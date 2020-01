Der Autobauer Volkswagen kommt bei seinen Plänen im Bereich E-Mobilität in China offensichtlich weiter voran. Das Unternehmen will laut einem Medienbericht beim chinesischem Batteriehersteller Guoxuan High-tech Co einsteigen, um den Ausbau der E-Mobilität voranzutreiben. Dazu wolle der Autobauer in den kommenden Wochen einen Anteil von 20 Prozent kaufen und damit zum zweitgrößten Anteilseigner bei Guoxuan werden, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf zwei mit den Plänen vertraute Personen.

Audi steckt 100 Mio Euro in Ladeinfrastruktur an eigenen Standorten

Der Premiumautobauer Audi will bis Mitte 2022 jeden zehnten Parkplatz in seinen deutschen Werken elektrifizieren. Für das Vorhaben will das Unternehmen bis zu 100 Millionen Euro ausgeben. Die meisten der Parkplätze mit einer Lademöglichkeit für Elektroautos seien auch öffentlich zugänglich, hieß es.

Vattenfall-Klage gegen Atomausstieg kostete den Bund 18,6 Mio Euro

Die Bundesrepublik Deutschland hat für das Schiedsgerichtsverfahren, das der schwedische Energiekonzern Vattenfall wegen des Atomausstiegs gegen Deutschland führt, bisher 18,6 Millionen Euro ausgegeben. Dies geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Sylvia Kotting-Uhl hervor, die dem Magazin Wirtschaftswoche vorliegt und in die Dow Jones Newswires Einblick hatte. Allein die Anwaltskosten und deren Auslagen betrugen demnach 8,7 Millionen Euro.

H&M expandiert über Franchise-Vereinbarung nach Zentralamerika

Der schwedische Modekonzern H&M expandiert nach Zentralamerika. Die erste Filiale in der Region soll Ende 2020 in Panama eröffnet werden, wie die Hennes & Mauritz AB mitteilte. Dazu sei ein Franchise-Vertrag mit der Hola Moda SA unterzeichnet worden. Die von den Konzernen Phoenix und Dorben gegründete Hola Moda betreibt internationale Modemarken in der Region. "Zentralamerika birgt großes Potenzial", sagte H&M-Chef Karl-Johan Persson.

Renault verkauft trotz Q4-Plus 2019 weniger Autos - Iran bremst

Renault hat zwar im vierten Quartal weltweit 5,3 Prozent mehr Autos verkauft. Das Embargo gegen Iran dämpfte aber den Jahresabsatz, wie der französische Konzern mitteilte. Er sank um 3,4 Prozent auf 3,75 Millionen Fahrzeuge, hauptsächlich wegen des Iran-Embargos von August 2018. Ohne Berücksichtigung des Irans liege der Absatz um 0,8 Prozent unter dem Vorjahr.

Adecco bestellt Pearson-CFO Coram Williams zum Finanzvorstand

Der Schweizer Personaldienstleister Adecco bekommt zur Jahresmitte einen neuen Finanzvorstand: das Unternehmen hat Coram Williams, derzeit CFO beim Verlagshaus Pearson, zum Nachfolger von Hans Ploos van Amstel bestellt. Van Amstel, der seit September 2015 Finanzchef bei Adecco ist, verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch im Juni 2020.

Fiat Chrysler bestätigt Gespräche mit Foxconn

Fiat Chrysler hat bestätigt, Gespräche mit dem Apple-Zulieferer Foxconn über ein Gemeinschaftsunternehmen für die Entwicklung von Elektroautos zu führen. Das Unternehmen würde sich zunächst auf den chinesischen Markt konzentrieren. Die beiden Parteien seien "dabei, eine vorläufige Vereinbarung zu unterzeichnen, die die weiteren Gespräche regeln wird, um in den nächsten Monaten zu endgültigen verbindlichen Vereinbarungen zu gelangen", teilte der italienisch-amerikanische Automobilhersteller mit.

US-Modekonzern Gap bläst geplante Aufspaltung ab

Der US-Modekonzern Gap hat seine Aufspaltungspläne ad acta gelegt. Vor einem Jahr hatte der Konzern angekündigt, seine Billigmarke Old Navy in eine eigenständige Börsengesellschaft auszugliedern und die Aktie damit auf Höhenflug geschickt. Nun teilte die Gap Inc mit, eine Trennung der Unternehmen wäre zu teuer und schwierig gewesen. Schwächere Geschäftszahlen dürften ihren Teil zu der Kursänderung des angeschlagenen Bekleidungsherstellers und -händlers beigetragen haben.

Facebook verzichtet auf Anzeigen bei Whatsapp - Kreise

Der beliebte Messaging-Dienst Whatsapp bleibt offenbar zunächst doch werbefrei. Die Muttergesellschaft Facebook habe die Pläne, Anzeigen bei Whatsapp zu schalten, aufgegeben, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die umstrittenen Pläne hatten vor mehr als 18 Monaten dafür gesorgt, dass die Gründer des Dienstes das Unternehmen verließen.

Thailands Central Group startet milliardenschweres IPO

In Thailand bahnt sich der größte Börsengang in der Geschichte des Landes an. Der Konzern Central Group, der der zweitreichsten Familie Thailands gehört, will über einen IPO seines Handelsgeschäfts, der Central Retail Corporation Public Co, umgerechnet bis zu 2,4 Milliarden US-Dollar einnehmen.

