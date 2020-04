Porsche liefert im 1. Quartal 5 Prozent weniger Autos aus

Porsche hat in den ersten drei Monaten wegen den Folgen des Coronavirus weniger Sportwagen ausgeliefert. Wie die Volkswagen-Tochter mitteilte, sanken die Verkäufe um 5 Prozent auf 53.125 Fahrzeuge. "Auch wir merken die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Auslieferungen deutlich", wird Vertriebsvorstand Detlev von Platen in der Mitteilung zitiert. Porsche blicke aber positiv nach vorne und sei zuversichtlich, auch aufgrund der deutlich spürbaren Erholung des chinesischen Marktes.

Stratec verschiebt Hauptversammlung

Stratec verschiebt ihre Hauptversammlung vom 20. Mai auf den 8. Juni. Der Labordiagnostikspezialist nutzt die wegen der Coronavirus-Pandemie geschaffene gesetzliche Möglichkeit, sie komplett im Internet abzuhalten, wie es in einer Mitteilung heißt. An dem Dividendenvorschlag von 84 Cent je Aktie wird allerdings nicht gerüttelt.

Austrian Airlines verlängert Kurzarbeit bis 19. Mai

Austrian Airlines verlängert die Kurzarbeit für die komplette Belegschaft um einen weiteren Monat. Ein genaues Datum für den Neustart sei weiterhin "nicht absehbar", erklärte die österreichische Fluggesellschaft in Wien. Die Lufthansa-Tochter hatte ihren Flugbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie nach dem 18. März komplett eingestellt. Die rund 7.000 Mitarbeiter sind seither in Kurzarbeit. Nach Abstimmung mit den Belegschaftsvertretern sei jetzt eine Verlängerung zu den bisherigen Konditionen bis vorerst 19. Mai verlängert worden, hieß es von Austrian.

Gilead-Aktie springt nach Bericht über möglichen Corona-Wirkstoff

Die Aktie des US-Pharmakonzerns Gilead Sciences ist nachbörslich in den USA um 15,1 Prozent in die Höhe geschossen. Grund dafür war ein Bericht der Online-Plattform Stat für medizinische Nachrichten, wonach der noch nicht zugelassene Wirkstoff Remdesivir zur Behandlung von schwer erkrankten Coronavirus-Patienten geeignet sein könnte.

Orange kürzt Dividendenvorschlag um 20 Cent

Orange will 20 Cent weniger Dividende zahlen als erwartet. Der Verwaltungsrat des französischen Telekomkonzerns entschied, auf der virtuellen Hauptversammlung am 19. Mai einen Vorschlag von 50 Cent zu machen. Orange hatte sich eigentlich vorgenommen, in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils 70 Cent Dividende zu zahlen. Dieses Ziel werde zu einem späteren Zeitpunkt überprüft, hieß es jetzt.

Rio Tinto produziert etwas mehr Eisenerz - Investitionen gekappt

Rio Tinto hat zum Jahresstart trotz Unwetterschäden etwas mehr Eisenerz produziert. Wie der Konzern mitteilte, kletterte die Förderung im ersten Quartal um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 77,8 Millionen Tonnen. Infolge des tropischen Zyklons Damien in Australien waren viele Straßen und Stromnetze beschädigt. Den wegen des Sturms im Februar reduzierten Jahresausblick für die Eisenerzförderung von 324 Millionen bis 334 Millionen Tonnen bekräftigte das Management von Rio Tinto.

Swatch kürzt Dividende wegen Pandemie um etwa 30 Prozent

Die Swatch Group will angesichts der Coronavirus-Pandemie für 2019 rund 30 Prozent weniger Dividende zahlen als ursprünglich angekündigt. Der Schweizer Uhrenhersteller schlägt nun eine Ausschüttung von 5,50 Schweizer Franken pro Inhaberaktie und 1,10 Franken pro Namenaktie vor. Bei der Bilanzvorlage war noch von 8 und 1,60 Franken die Rede gewesen. Auch die Mitglieder des Verwaltungsrates sollen auf 30 Prozent ihrer fetsen Vergütung verzichten. Die Generalversammlung wird wie geplant am 14. Mai stattfinden, jedoch ohne physische Anwesenheit der Aktionäre.

Uber warnt vor Milliardenbelastung - Ausblick zurückgezogen

Uber hat eine Wertberichtigung in Milliardenhöhe für das erste Quartal wegen den Auswirkungen der Virus-Pandemie angekündigt. Auf diverse Minderheitsbeteiligungen müssten zwischen 1,9 Milliarden bis 2,2 Milliarden US-Dollar abgeschrieben werden, teilte der Fahrdienstanbieter mit. In den ersten drei Monaten rechnet Uber mit bis zu 22 Millionen Dollar niedrigeren Umsätzen, im zweiten mit 60 bis 80 Millionen weniger.

Volvo Cars fährt Produktion ab Montag wieder an

Volvo Cars wird ab Montag seine Bänder im schwedischen Stammwerk Torslanda und am belgischen Standort Gent wieder anfahren. Der Pkw-Hersteller erklärte, das Produktionsvolumen in Torslanda werde der aktuellen Markt-Nachfrage angepasst. In Gent werde mit reduzierter Produktionsleistung begonnen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2020 07:09 ET (11:09 GMT)