Die Deutsche Bank sieht sich bei ihrem Umbau im Plan und bestätigt ihre mittelfristigen Ziele. Wie die Bank anlässlich ihres Investorentages mitteilte, ist das Renditeziel bis 2022 aber vor allem angesichts des Zinsumfeldes "ehrgeiziger" geworden. Bei den Erträgen nannte die Deutsche Bank keine konkrete Prognose. Sie geht aber davon aus, dass das Niedrigzinsumfeld mittelfristig vor allem die Ertragsaussichten für die Privatkundenbank und die Unternehmensbank belasten wird, was teilweise durch andere Bereiche ausgeglichen werde.

Deutsche Bank: EZB reduziert Kapitalanforderung

Die Deutsche Bank muss künftig etwas weniger Kapital vorhalten. Wie der Konzern mitteilte, hat die Europäische Zentralbank die Anforderungen an die harte Kernkapitalquote der Deutschen Bank zum 1. Januar 2020 auf 11,59 Prozent von 11,84 Prozent gesenkt. Das sei das Ergebnis des SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), des Überprüfungs- und Bewertungsprozesses der Aufsicht.

Siemens liefert Turbinen für Spitzenlastkraftwerke in Weißrussland

Die Siemens AG wird die Kraftwerksausrüstung für zwei neue Spitzenlastkraftwerke in der Republik Weißrussland liefern. Auftraggeber ist der staatliche Energieversorger RUE Vitebskenergo, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die neuen Gaskraftwerke sind so ausgelegt, dass sie in weniger als 15 Minuten von der Kaltreserve in den Volllastbetrieb gehen können, und werden voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb gehen. Ein Auftragswert wurde nicht genannt.

Garantiezins der Lebensversicherungen soll ab 2021 auf 0,5% fallen

Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) empfiehlt, ab 2021 den Garantiezins für neue Lebensversicherungspolicen auf 0,5 Prozent zu senken. Derzeit gebe es keine Anzeichen, dass sich das zum Teil negative Zinsniveau in näherer Zukunft spürbar verbessern werde. Daher solle der derzeit gültige Zins von 0,9 Prozent für Neuverträge ab 2021 weiter abgesenkt werden, begründet der DAV-Vorstandsvorsitzende Guido Bader den Vorstoß des Verbandes. Die 0,9 Prozent gelten seit 2017.

DWS sieht sich bei Jahres- und Mittelfristzielen im Plan

Der Vermögensverwalter DWS sieht sich auf einem guten Weg. "Wir sind im Plan, die ausgegebenen Ziele zu erreichen", sagte Finanzchefin Claire Peel bei einer Investorenveranstaltung der Deutsche-Bank-Tochter. Ein wichtiger Ansatzpunkt sind die Kosten. Die DWS will dieses Jahr eine Aufwand-Ertrags-Relation von rund 70 Prozent erreichen. Das bedeutet, dass sie für einen Euro Ertrag 70 Cent aufwenden muss.

MVV Energie verdient trotz Umsatzrückgang mehr

Der Energieversorger MVV hat in seinem Geschäftsjahr per Ende September mit knapp 3,7 Milliarden Euro zwar 6 Prozent weniger umgesetzt. Das bereinigte Ergebnis nach Dritten legte aber um 4 Prozent auf 98 Millionen Euro zu, wie die Mannheimer mitteilten. "Gestartet mit einem wirklich schlechten ersten Quartal und beendet mit dem besten vierten Quartal, das wir seit langem hatten", lag das operative Ergebnis der Unternehmensgruppe mit 225 Millionen Euro 1 Prozent unter dem Vorjahresergebnis.

AMS hält nach regulärer Annahmefrist 59,3 Prozent an Osram

Das Übernahmeangebot des österreichischen Sensorherstellers AMS für Osram war nun auch nach offiziellen Zahlen erfolgreich. Nach Ablauf der regulären Annahmefrist, die am 5. Dezember endete, hält AMS nun rund 59,3 Prozent der Osram-Aktien. Der Anteil übertrifft damit die Übernahmeschwelle von 55 Prozent.

