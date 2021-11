MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.56 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.693,75 -0,0% +26,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.316,50 +0,1% +26,9%

Euro-Stoxx-50 4.401,03 -0,0% +23,9%

Stoxx-50 3.805,46 +0,1% +22,4%

DAX 16.261,48 +0,1% +18,5%

FTSE 7.306,12 -0,3% +13,4%

CAC 7.154,05 +0,0% +28,9%

Nikkei-225 29.688,33 -0,4% +8,2%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 170,78% +0,01

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. -0,25 0,00 -0,49

US-Rendite 10 J. 1,63 -0,01 -1,05

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,99 80,76 -1,0% -0,77 +67,8%

Brent/ICE 81,54 82,43 -1,1% -0,89 +61,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.860,87 1.850,99 +0,5% +9,88 -2,0%

Silber (Spot) 25,09 24,83 +1,1% +0,27 -4,9%

Platin (Spot) 1.070,81 1.065,65 +0,5% +5,16 +0,0%

Kupfer-Future 4,30 4,35 -1,1% -0,05 +22,1%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den Aufschlägen des Vortages im Gefolge überraschend starker Konjunkturdaten dürfte die Wall Street am Mittwoch wenig verändert in den Handel gehen. Händler vermissen neue Impulse angesichts des Umstandes, dass sich die Indizes schon wieder in Richtung ihrer Rekordstände bewegen. An Konjunkturdaten werden lediglich die Baubeginne bzw. -genehmigungen für Oktober veröffentlicht. Insgesamt bleibe das Umfeld für Aktien aber günstig - trotz der Zinsfantasien, heißt es. "Aktien werfen deutlich mehr ab als Anleihen", sagt Investmentstratege Edward Park von Brooks Macdonald. Die Angst, etwas zu verpassen, sei noch immer vorhanden.

Mit einem Kursplus von 8,3 Prozent wartet die Aktie des Inneineinrichters La-Z-Boy vorbörslich auf. Das Unternehmen hat für sein zweites Quartal Rekordumsätze gemeldet. Außerdem glich La-Z-Boy mit Preisaufschlägen steigende Rohmaterialkosten aus. Unter dem Strich verdiente der Möbelhersteller mehr als vorausgesagt.

Target verlieren nach Geschäftsausweis 2,9 Prozent. Zwar legte der Umsatz des Einzelhändlers deutlich zu, es stiegen aber auch die Lagerbestände recht üppig.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober

Baubeginne

PROGNOSE: +1,6% gg Vm

zuvor: -1,6% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +2,6% gg Vm

zuvor: -7,7% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Stimmung ist gut, am Vormittag markierte der DAX einmal mehr ein Rekordhoch. Fundamental stützend wirkt die anhaltende Euro-Schwäche, die Gemeinschaftswährung war kurzzeitig unter die Marke von 1,13 Dollar gefallen. Kursschwächen werden am Aktienmarkt weiterhin schnell zum Kauf genutzt, was bislang eine schärfere Korrektur an den Börsen verhindert. Doch es gibt mahnende Stimmen. Investoren sollten sich auf eine gedämpftere Stimmung an den Finanzmärkten einstellen, heißt es zum Beispiel von Metzler. Die Analysten verweisen zur Begründung auf die wieder deutlich steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen und die Notenbanken, die im Hinblick auf die Inflation kritisch beäugt würden. Denn der Preisdruck in der Eurozone hat im Oktober weiter zugenommen. Die jährliche Inflationsrate erhöhte sich auf 4,1 Prozent. Positiv werden die neuen Mittelfristziele von Siemens Healthineers (+3,7%) gewertet. Das Ziel für die Eigenkapitalrendite sei hoch, so ein Marktteilnehmer mit Blick auf Talanx (+0,5%). Händler loben die hohen Lagerbestände Auto1. Im dritten Quartal erzielte Auto1 einen Rekordeinkauf von über 160.000 Fahrzeugen, die Titel gewinnen 6,1 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD

EUR/USD 1,1319 -0,0% 1,2096 1,2071 -7,3%

EUR/JPY 129,9212 -0,1% 132,4629 132,2888 +3,0%

EUR/CHF 1,0534 +0,0% 1,0943 1,0946 -2,6%

EUR/GBP 0,8413 -0,2% 0,8606 0,8602 -5,8%

USD/JPY 114,7815 -0,0% 109,5195 109,5875 +11,1%

GBP/USD 1,3455 +0,2% 1,4054 1,4032 -1,6%

USD/CNH offshore 6,3787 -0,2% 6,4405 6,4509 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 60.607,01 -0,02% 49.676,26 50.025,50 +108,6%

