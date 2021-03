Der vor der Übernahme durch die Renesas Electronics Corp stehende Chiphersteller Dialog hat sich mit dem japanischen Konzern auf die Bedingungen für das 4,89 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot geeinigt. Worauf sich die beiden Unternehmen im Einzelnen verständigten, gab die Dialog Semiconductor plc nicht bekannt. Das Angebot soll mittels eines sogenannten "Scheme of Arrangement" umgesetzt werden, also eines Sanierungsverfahrens nach englischem Recht, das am 9. April von den Dialog-Aktionären auf einer Hauptversammlung abgesegnet werden soll. Im Anschluss muss noch ein Gericht zustimmen.

Frankfurter Buchmesse will im Oktober wieder Verlage und Besucher empfangen

Die ENBW Energie Baden-Württemberg AG kooperiert beim Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektroautos mit X+Bricks. Der Frankfurt Investor hat sich auf Gewerbeimmobilien spezialisiert, die als Supermärkte genutzt werden. ENBW stattet an mehr als 100 Immobilien von X+Bricks bundesweit die Parkplätze exklusiv mit Schnellladestationen aus, wie der Versorger mitteilte.

Media-Saturn-Chef Reverter wird CEO von FC Barcelona

Mediamarktsaturn-Chef Ferran Reverter wechselt zum FC Barcelona. Der 48-jährige Spanier werde seinen Vertrag als CEO der Media-Saturn-Holding nicht verlängern und verlasse das Unternehmen einvernehmlich zum 30. Juni 2021, um in seiner Heimatstadt CEO des FC Barcelona zu werden, teilte die Ceconomy AG mit. Vorstand und Aufsichtsrat hätten der vorzeitigen Aufhebung des Vertrages des Managers zugestimmt, der eine Laufzeit bis Mitte Oktober 2021 hatte. Reverter hatte die Media-Saturn-Holding seit Oktober 2018 geleitet.

MBB-Tochter Friedrich Vorwerk will 90 Mio Euro einsammeln

Die Beteiligungsgesellschaft MBB bringt die Friedrich-Vorwerk-Gruppe an die Börse. Das auf Rohrleitungsbau spezialisierte Unternehmen strebt bereits im ersten Quartal 2021 eine Zulassung seiner Aktien zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an, wie die MBB SE mitteilte. Das geplante Angebot werde sowohl neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bestehenden Aktien der Altaktionäre einschließlich MBB SE umfassen, inklusive einer möglichen Mehrzuteilung.

Porsche AG erhöht Anteil an kroatischer Rimac auf 24 Prozent

Der Sportwagenhersteller Porsche hat seine Beteiligung am kroatischen Elektroautospezialisten Rimac erhöht. Für 70 Millionen Euro wurde der Anteil auf 24 von 15 Prozent aufgestockt, wie die Porsche AG mitteilte. Rimac sei auf dem besten Weg, ein Tier-1-Lieferant für Porsche und andere Hersteller im Hochtechnologie-Segment zu werden, sagte Porsche-CFO Lutz Meschke. "Erste Aufträge zur Entwicklung von höchst innovativen Serien-Komponenten hat Porsche bereits an Rimac vergeben."

GE will Flugzeugleasing mit irischer Aercap fusionieren - Kreise

Der US-Konzern General Electric steht laut Kreisen kurz vor einem Milliardendeal, um sein Flugzeugleasinggeschäft mit der irischen Aercap Holdings NV zusammenzulegen. Die Transaktion dürfte den Erwartungen zufolge ein Volumen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar haben, wie informierte Personen sagten. Einzelheiten über die Struktur des Deals konnten nicht in Erfahrung gebracht werden. Der Zusammenschluss könne noch im Laufe des Montags angekündigt werden.

Roche zieht sein Medikament Tecentriq in der Indikation Blasenkrebs zurück

Roche zieht sein Krebsmedikament Tecentriq für die Behandlung des metastasierten und zuvor mit Platin behandelten Blasenkrebses in den USA zunächst vom Markt zurück. Das Mittel hatte 2016 eine beschleunigte Zulassung wegen des damals noch ungedeckten medizinischen Bedarfs bekommen, die anschließend nötige Bestätigung des klinischen Nutzens konnte in einer ersten Studie aber nicht erbracht werden. Eine zweite Bestätigungsstudie läuft noch.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2021 07:10 ET (12:10 GMT)