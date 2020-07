Angesichts des massiven Einbruchs im Luftverkehr wegen der Corona-Krise könnte der Flughafen Frankfurt seine Landegebühren anheben - und nicht, wie von Lufthansa-Chef Carsten Spohr gefordert, senken. "Wenn wir weniger Verkehr haben und deshalb Verluste machen, müssten wir eigentlich die Entgelte anpassen - und zwar nach oben", sagte der Chef der Flughafenbetreibers Fraport, Stefan Schulte , der Wirtschaftswoche. Zwar gebe es derzeit noch keine Pläne dafür. "Doch darüber müssen wir mit allen Kunden, inklusive Lufthansa reden."

Das Biotechnologieunternehmen Brain übernimmt bei ihrer Tochter WeissBioTech GmbH auch die noch ausstehenden Anteile von Firmengründer Hans de Bie. Zum Preis der 24,7-prozentigen Minderheitsbeteiligung machte die im südhessischen Zwingenberg ansässige Gesellschaft in einer Mitteilung keine Angaben.

Beim Autohersteller Volvo nehmen die Autoverkäufe nach dem coronabedingten Absatzeinbruch wieder Fahrt auf. Wie die Volvo Car Corp mitteilte, wurden im Juni insgesamt 61.483 Fahrzeuge an die Kunden übergeben. Das sind zwar 2,1 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres, im Mai hatte der weltweite Absatzrückgang dagegen noch gut ein Viertel betragen.

Dem britischen Nahrungsmittelproduzenten und Einzelhändler AB Foods hat der Lockdown während der Coronavirus-Krise erheblich zu schaffen gemacht. Der Quartalsumsatz sank deutlich. Bei der Textil-Discounter-Kette Primark, die ebenfalls zum Konzern gehört, brach der Einzelhandelsumsatz rasant ein. Etwas besser konnte sich in der Krise das Lebensmittelgeschäft behaupten, es legte sogar zu.

Die italienische Bank Unicredit trennt sich von einem weiteren Portfolio ausfallgefährdeter Kredite. Wie die Bank mitteilte, verkauft sie ein Portfolio mit einem Volumen von rund 155 Millionen Euro an die Banca Ifis. Der Verkauf wird im zweiten Quartal verbucht.

Beim Billigflieger Wizz Air herrscht infolge der Corona-Krise weiterhin Flaute. Wie die Airline mit Schwerpunkt auf Zentral- und Osteuropa mitteilte, beförderte sie im Juni mit 502.253 Passagieren 86,1 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Der französische Energieversorger Engie verkauft 49 Prozent seines 2,3 Gigawatt schweren Erneuerbare-Energien-Portfolios in den USA an die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. Wie die Engie SA weiter mitteilte, will sie die Kontrollmehrheit an dem Portfolio, das neun Onshore-Wind- und vier Solar-Projekte in den USA umfasst, behalten.

Von Heather HaddonCHICAGO (Dow Jones)--McDonald's hat die Wiedereröffnung seiner Restaurants in den USA angesichts der fortschreitenden Verbreitung des Coronavirus in verschiedenen Bundesstaaten unterbrochen.Der Burger-Riese erklärte, erst in drei Wochen werde man neben Drive-In-Betrieb, Lieferservice und Essensabholung auch weitere Restaurants wieder öffnen.

Von Allison PrangNEW YORK (Dow Jones)--Die wieder stärkere Ausbreitung des Coronavirus in Teilen der USA lässt Apple vorsichtig werden. Der Technologiekonzern schließt Dutzende von Läden in betroffenen Regionen.Am Mittwoch hat das Unternehmen bereits 16 Filialen in Florida, Mississippi, Texas und Utah geschlossen, wie ein Sprecher per Mail mitteilte.

Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat den Verkauf des Prepaid-Geschäfts des übernommenen US-Wettbewerbers Sprint an den US-Fernsehsatellitenbetreiber Dish plangemäß unter Dach und Fach gebracht. Der Verkauf der Marke Boost Mobile bis zum 1. Juli war Voraussetzung für die Zustimmung der US-Regulierer zur Megafusion von T-Mobile US und Sprint.

