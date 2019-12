Der Übernahmekampf um Just Eat nimmt weiter Fahrt auf. Die niederländische Prosus hat ihre Offerte erneut erhöht und die Mindestannahmeschwelle gesenkt. Das Unternehmen bietet nun laut Mitteilung 740 Pence je Just-Eat-Aktie in bar. Das britische Unternehmen werde damit mit 5,1 Milliarden britischen Pfund bewertet. Zuvor hatte Prosus bereits 710 Pence je Aktie geboten, ursprünglich lag die Offerte bei 670 Pence je Anteil. Zudem hat Prosus laut Mitteilung die Mindestannahmeschwelle für das Angebot gesenkt.

Vontobel verkauft Aktien-Broker-Geschäft

Die Bank Vontobel will sich künftig als reines Buy-side Investmenthaus ausrichten, um als solches durch klare Positionierung stärker zu wachsen. Die Bank werde so Kunden im Anlagegeschäft besser unterstützen können, das reine Kapitalmarktgeschäft werde aufgegeben, teilte das schweizerische Institut mit. Die Aktien-Brokerage-Tätigkeiten sowie die betroffenen Mitarbeiter sollen von der Zürcher Kantonalbank übernommen werden.

Unitedhealth kommt günstig an Arzneispezialisten Diplomat

Die vor allem im Bereich Krankenversicherungen tätige Unitedhealth Group verstärkt sich mit einem Zukauf. Sie übernimmt nach eigenen Angaben die Diplomat Pharmacy Inc für 4,00 US-Dollar je Aktie in bar, was einem Abschlag von etwa 31 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspreche. Der Anbieter von Spezialarzneien und Infusionsdienstleistungen hatte am Freitag mit 5,81 Dollar geschlossen.

