wie Vorstandschef Matthias Zachert bei Vorstellung seiner Pläne auf einer Pressekonferenz.

Comdirect-Gremien vermissen im Commerzbank-Angebot Aussagen zu Strategie

Vorstand und Aufsichtsrat der Comdirect bemängeln das Fehlen detaillierter Aussagen im Angebot der Commerzbank zu einzelnen Strategiefeldern und Synergiepotenzialen im Zuge der geplanten Komplettübernahme der Direktbank. Für Aktionäre, die sich an der langfristigen Entwicklung der Comdirect ausrichten, sei aus der Sicht der Gremien auf Basis der Angebotsunterlage nicht zu beurteilen, welche strategische Ausrichtung die Bank gemeinsam mit der Commerzbank erhalten wird, heißt es in einer Mitteilung der Comdirect.

Bechtle übertrifft Erwartungen und bekräftigt Ausblick

Der IT-Dienstleister Bechtle hat im dritten Quartal sein Wachstum überraschend stark beschleunigt. Sowohl Umsatz als auch der Konzerngewinn kletterten prozentual zweistellig. Die Ziele für das laufende Jahr hat das im TecDAX und MDAX notierte Unternehmen bekräftigt.

Bilfinger verzeichnet rückläufiges Neugeschäft

Unterstützt von einer deutlichen Verbesserung im internationalen Geschäft hat der Industriedienstleister Bilfinger im dritten Quartal seinen bereinigten Gewinn um etwa die Hälfte gesteigert. Das bereinigte EBITA, die wesentliche Ergebniskennziffer, legte um 12 auf 34 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieben 6 Millionen Euro. Hier hatte im Vorjahr noch ein Verlust von 1 Million Euro gestanden.

Fotobuch-Anbieter Cewe sieht starkes Weihnachtsgeschäft

Der Oldenburger Foto-Drucker Cewe sieht sich vor dem Weihnachtsgeschäft, das traditionell entscheidend ist für das Wohl und Wehe des SDAX-Konzerns im Gesamtjahr, klar auf Kurs. "Die positive Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr lässt uns ein Weihnachtsgeschäft erwarten, durch das wir erneut alle Unternehmensziele erreichen werden" teilte die Cewe Stiftung & Co. KGaA mit.

Hapag-Lloyd bekommt mit Mark Frese neuen Finanzvorstand

Hapag-Lloyd bekommt im März kommenden Jahres mit Mark Frese einen neuen Finanzvorstand. Nicolas Burr, seit März 2015 CFO ist, scheide zum 29. Februar 2020 aus dem Unternehmen aus, um neue Projekte in Chile zu übernehmen, teilte die Reederei mit. Frese war zuletzt als Chief Financial Officer bei der Ceconomy AG tätig.

EU-Kommission genehmigt Rettung der NordLB - Zeitung

Die EU-Kommission will laut einem Zeitungsbericht die Rettung der NordLB mit öffentlichen Geldern genehmigen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet ohne Angaben von Quellen, dass die Kommission "auf Arbeitsebene" zu der Einschätzung gekommen sei, dass die Stützung der Bank durch die Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie durch Sparkassen mit 3,6 Milliarden Euro kein Verstoß gegen Wettbewerbsrecht darstelle.

Schaeffler: US-Bank BDT Capital erwirbt 25-Prozent-Anteil

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat einen neuen Großaktionär. Die US-Investmentbank BDT Capital Partners hat rund 25 Prozent der Vorzugsaktien erworben, wie die Schaeffler AG mitteilte. Die Beteiligung hat auf Basis des Börsenkurses ein Volumen von rund 415 Millionen Euro. Angaben zum Motiv machten weder Schaeffler noch BDT.

Sixt bestätigt Ausblick nach starkem Wachstum im Quartal

Der Autovermieter Sixt hat seinen Wachstumskurs im dritten Quartal fortgesetzt. Wegen Investitionen in digitale Angebote und Dienstleistungen, die Fahrzeugflotte und Marketingmaßnahmen war der Gewinn jedoch leicht rückläufig. Die Prognose für 2019 bestätigte das Unternehmen.

