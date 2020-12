Die deutschen Krankenhäuser schlagen wegen ihrer in der Corona-Krise besonders angespannten Finanzlage Alarm. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, warnte am Dienstag in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, dass die Kliniken flächendeckend bereits im ersten Quartal 2021 die Gehälter ihrer Beschäftigten nicht mehr zahlen könnten, sollten sie nicht mehr Hilfen erhalten.

Große Koalition nimmt wegen Tesla Klagerechte der Umweltverbände ins Visier

In der Großen Koalition gibt es Bestrebungen, die Klagemöglichkeiten für Umweltverbände einzuschränken. Anlass sind die Widerstände von Umweltverbänden gegen die Tesla-Ansiedlung in Grünheide bei Berlin. So konnte auch schon ein Naturschutzverein aus Bayern gegen das Projekt klagen, weil er vom Umweltbundesamt als klageberechtigt anerkannt ist. "Wir müssen das Verbandsklagerecht auf Umweltverbände beschränken, die unmittelbar betroffen sind", sagte der Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann (CDU), dem Handelsblatt.

Linde/Reitzle sieht Integrationsphase weitgehend als abgeschlossen

Zwei Jahre nach dem Zusammenschluss von Linde und Praxair hat Chairman Wolfgang Reitzle ein positives Fazit gezogen. "Wir haben die Synergien nicht nur schneller geholt, sondern auch mehr als geplant", sagte Reitzle dem Handelsblatt. Aus seiner Sicht sei die Integrationsphase weitgehend abgeschlossen. In den vergangenen Quartalen hatte sich Linde stark auf die Verbesserung der Profitabilität konzentriert. Wachstumschancen sieht Reitzle nun vor allem beim Thema Wasserstoff. "Grüner Wasserstoff kann uns auf eine neue Flughöhe bringen", so Reitzle.

Tui-Chef bekräftigt vor HV Zuversicht für Aussichten der Reisebranche

Tui-Chef Fritz Joussen hat vor der außerordentlichen Hauptversammlung Anfang Januar sein Vertrauen in die Aussichten der Touristikbranche und des Konzerns bekräftigt. "Wir wollen nach der Pandemie schnell zurück in die Erfolgsspur. Tui war vor der Krise kerngesund", sagte Joussen in einem auf der Tui-Webseite veröffentlichen Interview. "Der Markt war intakt und unser Geschäftsmodell war und ist zukunftsfest. Deshalb überwiegen bei mir Optimismus und Zuversicht."

IPO/Online-Händler Mytheresa schiebt US-Börsengang an

Der auf Luxusbekleidung spezialisierte deutsche Online-Händler Mytheresa schiebt seinen geplanten US-Börsengang an und reicht bei der SEC die IPO-Registrierungsmeldung ein. Die Muttergesellschaft MYT Netherlands Parent BV habe diesen Form-F-1-Antrag auf Notierungen von American Depositary Shares (ADRs) bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gestellt, teilte Mytheresa mit. Die Anzahl der anzubietenden ADRs und die Preisspanne für das geplante Angebot seien noch nicht festgelegt worden.

Halbleiter-Startup Graphcore sammelt 222 Millionen US-Dollar ein

Das britische Halbleiter-Startup Graphcore hat in einer Finanzierungsrunde 222 Millionen US-Dollar für künftiges Wachstum eingesammelt. Damit klettert die Gesamtbewertung der Gesellschaft auf 2,77 Milliarden Dollar.

Rumänische OMV-Tochter verkauft Beteiligungen in Kasachstan

Der rumänische Erdöl- und Erdgaskonzern OMV Petrom verkauft seine 100-prozentige Beteiligung an Kom-Munai und Tasbulat Oil Corp in Kasachstan an die Gesellschaft Magnetic Oil Limited. Finanzielle Einzelheiten nannte die österreichische Muttergesellschaft OMV nicht. Kom-Munai und Tasbulat Oil besitzen die Produktionslizenzen für die vier Onshore-Felder Komsomolskoye, Aktas, Tasbulat und Turkmenoi. Im Jahr 2019 lag die Gesamtproduktion der vier Felder bei 6,45 kboe/d, was einem Anteil von an die 4 Prozent an der Gesamtproduktion der OMV Petrom entspricht.

Chinesische Ant Group plant Holdinggesellschaft - Agentur

Die chinesische Ant Group des Investors Jack Ma will einem Agenturbericht zufolge ihre Finanzgeschäfte in eine Holdinggesellschaft einbringen, die eher wie eine Bank reguliert werden könnte. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg News unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet, könnten alle Sparten, die eine Finanzlizenz benötigten, in die Holdinggesellschaft ausgelagert werden, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.

