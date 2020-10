In Ceconomys Media-Markt - und Saturn -Märkten hat sich die dynamische Umsatzentwicklung des Schlussquartals im laufenden ersten Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2020/21 fortgesetzt, wie der Düsseldorfer SDAX-Konzern mitteilte.

KWS Saat legt operativ zu und erhöht Dividende moderat

Der Saatguthersteller KWS hat nach Sondereffekten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende September) weniger verdient. Der Nettogewinn sank um 8,8 Millionen auf 85,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Einbeck mitteilte. Während ein positiver Einmaleffekt aus 2018/19 fehlte, belasteten im Berichtsjahr nicht-zahlungswirksame Effekte aus der Kaufpreisallokation für den übernommene Gemüsesaatgut-Produzenten Pop Vriend Seeds in Höhe von 33,0 Millionen Euro das Ergebnis.

SAS schließt Rekapitalisierung ab

Die von der Coronakrise getroffene skandinavische Fluggesellschaft SAS hat ihre geplante Rekapitalisierung abgeschlossen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Airline hervor. SAS hatte im Laufe des Jahres Pläne vorgelegt, mit der ein finanzieller Kollaps vermieden werden sollte, nachdem der Flugverkehr wegen Covid-19 weitgehend zum Erliegen gekommen war.

Siemens Healthineers bekommt US-Kartellfreigabe für Varian-Übernahme

Bei der geplanten Milliardenübernahme des US-Strahlenspezialisten Varian Medical Systems hat Siemens Healthineers eine weitere Hürde genommen. Nach Ablauf der gesetzlichen Wartezeit hat die US-Kartellaufsicht FTC die Transaktion freigegeben, teilte der Medizintechnikkonzern aus Erlangen mit.

Signify steigert Gewinn und Umsatz in 3Q - Cooper-Lighting-Zukauf hilft

Signify hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz habe von dem Zukauf von Cooper Lighting profitiert. Angesichts der sich beschleunigenden Ausbreitung des Coronavirus äußerte sich der niederländische Hersteller von Leuchtmitteln vorsichtig und sah von einer Prognose für das Gesamtjahr ab.

ABB hält Margen konstant - Buchgewinn treibt Überschuss

Der Schweizer Technologiekonzern ABB hat im dritten Quartal fast 90 Prozent seines Gewinns eingebüßt. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit belief sich auf 71 Millionen US-Dollar nach 577 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dafür waren im Wesentlichen Firmenwertabschreibungen von 311 Millionen Dollar und Negativeffekte aus früher verkauften Unternehmensteilen von 203 Millionen Dollar ursächlich. Unter dem Strich sorgte der Verkauf von Power Grids an Hitachi für einen Milliardengewinn.

Air Liquide mit 3Q-Umsatzrückgang - sieht Gewinn fast auf Vj-Niveau

Air Liquide hat im dritten Quartal aufgrund von Währungs- und Preiseffekten weniger umgesetzt. Im Gesamtjahr soll der Nettogewinn fast das Vorjahresniveau erreichen, wie der französische Hersteller von Industriegasen mitteilte.

Atoss steigert Gewinn und Umsatz im 3Q - auf Kurs für neue Prognose

Atoss hat im dritten Quartal bei Gewinn und Umsatz zweistellige Wachstumsraten erzielt. In den ersten neun Monaten steigerte der Münchener Softwarekonzern den Gewinn überproportional zum Umsatz. Mit vorläufigen Neumonats-Eckzahlen hatte das Unternehmen, das Software für Personalsteuerung entwickelt, am Dienstag die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Für diese sieht sich der Konzern auf Kurs.

Barclays schreibt schwarze Zahlen - vorsichtig optimistisch

Barclays hat im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Die Gesamterträge sanken. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen. Bremsend wirkte eine erhebliche Risikovorsorge auf mögliche Kreditausfälle. Die Londoner Bank äußerte sich verhalten optimistisch zum Ausblick, dieser werde von den weiteren Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie sowie vom Ausgang der Brexit-Verhandlungen abhängen. Die Kosten will die Bank 2020 stabil gegenüber dem Vorjahr halten. Sie will aber eine Senkung der strukturellen Kosten überprüfen, was zu zusätzlichen Belastungen führen könnte.

Electrolux erhöht nach unerwartet gutem Quartal Erwartungen

Electrolux hat nach einem unerwartet hohen Gewinn im dritten Quartal die Absatzerwartungen für das Gesamtjahr 2020 angehoben. Der schwedische Haushaltsgerätehersteller beobachtet laut eigenen Angaben eine von Nachholeffekten beflügelte erhebliche Markterholung, die von Förderanreizen verschiedener Regierungen noch unterstützt wird.

Intercontinental Hotels verliert weiter Umsatz - Cashflow positiv

Die Intercontinental Hotels Group hat im dritten Quartal pro verfügbarem Zimmer auf vergleichbarer Basis weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr. Der Rückgang fiel jedoch nicht mehr so drastisch aus wie im Quartal zuvor, teilte der Hotelkonzern mit, zu dem neben der namensgebenden Kette auch die Marken Holiday Inn und Crowne Plaza gehören.

Nordea übertrifft mit Nettogewinn im 3. Quartal die Erwartungen

Die Nordea Bank hat mit einem hohen Nettogewinn im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen. Der Finanzkonzern verbuchte einen Überschuss von 837 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr mit einem Verlust von 332 Millionen Euro rote Zahlen geschrieben worden waren. Analysten hatten nach einem von Factset zusammengestellten Konsens mit einem Nettogewinn von 697 Millionen Euro gerechnet.

Renault im 3. Quartal mit geringerem Umsatz

Renault hat im dritten Quartal weniger umgesetzt, die Markterwartungen aber leicht übertroffen. Wie der französische Autohersteller mitteilte, sanken die Erlöse um 8,2 Prozent auf 10,37 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens mit 10,28 Milliarden Euro gerechnet. Die Autoverkäufe gingen um gut 6 Prozent auf 806.320 Fahrzeuge zurück. Eine positive Entwicklung habe die Renault SA wie auch schon andere Hersteller im September erzielt. In Europa steigerte der Konzern die Verkäufe im vergangenen Monat um 8 Prozent.

Tesla ruft in China 30.000 Autos wegen technischer Probleme zurück

Tesla ruft in China etwa 30.000 Fahrzeuge der Modelle S und X wegen Problemen mit der Radaufhängung zurück. Dabei handelt es sich um importierte Autos, die zwischen dem 17. September 2013 und dem 15. Januar 2018 hergestellt wurden, heißt es Erklärung der staatlichen chinesischen Marktaufsicht.

Vattenfall bietet Berlin den Verkauf seines Stromnetzes an

Im langjährigen Streit um das Berliner Stromnetz will sich der schwedische Energiekonzern Vattenfall komplett aus dem Geschäftsfeld zurückziehen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es dem Senat alle Anteile an der Stromnetz Berlin GmbH zum Kauf angeboten. Damit sollten "die jahrelangen Auseinandersetzungen um die Stromkonzession beendet und ein vorhersehbarer und klarer Weg für die weitere Entwicklung des Berliner Stromnetzes geebnet werden", hieß es von Vattenfall.

