Hufeld: Vorgänge um Wirecard sind eine Schande

Der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, hat die Vorgänge um den Finanzdienstleister Wirecard als eine "Schande" bezeichnet und den Aufsichtsbehörden einschließlich der eigenen eine mangelnde Wirksamkeit bescheinigt. "Es ist eine Schande, dass so etwas passiert ist", sagte Hufeld beim Frankfurt Finance Summit. "Wir stehen vor einem kompletten Desaster."

Regierung sieht bei Wirecard kein Fehlverhalten der Bafin

Das Bundesfinanzministerium hat Kritik an einer mangelnden Finanzaufsicht im Zusammenhang mit den Vorgängen um den Finanzdienstleister Wirecard zurückgewiesen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) habe im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Marktaufsicht "frühzeitig Entwicklungen, die die Wirecard AG als börsennotiertes Unternehmen betreffen, beobachtet", erklärte ein Sprecher des Finanzministeriums.

RheinEnergie hält trotz Pandemie an Ausblick fest

Der Kölner Energieversorger RheinEnergie AG hat beim Gewinn leicht eingebüßt, hält aber trotz der Corona-Krise an seinem Jahresausblick fest. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank 2019 um 14 Millionen auf 221 Millionen Euro, wie der Konzern im Rahmen der Jahrespressekonferenz mitteilte.

Schaltbau erhöht Konsortialkreditrahmen - KfW nun beteiligt

Die Schaltbau Holding AG hat mit dem Bankenkonsortium unter gemeinsamer Federführung der Commerzbank und der Unicredit Bank die Erhöhung der Konsortialkreditlinie um 60 Millionen Euro vereinbart. Hierzu wurde die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als zusätzlicher Konsortialpartner aufgenommen. Damit erhöht sich der bestehende Konsortialkreditrahmen auf 172 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

STS Group verliert Aufsichtsratschef und -vize - Vorstand verkleinert

Der Aufsichtsratsvorsitzende der STS Group AG, Robin Laik, hat am Samstag sein Mandat niedergelegt. Gleiches gelte für seinen Vertreter Kristian Schleede, teilte der Autozulieferer mit. Beide Manager wollten sich künftig auf ihre Tätigkeiten im Vorstand der Mutares SE & CO. KGaA konzentrieren, die an STS beteiligt ist.

AMS plant Emission von Senior Notes für 1 Milliarde Euro

Zur Finanzierung der Osram-Übernahme will sich AMS nach einer Kapitalerhöhung weiteres Geld am Anleihemarkt besorgen. Der österreichische Sensorhersteller kündigte zu Wochenbeginn dazu ein Angebot von Senior Notes mit einem Nennbetrag von 1 Milliarde Euro an. Die Schuldverschreibungen sollen eine Laufzeit bis 2025 haben, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens aus der Steiermark. Weitere Details wurden nicht genannt.

Cineworld sichert sich 250 Mio USD zusätzliche Liquidität

Die Kinokette Cineworld Group plc hat sich bei einer Gruppe privater institutioneller Investoren eine zusätzliche Liquiditätsspritze von 250 Millionen US-Dollar besorgt. Damit werde die Bilanz in einer Zeit gestärkt, in denen die Kinos langsam wieder öffnen, teilte das Unternehmen mit. Die neue Kreditlinie habe eine Laufzeit bis 2023. Vergangenen Monat hatte die britische Kinokette bereits ihre Kreditlinie um 100 Millionen US-Dollar erhöht und die Kreditbedingungen angepasst.

S&P stuft Bonität von EDF herunter

&P Global Ratings hat die Bonität der Electricite de France SA (EDF) auf "BBB+" von "A-" heruntergestuft. Damit werde darauf reagiert, dass die Nachfrage nach Atomstrom in der Corona-Krise gesunken sei und Wartungsarbeiten verschoben wurden, teilte die Ratingegantur mit.

Eni erwirbt drei Windprojekte in Italien

Der italienische Öl - und Gaskonzern Eni hat nach eigenen Angaben drei geplante Windparks vom Projektentwickler Asja Ambiente Italia in Italien erworben. CDGB Enrico, CDGB Laerte sowie Wind Park Laterza sollen bis 2021 in Apulien errichtet werden und zusammen eine maximale Erzeugungsleistung von 35,2 Megawatt Strom haben, wie Eni mitteilte.

Nokia streicht 1.233 Stellen bei französischer Tochter

Der finnische Netzwerkausrüster Nokia setzt den Rotstift bei seiner Tochtergesellschaft Alcatel-Lucent in Frankreich an. Wie der Konzern mitteilte, will er 1.233 Stellen streichen. Die Maßnahme ist Teil einer breiteren Restrukturierung der Forschung und Entwicklung des Konzerns, die bereits 2018 begonnen hat.

