Das Wachstum im europäischen Automarkt hat sich im Vergleich zum Vormonat im November zwar etwas abgeschwächt. Der Markt bleibt jedoch auf Kurs, den Rückstand aus den ersten Monaten des Jahres bis Ende Dezember noch aufzuholen. Der Herstellerverband Acea meldete für November gut 1,2 Millionen verkaufte Pkw in der EU und Island, Norwegen sowie der Schweiz. Das war ein Plus von 4,5 Prozent, nach einem Anstieg um 8,6 Prozent im Oktober. Kumuliert ergibt sich für die ersten elf Monate des Jahres noch ein kleiner Rückgang um 0,3 Prozent.

Purdue zahlte seit 2008 über 10 Milliarden USD an Sackler-Familie

Der umstrittene US-Arzneimittelhersteller Purdue Pharma hat seit 2008 mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Mitglieder der Eigentümerfamilie Sackler gezahlt. Das geht aus einem Bericht der Beratungsgesellschaft Alixpartners hervor, der bei einem Konkursgericht in New York am Montag eingereicht wurde. Die Details des Berichts dürften die hitzige Debatte darüber beeinflussen, wie viel Geld davon zurückgegeben werden soll. Die Familie hat während der Opioidkrise in den USA Milliarden verdient.

Unilever warnt vor schwächerem Umsatzwachstum 2019 und 2020

Der britisch-niederländische Konsumgüterkonzern Unilever hat angesichts einer schwächer als erwarteten Wirtschaftsentwicklung in diversen Märkten eine Umsatzwarnung abgegeben. Das bereinigte Umsatzwachstum wird dieses Jahr etwas unter dem bisherigen Ziel liegen, wie der Konzern mitteilte. Bisher hatte die Unilever NV die untere Hälfte der eigentlichen Zielspanne von 3 bis 5 Prozent angepeilt. Der Gewinn und die Margen seien nicht betroffen.

Unilever dämpft Wachstumsaussichten

Unilever kann seine Prognose nicht halten. Der Konsumgüterkonzern kündigte am Morgen überraschend an, sein Umsatzziel im laufenden Jahr wegen Schwierigkeiten in mehreren wichtigen Märkten zu verfehlen. Das erhöht den Druck auf CEO Alan Jope, der seit weniger als einem Jahr im Amt ist.

UPC-Mutterkonzern hat keine Hoffnung mehr für Deal mit Sunrise

Ein Zusammenschluss des Schweizer Kabelnetzbetreibers UPC mit dem Mobilfunkanbieter Sunrise ist endgültig vom Tisch. Die UPC-Muttergesellschaft Liberty teilte mit, die Gespräche über dieses Thema nun beendet zu haben. Nach dem Platzen der ursprünglichen Vereinbarung hatte der US-Konzern im November die

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2019 07:23 ET (12:23 GMT)