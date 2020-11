Für ihre Leistungen und Belastungen in der Corona-Pandemie sollen alle Siemens-Mitarbeiter weltweit mit Ausnahme des höheren Managements eine Prämie von jeweils bis zu 1.000 Euro erhalten. Insgesamt rund 200 Millionen Euro stehen für das abgelaufene Geschäftsjahr zur Verfügung. Wo immer möglich solle das Geld noch in diesem Jahr ausgezahlt werden, teilte der DAX-Konzern mit.

Schwimmende Windkraftanlage von ENBW besteht zweite Prüfung

Der Energieversorger ENBW hat einen Test für eine schwimmende Windkraftanlage erfolgreich abgeschlossen. Der 18 Meter hohe Prototyp "Nezzy²" im Maßstab 1:10 trotzte im Greifswalder Bodden sogar einer Sturmflut, teilte das baden-württembergische Staatsunternehmen mit. Umgerechnet auf die spätere Originalgröße der Anlage hätten die Wellen- und Windbedingen einem Hurrikan der Kategorie vier bis fünf mit einer Wellenhöhe von bis zu 30 Meter entsprochen.

LEG Immobilien verkauft 266 Wohnungen an Noratis

LEG Immobilien verkauft 266 Mietwohnungen in Ostwestfalen sowie Cuxhaven an die Noratis AG. Der Eschborner Bestandsentwickler erklärte, die insgesamt 35 Gebäude seien zwischen 1962 und 1972 errichtet worden. Man wolle den aktuellen Leerstand durch Investitionen in den nächsten Jahren kontinuierlich senken.

Oetker erweitert Getränke-Lieferdienst mit Flaschenpost-Übernahme

Der Oetker-Konzern verstärkt sein Geschäft im Bereich der Express-Getränkelieferung mit einem Zukauf. Wie die Dr. August Oetker KG mitteilte, übernimmt sie den Lieferdienst Flaschenpost SE, der das zur Oetker-Tochter Radeberger gehörende Lieferunternehmen Durstexpress ergänzen soll. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Siemens Healthineers sieht Varian-Übernahme im Plan

Die Übernahme von Varian Medical durch Siemens Healthineers läuft nach Angaben von Vorstandschef Bernd Montag planmäßig. Auch vom US-Ausschuss für Auslandsinvestitionen CFIUS seien keine Probleme zu erwarten, sagte Montag in einer Telefonpressekonferenz zur Jahresbilanz. Die Gespräche in den USA seien gut verlaufen. Zeitlich am längsten werde der Genehmigungsprozess der Wettbewerbsbehörden in Brüssel und China dauern. Die Übernahme des Marktführers auf dem Gebiet der Strahlentherapie zur Krebsbehandlung soll zwischen Januar und Juni nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Siemens Healthineers sieht Normalisierung des Diagnostik-Geschäfts

Für das erwartete starke Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2020/21 setzt die Führung von Siemens Healthineers auf eine Normalisierung im Diagnostikgeschäft. Einen Einbruch der Volumina bei Bluttests wie auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im Frühjahr "werden wir so nicht wieder sehen", sagte Finanzvorstand Jochen Schmitz in der Telefonpressekonferenz zur Vorlage der Jahreszahlen. Das zeigten bereits jetzt die Nutzungszahlen der Maschinen.

ABB erhält Auftrag über 300 Mio Dollar von Daewoo Shipbuilding

Die ABB Ltd hat einen Auftrag aus Südkorea an Land gezogen. Wie der Schweizer Konzern mitteilte, hat er einen Auftrag über mehr als 300 Millionen US-Dollar von der Werft Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering über Antriebssysteme für Eisbrecher erhalten. Die Antriebssysteme mit dem Namen "Azipod" sind für sechs neue Schiffe bestimmt, die Flüssiggas transportieren werden.

Primark -Schließungen kosten AB-Foods 375 Mio Pfund Umsatz

Der britische Konzern AB Foods erwartet erhebliche Umsatzausfälle durch den Lockdown. Insgesamt rechnet die Primark-Mutter mit entgangenen Erlösen von 375 Millionen Pfund. AB Foods muss die Läden seiner Billig-Modekette in Frankreich, Irland, Belgien, Wales, Katalonien, Slowenien und möglicherweise Großbritannien aufgrund coronabedingt behördlichen Vorgaben vorübergehend schließen.

