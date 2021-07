Nach der Umfirmierung in Yunex Traffic wird für die Verkehrsmanagement-Tochter von Siemens nicht direkt ein Verkaufsprozess eingeleitet. Das Geschäft bleibe "vorerst" bei Siemens, sagte ein Sprecher der Bahntechnik-Sparte Mobility, zu dem die Einheit gehört, auf Nachfrage. Yunex Traffic solle sich eigenständig am Markt etablieren, bleibe aber ein Siemens-Geschäft.

Dortmund bestätigt: Sancho geht für 85 Mio Euro zu Manchester United

Jadon Sancho wechselt für eine Entschädigung von 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester United. Die Clubs und der englische Nationalspieler hätten sich grundsätzlich geeinigt, vertragliche Details seien aber noch abzustimmen. Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA rechnet als Folge des Spieler-Verkaufs für das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem positiven Effekt auf sein operatives Ergebnis in Höhe von rund 56 Millionen Euro.

Deutsche Bahn legt Lokführergewerkschaft GDL neues Tarifangebot vor

Im Tarifstreit mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die Deutsche Bahn ein neues Angebot vorgelegt, um Streiks zu vermeiden. Die bislang schon vorgeschlagene Lohnerhöhung um 3,2 Prozent in zwei Schritten würde früher eintreten. Zudem biete der Konzern "zusätzliche Mobilitätsleistungen" für Mitarbeitende.

Volksabstimmung "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" in Berlin kann starten

In Berlin können die Bürgerinnen und Bürger über die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" abstimmen. Für das Volksbegehren wurden 183.711 gültige Stimmen gezählt - deutlich mehr als die erforderliche Anzahl von 175.000 Stimmen. Eingereicht worden waren insgesamt 359.063 Unterschriften. Nach der Regelung im Abstimmungsgesetz mussten die Bezirksämter in Berlin aber nur so viele Unterschriften prüfen, bis die notwendige Anzahl erreicht war.

Qiagen und Sysmex wollen Begleitdiagnostika für Krebserkrankungen anbieten

Das Diagnostikunternehmen Qiagen ist eine weltweite Entwicklungs- und Vermarktungsallianz mit der japanischen Sysmex Corp eingegangen. Ziel ist die Entwicklung und Vermarktung von Begleitdiagnostika für Krebserkrankungen.

AB Foods steigert 3Q-Umsatz deutlich - Primark -Wiedereröffnung hilft

Associated British Foods hat im dritten Geschäftsquartal den Umsatz dank Wiedereröffnungen seiner Primark-Geschäfte deutlich gesteigert. Für das Gesamtjahr rechnet das britische Konglomerat jedoch weiter mit einem bereinigten Gewinn je Aktie unter Vorjahr.

Hafenbetreiber DP World kauft Syncreon für 1,2 Milliarden Dollar

Der Hafenbetreiber DP World baut sein Geschäft mit einer Milliardenübernahme in den USA aus. Für einen Unternehmenswert von 1,2 Milliarden US-Dollar übernimmt das in Dubai ansässige Unternehmen eigenen Angaben zufolge den Logistikspezialisten Syncreon.

EDF und Areva beenden Streit um Framatome

Im Streit um den Verkauf des Nukleartechnikspezialisten Framatome von 2017 haben sich Electricite de France und Areva jetzt geeinigt. Areva wird dem französischen Stromriesen bis zum Jahresende einen Ausgleich von 563 Millionen Euro zahlen.

Fortum verkauft 50% Anteil an Stockholm Exergi für 2,9 Mrd Euro

Fortum verkauft seinen 50-prozentigen Anteil an dem schwedischen Energieunternehmen Stockholm Exergi Holding AB für 29,5 Milliarden schwedische Kronen (2,9 Milliarden Euro) an ein Konsortium europäischer institutioneller Investoren. Das Konsortium besteht aus APG, Alecta, PGGM, Keva und Axa.

Givaudan steigt bei italienischer B. Kolormakeup & Skincare ein

Der Duftstoffhersteller Givaudan hat sich an einem italienischen Auftragshersteller für Make-up und Hautpflegeprodukte beteiligt mit der Option, das Unternehmen in drei Jahren zu übernehmen. Laut Mitteilung hat die Givaudan SA 25 Prozent an der B. Kolormakeup & Skincare erworben. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Elliott fordert Neuerungen im Board von Glaxosmithkline

Der Aufruf des aktivistischen Investors Elliott zu personellen Neuerungen bei Glaxosmithkline hat der Aktie des britischen Pharmakonzerns am Donnerstag Auftrieb verliehen. Elliott Management forderte Glaxosmithkline in einem 17-seitigen Brief dazu auf, neue Board-Mitglieder zu berufen und sich Gedanken über die Zukunft der umstrittenen Konzernchefin Emma Walmsley zu machen.