Nordex sieht sich weiter auf Wachstumspfad

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im dritten Quartal zwar seinen Verlust unter dem Strich ausgeweitet, allerdings investieren die Hamburger derzeit kräftig. In einem schwierigen Marktumfeld will die Gesellschaft so ihr angepeiltes profitables Wachstum 2020 und darüber hinaus sichern. Der Zeitraum Juli bis September präsentierte sich besser als die beiden Vorquartale. Das sollte auch im Schlussquartal anhalten, so dass Nordex seine Jahresziele bekräftigt

Ado Properties bestätigt Prognose

Ado Properties hat im dritten Quartal bei steigenden Mieten einen niedrigeren FFO ausgewiesen. Unter dem Strich profitierte das Immobilienunternehmen von einem Bewertungseffekt. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

IPO/Diamontech will bis zu 68,3 Millionen Euro erlösen

Das Medizintechnikunternehmen Diamontech treibt seinen Börsengang voran. Die Aktien sollen bereits Ende des Monats im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse erstmalig gehandelt werden. Die Preisspanne hat das Unternehmen auf 32 bis 38 Euro je Aktie festgelegt, bei vollständiger Ausübung einer Mehrzuteilungsoption läge das Emissionsvolumen bei bis zu 68,3 Millionen Euro.

Global Fashion Group verringert Verlust - Ausblick bestätigt

Die Global Fashion Group (GFG) hat im dritten Quartal trotz höherer Investitionen den operativen Verlust verringert und den Umsatz gesteigert. Profitiert hat die Online-Modeplattform in Schwellenländern dabei von mehr aktiven Kunden, die öfter und mit größeren Volumina Waren bestellten, sowie von besseren Margen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Luxemburger Unternehmen, das seit Juli börsennotiert ist.

Procredit verbessert Konzernergebnis und bestätigt Prognosen

Die Procredit Gruppe hat ihr Konzernergebnis in den ersten neun Monaten deutlich verbessert und bestätigt die Prognose für 2019. Der Nettogewinn der Gruppe wuchs laut Mitteilung auf 42,5 (39,7) Millionen Euro, während die Kundeneinlagen um 348 Millionen Euro oder 9,1 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro stiegen.

Flixbus will Mehrwertsteuersenkung auch für Fernbustickets einklagen

Das Unternehmen Flixbus läuft Sturm gegen die geplante Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets und will eine Senkung auch für Fernbusse einklagen. Andernfalls drohe eine "massive" Verschiebung der Rahmenbedingungen im Fernverkehr, sagte ein Sprecher des Unternehmens.

Bundeswehr nimmt zwei A400M-Transporter nicht ab

Die Bundeswehr hat die Abnahme von Airbus produzierter Truppentransporter vom Typ A400M wegen Qualitätsmängeln verweigert. "Die Bundeswehr hat sich dazu entschlossen, zwei zur Auslieferung anstehende Luftfahrzeuge vom Typ Airbus A400M nicht zu übernehmen", teilte das Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe mit.

Liberty will nach Aus für UPC-Sunrise-Deal weiter Gespräche führen

Die UPC-Muttergesellschaft Liberty Global bedauert das offizielle Aus für die Übernahme des Schweizer Kabelnetzbetreibers durch den Mobilfunkanbiter Sunrise, hat aber vor dem Hintergrund der Streitigkeiten im Verwaltungsrat von Sunrise Verständnis.

Strabag erhöht trotz weniger Aufträge Prognose für die Leistung

Das österreichische Bauunternehmen Strabag hat in den ersten neun Monaten einen leichten Rückgang des Auftragsbestands verzeichnet und seine Prognose leicht erhöht.

Mitsubishi UFJ Financial verbucht massiven Gewinnrückgang

Mitsubishi UFJ Financial hat wegen gestiegener Kosten im ersten Halbjahr einen Rückgang des Nettogewinns um 6,3 Prozent auf rund 610 Milliarden Yen (rund 5,08 Milliarden Euro) verzeichnet. Auf Basis der Erstquartalszahlen ergibt sich daraus ein Überschuss von 218,89 Milliarden Yen für das zweite Quartal - 35 Prozent weniger als vor Jahresfrist.

Apple-Zulieferer Foxconn verdient im 3. Quartal prächtig

Der Technologiekonzern und Apple-Zulieferer Foxconn hat im dritten Quartal 2019 mehr verdient als erwartet und seine Profitabilität erhöht. Damit konnte der Auftragsfertiger ungeachtet des iPhone-Verkaufsrückgangs seines Großkunden weiter wachsen. Die Hon Hai Precision Industry Co, wie der formale Name des Konzerns lautet, steigerte den Nettogewinn um 23,3 Prozent auf 30,66 Milliarden neue Taiwan-Dollar (TWD), das sind umgerechnet 907 Millionen Euro. Analysten hatten bei der Gesellschaft unter dem Strich mit 29,31 Milliarden TWD gerechnet. Der Umsatz legte um 1 Prozent auf 1,39 Billionen TWD zu. Die Gewinnmarge erhöhte Foxconn auf 2,2 Prozent von 1,81 Prozent.

