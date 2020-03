Traton zieht Ausblick für 2020 wegen Corona-Krise zurück

Traton hat den Ausblick für das laufende Jahr angesichts der Corona-Krise zurückgezogen. Die Coronavirus-Pandemie mache eine gesicherte Abschätzung über die Entwicklung der Absatzmärkte und damit über den Verlauf der Geschäftsentwicklung mittlerweile unmöglich, teilte der Lkw-Konzern bei Vorlage der Geschäftszahlen für das vergangene Jahr mit.

Vonovia: Temporäre Belastung aus Mietstundung maximal 40 Mio Euro

Vonovia sieht sich weiterhin in einer "sehr komfortablen" Liquiditätsposition und sieht keinerlei Risiken in Bezug auf die Erfüllung der Liquiditätsanforderungen sowie Einhaltung von Anleihe- und Rating-Anforderungen.

CEO Mark Langer scheidet bei Hugo Boss aus

Der Vorstandsvorsitzende von Hugo Boss, Mark Langer, scheidet zum 30. September aus dem Vorstand des Modekonzerns aus. Darauf haben sich der Manager und das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen geeinigt, wie Hugo Boss mitteilte. Aufgrund der aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie soll Langer dem Unternehmen auch noch ab Oktober bis zum Jahresende unterstützend zur Verfügung stehen.

Leoni schließt Werke und will Finanzhilfen beantragen

Der Autozulieferer Leoni schließt angesichts der Corona-Pandemie Werke in Europa, Nordafrika sowie Amerika und will in Deutschland Kurzarbeit beantragen. Zudem plant der Konzern laut Mitteilung einen Antrag auf Finanzhilfen, um den finanziellen Spielraum zu erhöhen. Angesichts der erheblichen Auswirkungen des Virusausbruches - zahlreiche Autohersteller haben die Autofertigung für mehrere Wochen ausgesetzt - rechnet Leoni mit Belastungen für Umsatz, Ergebnis und Liquidität.

Helma Fertighaus-Anbieter erhöht Dividende und kassiert Prognose 2020

Die Helma Eigenbau AG, ein Anbieter von Fertighäusern, will für das abgelaufene Jahr eine substanziell höhere Dividende zahlen, kassiert aber angesichts der unklaren Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie die Prognose für das laufende Jahr.

Equinor setzt Aktienrückkauf aus und senkt Kosten

Equinor legt sein Aktienrückkaufprogramm bis auf weiteres auf Eis und hat mit Maßnahmen zur Senkung der Betriebskosten, Investitionen und Explorationskosten begonnen. Der norwegische Öl - und Gaskonzern teilte mit, er werde bis Ende März eine aktualisierte Prognose für 2020 veröffentlichten.

Pearson setzt Aktienrückkauf aus und schließt Testzentren

Die britische Verlagsgruppe Pearson hat ihr Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt und schließt wegen der Coronavirus-Pandemie die meisten ihrer Lerntestzentren. Bis Ende Februar habe sich das Geschäft aber noch im Rahmen der Erwartungen entwickelt, teilte die Pearson plc mit.

Philips will Aktienrückkauf 2020 unverändert durchführen

Philips hat weiterhin eine starke Liquiditätsposition, und das Volumen des Aktienrückkaufprogramms soll trotz der Corona-Pandemie unverändert bleiben. Das teilte der niederländische Konzern mit.

Schneider Electric nimmt Ausblick wegen Coronavirus zurück

Die französische Schneider Electric hat wegen der Coronavirus-Pandemie die Prognose für das laufende Jahr zurückgenommen und Maßnahmen zum Kostenmanagement eingeführt. Der Elektrotechnikkonzern will sich weiterhin auf die Cash-Generierung konzentrieren und die bereits zuvor angekündigten Effizienzmaßnahmen erhöhen. Da sich die Lage noch entwickele, sei es zu früh, um die vollen Auswirkungen der Pandemie auf die Konzernergebnisse zu bestimmen, einschließlich des möglichen Nutzens von Maßnahmen der Regierung, teilte Schneider Electric mit.

Saint-Gobain kassiert Prognose, verschiebt Projekte und senkt Ausgaben

Der Baustoffkonzern Saint-Gobain hat seine Jahresprognose für nicht mehr gültig erklärt. In Reaktion auf die veränderte Lage durch die Coronavirus-Pandemie würden alle möglichen Projekte in den kommenden Monaten verschoben, die Investitionen sollen 2020 um weit mehr als die ursprünglich einkalkulierten 200 Millionen Euro reduziert werden, teilte die Compagnie de Saint-Gobain SA mit.

Shell senkt Kosten deutlich zur Sicherung der Kapitalposition

Der Öl- und Gaskonzern Shell will seine Finanzposition stärken, um den Folgen der Coronavirus-Pandemie zu begegnen und den Cashflow auf Vorsteuerbasis zu erhöhen. Der Fokus liege auf der Senkung der Kosten, teilte Royal Dutch Shell mit.

Total setzt wegen Ölpreisrückgang Aktienrückkauf aus, senkt Kosten

Der französische Energiekonzern Total hat angesichts des Rückgangs der Ölpreise einen "Aktionsplan" umgesetzt. Zu den Maßnahmen gehören Investitionskürzungen in Höhe von über 3 Milliarden US-Dollar und die Senkung der Nettoinvestitionen im laufenden Jahr auf weniger als 15 Milliarden Dollar, wie die Total SA mitteilte.

Vinci erklärt Prognose 2020 angesichts Corona-Krise für nichtig

Vinci hat den Ausblick für 2020 wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf das Geschäft für nichtig erklärt. "Es scheint, dass Vinci sein im Februar angekündigtes Ziel, im Jahr 2020 ein Umsatz- und Gewinnwachstum zu erreichen, nicht erreichen kann", teilte das französische Bau- und Infrastrukturunternehmen mit.

Ford stoppt Produktion in Südafrika sowie in Süd- und Südostasien

Der Autohersteller Ford setzt wegen der Corona-Krise für einige Wochen die Produktion von Motoren und Fahrzeugen in Indien, Südafrika, Thailand sowie Vietnam aus. In einer Mitteilung von Ford heißt es, die Produktion in den betreffenden Werken sei bereits am Samstag ausgelaufen.

US-Hotelketten schicken Mitarbeiter wegen Corona-Krise nach Hause

Angesichts massenhaft abgesagter Urlaubsreisen und der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus in den USA schicken immer mehr Hotelketten ihre Mitarbeiter nach Hause. Mittlerweile kommen bei Marriott und anderen Hotels zehntausende Beschäftigte nicht mehr zur Arbeit. Am Wochenende kündigten auch Hilton Worldwide und Hyatt Hotels an, dass Mitarbeiter beurlaubt seien.

Wework erwägt Schritte gegen Softbanks möglichen Rückzug

Mehrere Wework-Manager wollen sich gegen Softbanks teilweisen Rückzug bei der Rettung des Anbieters von gemeinsam genutzten Büros wehren, was zu heftigen internen Auseinandersetzungen bei Wework führen könnte. Dies kommt zu einer Zeit, da das Startup Wework mit den Auswirkungen der Coronavirus-Krise kämpft, welche zu Leerständen bei Büroflächen führt.