H&M verdient mehr als erwartet - Auf dem Weg zum Vorkrisenniveau

Das schwedische Textilhandelsunternehmen H&M hat im zweiten Geschäftsquartal dank einer raschen Erholung von den Folgen der Corona-Krise mehr verdient als erwartet.

Sodexo ist nach 3Q optimistischer für 2. Geschäftshalbjahr

Sodexo ist nach stärker als erwarteten Umsatzsteigerungen im dritten Geschäftsquartal optimistischer für das zweite Geschäftshalbjahr insgesamt. Das französische Foodservice-Unternehmen rechnet nun für das zweite Halbjahr per Ende August insgesamt mit organischem Wachstum von rund 15 Prozent und einer bereinigten operativen Gewinnmarge von rund 3,5 Prozent bei konstanten Wechselkursen.

STMicroelectronics startet Aktienrückkauf für gut 1 Mrd Dollar

STMicroelectronics startet ein größeres Aktienrückkaufprogramm. Für bis zu 1,04 Milliarden US-Dollar sollen eigene Aktien erworben werden, bis zu 3,1 Prozent des Kapitals. Die rund 28,6 Millionen Anteilsscheine sollen anschließend gehalten und nicht eingezogen werden.

Worldline übernimmt 80 Prozent am Bezahldienstleister Axepta

Worldline kauft der Bankengruppe BNP Paribas 80 Prozent des italienischen Zahlungsdienstleisters Axepta Italy ab. Das französische Fintech-Unternehmen erklärte, man erwarte rund 180 Millionen Euro für den Anteil zu zahlen. Die übrigen 20 Prozent bleiben bei der italienischen Bank BNL, die Teil von BNP Paribas ist. Worldline rechnet für sich mit einer Umsatzsteigerung von etwa 50 Millionen Euro jährlich.

Amazon will FTC-Chefin vom eigenen Wettbewerbsfall ausschließen

Amazon.com will die neue Vorsitzende der US-Wettbewerbsbehörde FTC, Lina Khan, von der laufenden kartellrechtlichen Untersuchung gegen den Online-Handelsriesen ausschließen lassen. Einen entsprechenden Antrag hat Amazon wegen früherer dezidierter Kritik Khans an dem Unternehmen bei der Federal Trade Commission (FTC) eingereicht.

Gap macht Filialen in Großbritannien und Irland dicht

Gap zieht sich aus Europas Innenstädten zurück. Der US-Bekleidungshändler kündigte jetzt die Schließung aller Filialen in Großbritannien und Irland an. Künftig sollen die Kunden nur noch im Internet bestellen können. Um diesen Vertriebszweig auszuweiten, wird ein Partner gesucht. Zwischen Ende August und Ende September sollen die Filialgeschäfte geschlossen werden.

MKS Instruments kauft Atotech für 6,5 Milliarden US-Dollar

Der Anbieter von Prozesstechnologien MKS Instruments kauft den Anbieter von Prozesschemikalien Atotech Ltd zu einem Unternehmenswert von 6,5 Milliarden US-Dollar. Der Eigenkapitalwert der Transaktion liegt bei 5,1 Milliarden Dollar, wie die MKS Instruments Inc mitteilte. Die Atotech-Aktionäre erhalten je Stammaktie 16,20 Dollar in bar und 0,0052 MKS-Aktien. Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Anklage gegen Trump Organization wegen Steuerhinterziehung - Kreise

Die New Yorker Justiz wird an diesem Donnerstag voraussichtlich Anklage gegen die Holding des früheren US-Präsidenten Donald Trump und den Finanzchef der Trump Organization, Allen Weisselberg, erheben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, lautet der Vorwurf auf Steuerhinterziehung.

Nissan baut Elektroauto -Hub mit Batteriefabrik in Großbritannien

Nissan will an seinem Werk im britischen Sunderland für rund 1 Milliarde britische Pfund ein Produktionszentrum für Elektrofahrzeuge errichten, inklusive einer Batteriefabrik des chinesischen Partners Envision Group.

