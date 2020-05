BASF hat Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,0 Milliarden Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die erste Tranche mit einem Emissionsvolumen von 1,0 Milliarde Euro, einer Laufzeit von drei Jahren und einem jährlichen Zinskupon von 0,101 Prozent dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung, wie der Chemiekonzern mitteilte. Mit der zweiten Tranche hat BASF erstmals eine grüne Anleihe begeben. Diese hat eine Laufzeit von sieben Jahren, ein Volumen von 1,0 Milliarde Euro und einen jährlichen Zinskupon von 0,25 Prozent; sie dient der Finanzierung nachhaltiger Produkte und Projekte.

Fresenius kauft Krankenhaus in NRW

Der Gesundheitskonzern Fresenius übernimmt über seine Tochter Helios ein Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen. Das Krankenhaus Seliger Gerhard in Bonn der Schwerpunktversorgung verfügt über 400 Betten und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 66 Millionen Euro, wie der Konzern mitteilte. Rund 750 Mitarbeiter behandelten jährlich rund 13.000 Patienten. Fresenius Helios wird neben dem Krankenhaus auch zwei Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sowie eine Apotheke mit angeschlossenem Logistikzentrum erwerben.

Merck KGaA rechnet bald mit neuen Bavencio-Zulassungen

Die Merck KGaA setzt darauf, ihren Hoffnungsträger Bavencio bald nicht nur in den USA, sondern auch in Japan und der EU in der Erstlinientherapie gegen Blasenkrebs auf den Markt zu bringen: Bislang wird Bavencio gegen diesen Krebs nur dann eingesetzt, wenn Patienten auch nach einer Chemotherapie noch eine schlechte Prognose haben.

Heideckers verkaufen knapp die Hälfte ihrer Encavis-Aktien

Einer der Familienaktionäre der Encavis AG hat seine Beteiligung am Solar- und Windparkbetreiber deutlich reduziert. 2,95 Millionen Aktien aus dem Bestand der Pelaba Anlageverwaltungs GmbH & Co KG wechselten am Donnerstag ihren Besitzer, wie das Unternehmen mitteilte. Das entspricht rund 2,15 Prozent des Kapitals. Dabei handele es sich um Aktien, die einzelnen Mitgliedern der Familie Heidecker zugeordnet waren. Sie hätten ihr Vermögen neu strukturieren wollen.

Baader Bank lässt Hauptversammlung im August virtuell stattfinden

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie will die Baader Bank ihre Hauptversammlung in diesem Jahr rein virtuell abhalten. Das Aktionärstreffen werde am 11. August stattfinden, teilte das Unternhemen mit. Das Stimmrecht kann ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausgeübt werden. Die Hauptversammlung wird im passwortgeschützten Internetservice übertragen werden.

Steinhoff warnt vor Negativfolgen der Corona-Krise

Der Möbelhändler Steinhoff International hat davor gewarnt, dass die Pandemie und ihre Folgen das eigene Geschäft "beträchtlich" belastet haben. Weiterer Gegenwind sei zu erwarten, teilte der Konzern mit.

IPO/JDE Peet's zieht Börsendebüt auf Freitag vor - Preis 31,50 Euro

Die Aktie des Kaffeeimperiums JDE Peet's hat ihr Börsendebüt an der Amsterdamer Börse schon am Freitagmorgen. Alle angebotenen Aktien werden zum Ausgabepreis von 31,50 Euro platziert, wie die von der deutschen Milliardärsfamilie Reimann beherrschte JAB Holding mitteilte.

Novartis produziert Corona-Impfstoff für US-Krankhäuser

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis wird einen Corona-Impfstoff für Krankenhäuser in den USA produzieren. Der genbasierte Impfstoff wurde von Wissenschaftlern der Universität Pennsylvania und des Massachusetts General entwickelt. Die Novartis-Tochter Avexis werde erste Testdosen produzieren und die reguläre Fertigung dann später im Sommer aufnehmen, heißt es in der Mitteilung des Konzerns. Dann seien auch erste klinische Tests vorgesehen.

Renault streicht über 14.000 Stellen

Der französische Autobauer Renault SA will in den kommenden drei Jahren mehr als 14.000 Stellen streichen. Dabei sollen die Fixkosten um 2 Milliarden Euro gesenkt werden, teilte das Unternehmen mit. Vom Stellenabbau ist Frankreich mit 4.600 Jobs betroffen, über 10.000 Arbeitsplätze fallen im Ausland weg.

Siemens Gamesa baut 62 Turbinen für Offshore-Windpark in Frankreich

Siemens Gamesa hat seinen ersten Auftrag für Offshore-Windkraftanlagen in Frankreich erhalten. In der Bucht von Saint Brieuc in der Bretagne soll das Unternehmen 62 Windturbinen mit insgesamt 496 Megawatt Leistung installieren und für zehn Jahre auch die Wartung übernehmen, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt. Auftraggeber ist Ailes Marines, eine Tochtergesellschaft des bisherigen Anteilseigners Iberdrola.

Tesla erreicht Finanzziel - Musk hat Anspruch auf Aktienpaket

Der Gründer und Chef des US-Elektrobauers Tesla, Elon Musk , lässt sich kein Gehalt auszahlen, sondern bekommt bei Erfolg weitere Anteile an seinem Unternehmen. "2019 war ein Rekordjahr", erklärte am Donnerstag der Verwaltungsrat: Musk erhält daher Zugriff auf ein Aktienpaket, das ihm auf dem Papier aktuell knapp 775 Millionen Dollar (knapp 700 Millionen Euro) Gewinn bescheren würde. Dem Gründer gehören bereits 18,5 Prozent des Unternehmens.

