Der Energieversorger RWE hat mit der britischen Crown Estate, dem Krongut im Besitz der britischen Krone, Pachtverträge für vier Windparks auf See geschlossen. Ziel ist es laut dem Dax-Konzern, die bestehenden Offshore-Projekte Gwynt y Môr, Galloper, Greater Gabbard und Rampion zu erweitern. Der RWE-Anteil an den Projekten in der Irischen See, der südlichen Nordsee und im Ärmelkanal beträgt insgesamt bis zu 1,3 Gigawatt.

IPO/Debüt von Siemens Energy mit erstem Kurs von 22,01 EUR

Die Aktie der von Siemens abgespaltenen Energiesparte Siemens Energy hat am Montag mit einem ersten Kurs von 22,01 Euro ihr Debüt an der Frankfurter Wertpapierbörse gegeben. Zuletzt wurde das Papier mit 21,77 Euro gehandelt. Die Aktie der Mutter Siemens verliert 2,8 Prozent. Vorbörslich hatte sich phasenweise noch ein Minus von 10 Prozent angedeutet, das sich dann mit Beginn des Handels aber schnell reduzierte.

Volkswagen investiert in China 15 Mrd EUR in Elektromobilität

Volkswagen investiert zusammen mit seinen Joint Ventures in China insgesamt rund 15 Milliarden Euro in die Elektromobilität. Der Betrag werde in den Jahren 2020 bis 2024 investiert, und zwar zusätzlichen zu den 33 Milliarden Euro, die der Wolfsburger Konzern im gleichen Zeitraum weltweit für E-Mobilität vorgesehen hat, wie Volkswagen Group China mitteilte. An der Investition beteiligen sich die Gemeinschaftsunternehmen Saic Volkswagen, FAW-Volkswagen and JAC Volkswagen.

Verdi fordert von neuem Commerzbank-Chef Bekenntnis zur Unabhängigkeit

Die Gewerkschaft Verdi fordert vom neuen Commerzbank-Chef Manfred Knof ein Bekenntnis zur Selbstständigkeit des Geldinstituts. "Er muss das Ziel verfolgen, die Commerzbank als unabhängiges Institut weiterzuentwickeln", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann, der als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Commerzbank sitzt, dem Handelsblatt.

Grenke sichert Bafin umfassende Kooperation bei Sonderprüfung zu

Der von Betrugsvorwürfe erschütterte Leasingkonzern Grenke hat den Beginn der Sonderprüfung durch der Finanzaufsicht Bafin begrüßt und seine umfassenden Kooperation zugesagt. Das Unternehmen sieht sich unberechtigten Anschuldigungen eines Shortsellers ausgesetzt und hat diese mehrfach zurückgewiesen.

Jenoptik erhält Großauftrag aus der Automobilindustrie

Jenoptik hat aus der Automobilindustrie einen Auftrag für drei komplette Fertigungszellen für das Schneiden und Schweißen von Karosserie-Bauteilen für Elektroautos erhalten. Jenoptik übernimmt dabei das Design, die Herstellung und die Integration der komplett automatisierten Fertigungszellen, die jeweils auch mit Jenoptik-Laseranlagen bestückt werden, wie das Unternehmen mitteilte.

Grammer kooperiert mit Audiospezialist Harman

Der Autozulieferer Grammer kooperiert bei der Entwicklung von Audiolösungen für den Pkw-Markt mit der Samsung-Tochter Harman International. Die ersten Konzepte sollen im Frühjahr 2021 vorgestellt werden, kündigte das Amberger Unternehmen an.

Hengstenberg klagt über schwierigste Gurkensaison der Unternehmensgeschichte

Der Lebensmittelproduzent Hengstenberg klagt über die "schwierigste Gurkensaison der Unternehmensgeschichte" und hat "deutliche" Preiserhöhungen für eingelegte Gurken angekündigt.