AMS erhöht Barabfindung für Osram-Aktionäre um je 89 Cent

Einen Tag vor der außerordentlichen Hauptversammlung von Osram wird die Beschlussvorläge für den dort zu beschließenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem Mehrheitsaktionär AMS noch in einem wichtigen Punkt angepasst. Die Barabfindung, die AMS den Osram-Aktionären zahlt, wird um 89 Euro-Cent auf 45,54 Euro je Osram-Aktie erhöht, heißt es in einer Pflichtmitteilung des Münchner Lichttechnikkonzerns.

Erste Group mit Aufwärtstendenz im 3Q - Prognose bestätigt

Die österreichische Bank Erste Group hat im dritten Quartal zwar deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum zweiten Quartal, als Wertminderungen auch aufgrund der Pandemie das Ergebnis stark belastet hatten, legte der Gewinn jedoch deutlich zu. Im Gesamtjahr geht die Bank nach wie vor von einem deutlich niedrigeren Nettoergebnis im Vergleich zu 2019 aus.

EU lässt Roche-Mittel Tecentriq-Kombination zur Leberkrebs-Behandlung zu

Der Pharmakonzern Roche kann einen Zulassungserfolg in der Krebsbehandlung verbuchen. Wie der Schweizer Konzern mitteilte, hat die EU-Kommission Tecentriq (Atezolizumab) in Kombination with Avastin (Bevacizumab) zur Behandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem oder nicht resezierbarem Leberzellkarzinom (HCC), die keine vorherige systemische Therapie erhalten haben, zugelassen.

Ryanair schreibt rote Zahlen - höhere

Die schwache Nachfrage nach Flugreisen hat der Billig-Fluglinie Ryanair im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres rote Zahlen beschert. Für den Rest des Geschäftsjahres, das im März 2021 endet, traut sich der irische Konzern angesichts der coronabedingten Unsicherheit keine Finanzprognose zu, geht aber von höheren Verlusten in der zweiten Jahreshälfte aus.

Sanofi kauft niederländisches Unternehmen Kiadis für 308 Mio EUR

Sanofi will das niederländische Biopharmazie-Unternehmen Kiadis Pharma NV übernehmen. Wie die Sanofi SA mitteilte, hat sie vereinbart, den niederländischen Konzern für 5,45 EUR je Aktie in einem öffentlichen Übernahmeangebot zu erwerben, der Preis bewerte das Unternehmen bereinigt mit 308 Millionen Euro. Der Preis entspricht einem signifikanten Aufschlag auf den Schlusskurs vom Freitag von 1,46 Euro je Aktie.

Sodexo will jährlich 350 Millionen Euro einsparen

Der französische Caterer Sodexo setzt in den kommenden Jahren auf umfangreiche Kostensenkungen. Bis zum Geschäftsjahr 2022 will das Unternehmen laut eigener Mitteilung jährlich 350 Millionen Euro einsparen. Das Programm sei im zweiten Geschäftshalbjahr, das bis Ende Februar läuft, gestartet worden. Wie die Sodexo SA im Vorfeld des Kapitalmarkttages weiter mitteilte, wird das Programm rund 350 Millionen Euro kosten. Das Unternehmen wolle damit die Kapazitäten an das von der Corona-Krise beeinflusste Umfeld anpassen, bei dem mehr von zu Hause gearbeitet wird.

Lockdowns machen Unibail-Rodamco-Westfield zu schaffen

Der Shoppingcenter-Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield leidet unter den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Der Konzern warnte, dass die weiteren Beschränkungen des öffentlichen Lebens den Gewinn im laufenden Jahr weiter belasten könnten. In den ersten neun Monaten sank das bereinigte Nettoergebnis auf 945 Millionen Euro von 1,34 Milliarden im Vorjahr. Die Nettomieteinnahmen gingen um 17 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro zurück. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank um 30 Prozent auf 6,57 Euro.

