Der Datenbankanbieter Exasol treibt seine Börsenpläne voran. Bis Ende März will das Nürnberger Unternehmen an der Frankfurter Börse gelistet sein, wie es in einer Mitteilung heißt. Das IPO soll ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Anleger in Deutschland sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im Ausland beinhalten. Geplant sei die Ausgabe neuer Aktien im Volumen von etwa 50 Millionen Euro. Zudem wollen sich Minderheitsaktionäre von Papieren trennen.

Rhön-Klinikum verdient weniger

Die Rhön-Klinikum AG hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr gesteigert, unter dem Strich aber weniger verdient. Die Einnahmen seien um 5,8 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Gesundheitsdienstleister mit. Das EBITDA lag mit 125,3 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau und blieb damit innerhalb der Prognose. Höhere Abschreibungen und Finanzierungskosten drückten den Konzerngewinn aber auf 44,5 Millionen Euro von 51,2 Millionen im Vorjahr.

R. Stahl kehrt trotz Umsatzrückgang in Gewinnzone zurück

Die R. Stahl AG hat im vergangenen Jahr zwar einen leichten Umsatzrückgang um 1,9 Prozent auf voraussichtlich 274,8 Millionen Euro verzeichnet. Das EBITDA vor Sondereinflüssen verdoppelte sich aber auf 30,4 Millionen Euro, das Konzernergebnis legte um 8,2 Millionen auf 1,2 Millionen Euro zu, wie der Anbieter von Produkten und Systemen für den Explosionsschutz mitteilte.

Dr. Hönle verzeichnet wegen wegfallendem Auftrag Gewinneinbruch

Ein deutlich niedrigeres Auftragsvolumen mit einem Großkunden aus dem Bereich Sensorik hat der Dr. Hönle AG im ersten Geschäftsquartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang beschert.

Pearson nach Restrukturierung mit halbiertem Vorsteuergewinn

Die britische Verlagsgruppe Pearson hat im vergangenen Jahr einen Rückgang des Vorsteuergewinns auf 232 von 498 Millionen Pfund Sterling verbucht. Netto gab das Ergebnis auf 264 von 590 Millionen Pfund nach. Restrukturierungskosten drückten das Ergebnis, zudem hatte Pearson im Vorjahr außerordentliche Gewinne aus dem Verkauf von Unternehmensteilen erzielt.

New Mexico verklagt Google wegen Verletzung der Kinderprivatsphäre

Der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates New Mexico hat Klage gegen den Technologieriesen Google eingereicht. In der Klageschrift, die am Bundesgericht in Albuquerque eingereicht wurde, wird der Alphabet-Tochter vorgeworfen, die Privatsphäre von Kindern zu verletzen. Google spioniere wissentlich Studenten und ihre Familien über seine Google-Bildungsplattform aus. So soll Google unter anderem persönliche Daten gesammelt haben, wie etwa den Aufenthaltsort von Schülern, Besuche von Websites, Internet-Suchen, auf Youtube angesehene Videos, Kontaktlisten, Sprachaufnahmen und gespeicherte Passwörter. Google-Sprecher Jose Castaneda erklärte per E-Mail, diese Vorwürfe "sind faktisch falsch".

Bill Gates investiert in US-Startup zur umweltfreundlichen Lithium-Förderung

Bill Gates finanziert mit seinem Investmentfonds Breakthrough Energy Ventures das US-Startup Lilac Solutions, das Technologien zur umweltfreundlicheren Förderung von Lithium entwickelt. Der von Gates gegründete und geleitete Fonds mit einem Fokus auf erneuerbare Energien sei einer von mehreren Großinvestoren, die insgesamt 20 Millionen Dollar (18,5 Millionen Euro) in das junge Unternehmen gesteckt hätten, teilte Lilac Solutions mit.

Ghosn-Anwälte schieben "Eilklage" gegen Renault auf

Die Anwälte des früheren Renault-Chefs Carlos Ghosn haben eine "Eilklage" gegen den französischen Autokonzern aufgeschoben. Eigentlich sollte das Arbeitsgericht bei Paris am Freitag über die Abfindung in Höhe von 250.000 Euro verhandeln, die Ghosn von seinem früheren Arbeitgeber verlangt. Auf Antrag der Anwälte wurde dies aber auf den 17. April verschoben. Ghosn hat angekündigt, Renault in mehreren Verfahren auf eine Summe in zweistelliger Millionenhöhe verklagen zu wollen.

