Bayer bekommt zum 1. April einen neuen Chef für die IT und die Digitale Transformation. Der 50-jährige Manager Bijoy Sagar wird dann Nachfolger von Daniel Hartert, der nach zwölf Jahren im Unternehmen aus persönlichen Gründen ausscheidet, wie der Pharma- und Agrochemiekonzern mitteilte.

Lufthansa erwägt Börsengang der Wartungssparte - Agentur

Die Deutsche Lufthansa erwägt einem Medienbericht zufolge einen Börsengang ihres Wartungsgeschäfts. Eine Abspaltung der Sparte Lufthansa Technik solle den Börsenwert des Konzerns erhöhen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Diskussionen seien noch in einem frühen Stadium. Es gebe daher noch keine endgültige Entscheidung. Außerdem prüfe der Konzern die Abspaltung eines Teils der Sparte.

Australische Hochtief-Tochter zieht im Nahen Osten die Reißleine

Angesichts der rapiden Verschlechterung der Geschäftsbedingungen im Nahen Osten zieht die australische Hochtief-Tochter Cimic Konsequenzen und trennt sich von ihrem Minderheitsanteil an der in Dubai beheimateten Baugesellschaft BIC Contracting (BICC). Cimic rechnet mit hohen Sonderbelastungen für 2019, von denen auch die Konzernmutter Hochtief in Essen nicht verschont bleibt.

Evotec erweitert Zusammenarbeit mit Indivumed

Der Biotechkonzern Evotec baut seine Kooperation mit dem Onkologieunternehmen Indivumed aus. Das zweite gemeinsame Forschungsprojekt ziele auf die Entwicklung eines "first-in-class"-Medikaments zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, teilte die im MDAX und TecDAX gelistete Evotec mit.

Villeroy & Boch bestätigt Interesse an Ideal Standard

Villeroy & Boch prüft den Erwerb des Wettbewerbers Ideal Standard. Mit dieser Aussage reagierte der Badkeramik- und Porzellanhersteller auf einen entsprechenden Bericht des Manager Magazins.

ACS bestätigt trotz Cimic-Belastung Gewinnprognose 2019

Der Hochtief-Mutterkonzern Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) wird wegen einer Belastung aus einer Beteiligung seiner australischen Tochter Cimic im Mittleren Osten rund 400 Millionen Euro abschreiben. Das spanische Bau- und Infrastrukturunternehmen erwartet nach eigenen Angaben trotz dieser Belastung für das abgelaufene Jahr wie in Aussicht gestellt einen Nettogewinn von mehr als 950 Millionen Euro. Die Ausschüttungsquote soll unverändert 65 Prozent betragen.

Galp kauft ACS-Solarprojekte in Spanien für 2,2 Milliarden Euro

Der portugiesische Energiekonzern Galp rückt mit einem Zukauf nach eigenen Angaben zum führenden Solarstromanbieter auf der iberischen Halbinsel auf. Die Galp Energia SGPS SA übernimmt demnach von der Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) für 2,2 Milliarden Euro deren spanische Aktivitäten im Photovoltaikgeschäft.

Anglo American profitiert von Kapazitätserhöhung in Minas-Rio

Der Bergbaukonzern Anglo American hat im vierten Quartal 2019 von dem stetigen Hochfahren seiner Eisenerzförderung im brasilianischen Minas-Rio profitiert. In dem Dreimonatszeitraum erhöhte die britische Gesellschaft die Produktion von Kupfer-Äquivalenten konzernweit um 4 Prozent zum Vorjahr.

STMicro-Gewinn sinkt im vierten Quartal trotz Umsatzwachstums

STMicroelectronics hat bei steigenden Absatz- und Umsatzzahlen im vierten Quartal 6,2 Prozent weniger verdient als noch vor Jahresfrist. Der europäische Hersteller von Halbleiterchips verbuchte nach eigenen Angaben einen Überschuss von 392 Millionen Euro, während der Umsatz um 4 Prozent auf 2,75 Milliarden Euro stieg. Die Bruttomarge ging um 70 Basispunkte auf 39,3 Prozent zurück.

Pirelli: Sinochem und Chemchina planen Restrukturierung

Bei dem größten Aktionär des italienischen Reifenherstellers Pirelli steht eine Restrukturierung an. Man habe von China National Chemical Corp (Chemchina) ein Schreiben erhalten, dass Chemchina und Sinochem eine "strategische Umstrukturierung" planten, teilte Pirelli mit.

Umwelthilfe entdeckt bei Abgastest offenbar Abschalteinrichtung in Volvo-Dieselmodell

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die aus ihrer Sicht illegale Abschaltung der Abgasreinigung eines Volvo-Dieselfahrzeugs. Bei Abgasmessungen habe das Emissions-Kontroll-Institut der Organisation "temperaturgesteuerte, nach Ansicht der DUH eindeutig illegale Abschalteinrichtungen" bei einem Modell der Baureihe XC60 mit der Schadstoffklasse Euro 5 gefunden, teilte die DUH am Donnerstag mit. Das Fahrzeug habe den Stickstoffdioxid-Grenzwert "bis um das 11,9-fache" überschritten.

Ford sieht Einmalbelastung von 2,2 Mrd USD wegen Pensionsplänen

Der US-Autobauer Ford sieht im vierten Quartal 2019 eine Vorsteuerbelastung von 2,2 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit seinen Pensionsplänen und weiteren Leistungen für Arbeitnehmer nach dem Renteneintritt. In einer Eingabe an die US-Börsenaufsicht SEC hieß es weiter von Ford, auf Nachsteuerbasis wird der Bewertungsverlust den Gewinn um etwa 1,7 Milliarden Dollar schmälern.

