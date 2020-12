Der Berliner Essenslieferdienst Delivery Hero bekommt von der koreanischen Kartellbehörde die Erlaubnis für das geplante Joint Venture mit der südkoreanischen Woowa Brothers Corp - allerdings nur, wenn die koreanische Tochtergesellschaft von Delivery Hero veräußert wird. Delivery Hero wird diese Bedingung wohl akzeptieren. Zudem fordert die Korea Fair Trade Commission (KFTC) bis zum Abschluss der Veräußerung einige verhaltensbedingten Maßnahmen. So ganz überraschend kommt die Entscheidung der Koreaner nicht, denn im November hatte die Behörde in einem Prüfbericht einen Verkauf der Delivery Hero Korea LLC ("Yogiyo") bereits vorgeschlagen. Die Analysten der DZ Bank gingen in ihrer jüngsten Kaufempfehlung bereits von dem Verkauf von Yogiyo aus.

Astrazeneca und MSD bekommen Zulassung für Lynparza in Japan

Der Pharmakonzern Astrazeneca und sein Onkologie-Partner MSD haben in Japan die Zulassung ihres Medikamentes Lynparza zur Behandlung von fortgeschrittenem Eierstock-, Prostata- und Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten. "Diese drei Zulassungen ermöglichen es, dass Patienten in Japan mit Lynparza behandelt werden können, einer zielgerichteten Behandlung, die auf ihre spezifischen Biomarker abgestimmt ist", sagte Dave Fredrickson, Executive Vice President für die Onkologie-Sparte von Astrazeneca.

Nokia schließt Vertrag für 5G-Netzwerkleistung in Thailand

Die finnische Nokia hat einen Vertrag mit dem thailändischen Mobilfunkanbieter dtac geschlossen, um 5G-Dienste im Norden und Nordosten des Landes bereitzustellen. Der neue Vertrag sei die Erweiterung einer bestehenden Vereinbarung, teilte Nokia mit. Man werde nun sicherstellen, dass die Netzwerkleistung des Betreibers 5G-fähig sei und einen schnelleren Rollout von 5G-Diensten ermögliche.

Alibaba weitet Aktienrückkaufprogramm um 4 Milliarden US-Dollar aus

Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba Group hat sein geplantes Aktienrückkaufprogramm um 4 Milliarden US-Dollar auf 10 Milliarden Dollar aufgestockt. Wie der Konzern mitteilte, soll das Programm bis 2022 laufen. Die Gesellschaft versucht mit dem höheren Aktienrückkaufprogramm ihren schwächelnden Aktienkurs zu stützen. Denn dieser leidet darunter, dass Chinas Behörde für Marktregulierung eine Untersuchung wegen möglicher "monopolistischer Praktiken" des Konzerns eingeleitet hat. Die Behörde will laut chinesischen Staatsmedien zudem im Rahmen ihrer Aufsichtsaufgaben mit Ant, dem Finanz-Dienstleister von Alibaba, Gespräche führen. Worin die Verdachtsmomente gegen Alibaba genau bestehen, führte die Behörde in der vergangenen Woche nicht aus. Alibaba kündigte an, sie werde bei der Untersuchung "aktiv kooperieren".