Der Euro durchbrach zwei Tage nach der 1,14er zwischenzeitlich auch die 1,13er Marke zum Dollar nach unten. Hintergrund sind die Zinserhöhungsspekulationen in den USA, die am Vortag neue Nahrung von starken Konjunkturdaten erhalten hatten.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Eine Rolle für die maue Stimmung dürfte gespielt haben, dass das virtuelle Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping wenig Konkretes brachte im Hinblick auf eine Entspannung zwischen beiden Seiten. In Tokio sprachen Händler nach vier Tagen mit Gewinnen von Gewinnmitnahmen. Seoul stellte den größten Tagesverlierer. Auf der Stimmung lastete ein Anstieg der Covid-19-Infektionen in Südkorea. Dazu passend verzeichneten Aktie wie Jin Air, Jeju Air und Asiana Airlines Verluste von bis zu gut 4 Prozent. Das Minus in Sydney war vor allem dem Einbruch von gut 8 Prozent beim Schwergewicht Commonwealth Bank of Australia (CBA) geschuldet. Der HSI in Hongkong lag im Späthandel zurück, er hatte allerdings am Vortag auch deutlicher zugelegt. In Schanghai war die Tendenz dagegen etwas fester. Händlern zufolge soll die chinesische Notenbank wieder Liquidität in den Markt geschleust haben. Für einen in ganzer Breite schwachen Finanzsektor in Sydney sorgte die Warnung der CBA vor den Auswirkungen der niedrigen Zinsen und des scharfen Wettbewerbs auf die Gewinnmargen. NAB, Westpac und ANZ gaben um bis zu 2,0 Prozent nach. Daneben standen auch Nufarm (-8,6%) unter Druck. Das Agrarchemieunternehmen hatte vor den Margenfolgen hoher Materialkosten und gestörter Lieferketten gewarnt.

+++++ CREDIT +++++

Praktisch unverändert zeigen sich auch zur Wochenmitte die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Es fehlen derzeit neue Impulse, woran sich auch bis auf weiteres nichts ändern dürfte. Die Anleger blicken tendenziell bereits in das neue Jahr.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Volkswagen prüft Berufung von Ex-Börse-Vorständin Stars - Magazin

Die ehemalige Deutsche-Börse-Vorständin Hauke Stars könnte in den Vorstand von Volkswagen einziehen. Der Aufsichtsrat prüfe ihre Berufung, berichtet das Manager Magazin. Ein Sprecher des Volkswagen-Aufsichtsrats wollte den Bericht gegenüber Dow Jones Newswires nicht kommentieren.

Allianz kann Lebensversicherungs-JV in China komplett übernehmen

Die Allianz darf ihr Lebensversicherungsgeschäft in China künftig allein betreiben. Die zuständige Regulierungsbehörde hat die Komplettübernahme des bislang in einem Joint Venture betriebenen Lebensversicherungsgeschäfts durch die Allianz China Holding genehmigt. Bisher hält Citic Trust noch 49 Prozent.

Siemens Healthineers will mittelfristig deutlich profitabel wachsen

Siemens Healthineers will sein Wachstum nach der Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian beschleunigen. Angestrebt werden mittelfristig ein vergleichbares Umsatzplus von jährlich 6 bis 8 Prozent sowie jeweils 12 bis 15 Prozent mehr bereinigter Gewinn je Aktie, wie der Medizintechnikkonzern mitteilte.

Auto1 übertrifft Erwartungen und erhöht Ausblick

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat im dritten Quartal dank höherer Verkäufe und eines besseren durchschnittlichen Verkaufspreises weniger Verlust geschrieben als erwartet. Zudem konnte die Gesellschaft erstmals in einem Dreimonatszeitraum über 160.000 Autos in einem einzigen Quartal kaufen. Dank der guten Geschäftsentwicklung erhöhte der Konzern seine Jahresprognose.

Talanx strebt CO2-Neutralität bis 2050 an

Der Versicherungskonzern Talanx hat seine Nachhaltigkeitsziele erweitert. Das Unternehmen strebt sowohl in der Versicherungstechnik als auch in der Kapitalanlage bis 2050 Klimaneutralität in den Portfolien an. In der Kapitalanlage soll die CO2-Intensität des Portfolios bis 2025 um 30 Prozent gegenüber 2019 sinken.

Encavis begibt Hybrid-Wandelanleihe bis zu 250 Mio EUR

Encavis will bis zu 250 Millionen Euro in nachrangigen Schuldverschreibungen mit Recht zur Wandlung in Stammaktien begeben. Wie der Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien mitteilte, soll ein Angebot für die Hybrid-Wandelanleihen ohne feste Laufzeit unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre eingeleitet werden.

Deutz will 2031 überwiegend Umsatz jenseits vom Dieselmotor machen