Pierer Mobility erhöht Prognose für das 2. Halbjahr 2020

Europas größter Motorradhersteller Pierer Mobility hat seine Prognose für das zweite Halbjahr angehoben. Die Nachfrage nach Motorrädern der Marken KTM, Husqvarna und Gasgas sowie den E-Bikes der Marken Husqvarna und RRaymon sei in den wichtigen Märkten Europa, Nordamerika und Australien anhaltend hoch, teilte das Unternehmen mit.

Cleveland-Cliffs kauft Arcelormittal USA für rund 1,4 Mrd USD

Der Stahlkonzern Arcelormittal verkauft seine Tochter Arcelormittal USA für etwa 1,4 Milliarden US-Dollar an den Bergbaukonzern Cleveland-Cliffs und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an. Rund ein Drittel des Preises werde vorab in bar gezahlt, der Rest in Form von Eigenkapital, teilte der Konzern mit. Der Unternehmenswert der Transaktion beläuft sich den Angaben zufolge auf etwa 3,3 Milliarden Dollar.

Gunnebo erhält Übernahmeangebot von 2,4 Mrd SEK

Der schwedische Sicherheitsproduktehersteller Gunnebo AB hat ein Übernahmeangebot von der GB HoldCo erhalten, die indirekt zu der Altor Fund Manager AB und der Stena Adactum AB gehört. Dabei werde das Unternehmen mit 2,4 Milliarden schwedischen Kronen bewertet, umgerechnet 230 Millionen Euro, teilten die Schweden mit.

Caesars will William Hill für 2,9 Mrd GBP kaufen

Der Casinobetreiber Caesars Entertainment befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Erwerb des britischen Wettdienstleisters William Hill. Dieser werde mit 2,9 Milliarden Pfund Sterling bewertet, umgerechnet 3,2 Milliarden Euro, teilte der US-Konzern mit Sitz in Las Vegas mit.

Diageo sieht nach gutem Jahresstart besseren Ausblick

Der weltgrößte Spirituosenhersteller Diageo ist recht gut in sein neues Geschäftsjahr 2020/21 gestartet. Die Entwicklung des US-Geschäftes seit Anfang Juli habe die Erwartungen des Managements übertroffen, und der Ausblick für das erste Geschäftshalbjahr, das mit dem Dezember zu Ende geht, habe sich verbessert, teilte die Diageo plc mit.

Ford beantragt in Deutschland Staatshilfe - Zeitung

Der US-Autobauer Ford hat einem Zeitungsbericht zufolge wegen der Corona-Krise den deutschen Staat um Hilfe gebeten. Ford habe einen Antrag auf eine Staatsbürgschaft in Höhe von 500 Millionen Euro gestellt, berichtet das Handelsblatt ohne Angabe von Quellen. Einen großen Teil der Summe soll demnach der Bund übernehmen, einen kleineren Teil die Bundesländer. Ford hat den Angaben zufolge zwei Produktionsstandorte in Deutschland, ein kleineres in Saarlouis und ein größeres in Köln.

Uber behält Lizenz in London

Der Fahrdienstvermittler Uber hat in einem seiner größten Märkte eine wichtige rechtliche Hürde genommen. Uber behält seine Lizenz in London, nachdem ein Gericht der Berufung des US-Konzerns im Prozess über die Genehmigung stattgegeben hat. Damit endet ein längerer Streit zwischen Uber und den britischen Regulierungsbehörden.

Weitere Konzerne klagen gegen US-Strafzölle auf chinesische Importe

Nach Autobauern wie Tesla und Ford haben in den USA weitere Großkonzerne Klage gegen die Regierung in Washington wegen Strafzöllen auf chinesische Waren eingereicht. Vor dem Internationalen Handelsgericht in New York klagen nun auch der Modehersteller Ralph Lauren, der Computerhersteller Lenovo, die Baumarktkette Home Depot und der Golfausrüster Callaway, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag vorlagen.