Frankreich bittet Airlines wegen Generalstreik um Flugstreichungen

Die französische Luftfahrtbehörde hat Fluggesellschaften aufgefordert, einige ihrer Flüge zu streichen. Grund ist der Generalstreik gegen die geplante Rentenreform, der für starke Einschränkungen im Zug- und Flugverkehr sorgt. Mehrere Gewerkschaften, auch im Luftfahrtsektor, haben eine Fortsetzung des Arbeitskampfes gefordert, bis die Regierung in Paris ihre Reformpläne zurückzieht.

Alstom erhält Auftrag über 800 Millionen Euro

Der französische Zughersteller Alstom hat einen Auftrag in Westaustralien im Wert von rund 800 Millionen Euro erhalten. Für das Eisenbahnnetz in Perth werde der Konzern 43 Züge entwerfen, bauen und warten, teilte Alstom mit. Die Züge sollen innerhalb von sieben Jahren ab 2022 ausgeliefert werden.

Amazon wirft Trump wegen Pentagon-Milliardenauftrags Amtsmissbrauch vor

Im Streit um die Vergabe eines milliardenschweren Auftrags für das US-Verteidigungsministerium an seinen Konkurrenten Microsoft hat der US-Technologiekonzern Amazon Präsident Donald Trump Amtsmissbrauch vorgeworfen. Die Vergabe des 10 Milliarden Dollar (neun Milliarden Euro) schweren Vertrags sei das "Ergebnis unangemessenen Drucks" von Trump gewesen, der seinem "politischen Feind", Amazon-Chef Jeff Bezos , habe schaden wollen, heißt es in Gerichtsdokumenten, die am Montag veröffentlicht wurden.

Anglo American will Produktion bis 2023 um 20-25 Prozent steigern

Anglo American will bis 2023 die Produktion um 20 bis 25 Prozent erhöht haben. Es gebe derzeit Fortschritte in allen Bereichen, Wachstumsprojekte gingen in den kommenden drei Jahren in die Produktion und würden so das Wachstum ermöglichen, teilte der Rohstoffkonzern mit.

Comcast will 2 Mrd US-Dollar in seinen Streamingdienst stecken

Der US-Kabelkonzern Comcast will in den kommenden zwei Jahren rund 2 Milliarden US-Dollar in Inhalte und Marketingmaßnahmen für seinen neuen Streamingdienst Peacock stecken. Dieser werde ab April verfügbar sein, sagte Comcast-Finanzchef Michael Cavanagh.

Just Eat lehnt verbessertes Angebot von Prosus ab

Just Eat lehnt auch das erhöhte Angebot von Prosus ab. Der britische Online-Essensbestell- und lieferservice empfiehlt seinen Aktionären weiterhin, das Angebot von Takeaway.com anzunehmen. Laut Board der Just Eat plc setze auch das neue Prosus-Angebot von 740 Pence je Just-Eat-Aktie, das am Montag veröffentlicht wurde, die Bewertung für Just Eat, seine Assets und Entwicklungschancen signifikant zu niedrig an - und dies sowohl für das eigenständige Unternehmen als auch nach Zusammengehen mit Takeaway.com.

Morgan Stanley muss in Frankreich 20 Millionen Euro Strafe zahlen

Die französische Börsenaufsicht AMF hat die US-Investmentbank Morgan Stanley wegen Kursmanipulation zu einer Strafe von 20 Millionen Euro verdonnert. Die Niederlassung von Morgan Stanley in London habe 2015 auf dem Höhepunkt der griechischen Schuldenkrise "massiv" französische und belgische Staatsanleihen gekauft, um deren Kurs "künstlich" in die Höhe zu treiben, teilte die AMF mit. Ziel sei es gewesen, die Papiere mit hohem Gewinn wieder zu verkaufen.

