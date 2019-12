Vier Tage vor Ablauf der Annahmefrist für das Osram-Übernahmeangebot hat AMS fast die Hälfte der Anteile zusammen, die für das Gelingen erforderlich sind. Bis Freitagabend wurde die Offerte für 6,39 Prozent des Grundkapitals angenommen, ist der aktuellen Wasserstandsmeldung von AMS zu entnehmen. Zusammen mit den Osram-Aktien, die AMS bereits selbst gekauft hat, verfügen die Österreicher über 27,17 Prozent der Anteile.

Dic Asset steigert Ankaufvolumen auf rund 1,8 Milliarden Euro

Der Immobilienkonzern Dic Asset hat dieses Jahr mehr gekauft als erwartet. Das aktuelle Ankaufsvolumen 2019 steige mit rund 1,8 Milliarden Euro auf ein neues Rekordniveau, teilte das SDAX-Unternehmen mit. Ursprünglich hatte sich Dic Asset 1,3 Milliarden Euro vorgenommen.

Neuer Aufsichtsratschef bei Heidelberger Druck

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat einen neuen Chefkontrolleur. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Unternehmensberater Martin Sonnenschein am Sonntag den Aufsichtsratsvorsitz übernommen, nachdem er Ende November gerichtlich zum Mitglied des Kontrollgremiums bestellt worden war. Er ist Partner und Geschäftsführer der Unternehmensberatung A.T. Kearney.

Lanxess kauft brasilianischen Biozidhersteller

Der Spezialchemiekonzern Lanxess verstärkt sich mit dem brasilianischen Biozidhersteller Itibanyl Produtos Especiais. Das familiengeführte Unternehmen hat 2018 einen Umsatz im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, heißt es in einer Mitteilung des Kölner MDAX-Konzerns.

Stada übernimmt Pharmageschäft von ukrainischer Biopharma

Der Arzneimittelkonzern Stada verstärkt sich mit einer weiteren Übernahme in Osteuropa. Der Konzern aus Bad Vilbel übernimmt das Pharmageschäft des ukrainischen Herstellers Biopharma. Dazu gehören auch Produktionsanlagen in der Stadt Bila Tserkva in der Region Kiew. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Transaktion werde voraussichtlich im Dezember abgeschlossen.

Unicredit reduziert Anteil an türkischer Bank Yapi Kredi

Die italienische Unicredit reduziert ihr Türkei-Geschäft. Wie die Bank mitteilte, senkt sie ihren Anteil an der türkischen Bank Yapi ve Kredi Bankasi AS auf unter 32 Prozent. Einige Analysten sehen darin einen ersten Schritt für einen Komplettausstieg aus der Türkei.

