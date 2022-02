MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Gedenktag der Reichsgründung" geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:22 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.577,00 -0,0% -3,8%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.023,00 -0,1% -8,0%

Euro-Stoxx-50 4.218,48 +0,3% -1,9%

Stoxx-50 3.794,57 +0,2% -0,6%

DAX 15.560,31 +0,5% -2,0%

FTSE 7.663,73 +0,3% +3,5%

CAC 7.129,14 -0,0% -0,3%

Nikkei-225 27.696,08 +0,4% -3,8%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 165,83 -0,03

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,45 89,66 +0,9% 0,79 +20,8%

Brent/ICE 92,14 91,55 +0,6% 0,59 +18,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.831,86 1.833,40 -0,1% -1,55 +0,1%

Silber (Spot) 23,36 23,35 +0,0% +0,01 +0,2%

Platin (Spot) 1.032,50 1.038,15 -0,5% -5,65 +6,4%

Kupfer-Future 4,69 4,60 +1,8% +0,08 +5,0%

Weiter aufwärts geht es mit den Ölpreisen. Weiterhin sorgen die überraschend stark gefallenen wöchentlichen US-Öllagerdaten für Unterstützung. Im Blick stehen weiter die Atomverhandlungen mit dem Iran. Bei einer Einigung dürfte wieder mehr iranisches Öl an den Markt kommen, was die Preise belasten würde.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den Aufschlägen zur Wochenmitte dürfte die Wall Street am Donnerstag mit Abgaben in den Handel starten. Mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Januar rückt das Thema Inflation wieder verstärkt in den Mittelpunkt. Man erhofft sich Hinweise, in welchem Umfang die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im März die Zinsen erhöhen wird. Eine Anhebung um 50 Basispunkte gilt mittlerweile als fast sicher. Bei den anstehenden Verbraucherpreisen wird mit einer Zunahme um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Sollten die Inflationsdaten einen schnelleren Anstieg zeigen als erwartet, dürften die Renditen wahrscheinlich weiter ansteigen, so Caroline Simmons, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. "Der Markt wird denken, dass die Fed die Geldpolitik schneller straffen muss oder vielleicht eine größere Zinserhöhung vornehmen wird", so Simmons. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen liegt aktuell mit 1,94 Prozent knapp unter dem Niveau vom Vorabend. Auch dürfte ein stärkerer Anstieg den Aktienmarkt belasten, da mit einer strammeren Gangart der Fed gerechnet werden dürfte. Sollten die Daten unter der Prognose ausfallen, könnte dies für Erleichterung bei den Investoren sorgen. Die Berichtssaison läuft weiterhin auf Hochtouren. Vor der Startglocke steht der Nahrungsmittel-Sektor mit den Quartalsergebnissen von PepsiCo, Coca-Cola und Kellogg im Fokus. Dazu kommen Zahlen von Twitter, die nach den enttäuschenden Ergebnissen der Facebook-Mutter Meta Platforms ebenfalls im Blickpunkt stehen. Walt Disney überraschte im ersten Geschäftsquartal mit einem stärker als erwarteten Wachstum bei seinem Streamingdienst Disney+ positiv. Im Vorquartal hatte Disney+ noch enttäuscht. Die Aktie legt deutlich zu.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende US-Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

13:00 Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q

13:00 Twitter Inc, Ergebnis 4Q

22:01 Expedia Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Verbraucherpreise Januar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+7,0% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,9% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+5,5% gg Vj

14:30 Realeinkommen Januar

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 238.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Während die Berichtssaison in Europa tobt, zeigen sich die Aktien-Indizes stabil. Die Musik spielt in den Einzelwerten, und hier vor allem beim DAX-Unternehmen Delivery Hero. Die Aktie verlor nach enttäuschendem Ausblick und Zahlen zwischenzeitlich rund 30 Prozent, oder rund 5 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung. Das Gegengewicht im DAX liefert Siemens, der Kurs des Index-Schwergewichts gewinnt nach starken Geschäftszahlen 5,9 Prozent auf 147,92 Euro. Während für ausgewählte Unternehmen starke Impulse von der Berichtssaison bekommen, halten sich die Anleger am Gesamtmarkt zurück. Sie warten auf die Bekanntgabe der US-Inflationsdaten am Nachmittag. Erwartet wird ein weiterer Anstieg um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine noch höhere Inflationsrate könnte die Erwartungen an den Zinserhöhungszyklus durch die US-Notenbank weiter steigen lassen. Eine unerwartet niedrige Inflationsrate könnte dagegen den Dollar unter Druck setzen. Linde gewinnen 2,6 Prozent. Umsatz und Gewinnkennziffern liegen über den Prognosen, "solide Zahlen", wie ein Händler sagt. "Nach Siemens überrascht damit ein zweites Index-Schwergewicht im DAX positiv", so ein weiterer Marktteilnehmer. Deutsche Börse geben 0,6 Prozent ab. Der Börsenbetreiber hat zwar die Umsatz- und Ergebniserwartungen geschlagen, aber auch die Kosten liegen über den Erwartungen. Societe Generale ziehen nach starken Zahlen um 2,8 Prozent an. Credit Agricole legen nach ihren Zahlen um 1,1 Prozent zu. Dagegen fallen Credit Suisse um 5,3 Prozent, nachdem der Verlust im Schlussquartal die Befürchtungen noch übertroffen hat. Mit Unilever geht es um 1,3 Prozent nach unten. Die hohen Einkaufspreise drücken auf die Margen des Lebensmittelkonzerns. Arcelormittal (-1,4%) hat im vierten Quartal von höheren Stahlpreisen und Liefermengen profitiert. Etwas über den Erwartungen liegen die Quartalszahlen von Thyssenkrupp, wie ein Marktteilnehmer sagt. "Allerdings ist auch der Cashflow wie befürchtet noch negativer geworden", sagt er. Der Kurs gibt um 0,7 Prozent nach.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:33 Uhr Mi, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1433 +0,1% 1,1423 1,1429 +0,6%

EUR/JPY 132,39 +0,3% 132,08 131,94 +1,2%

EUR/CHF 1,0570 +0,1% 1,0553 1,0557 +1,9%

EUR/GBP 0,8424 -0,2% 0,8437 0,8436 +0,3%

USD/JPY 115,80 +0,2% 115,62 115,44 +0,6%

GBP/USD 1,3572 +0,3% 1,3538 1,3549 +0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,3605 -0,0% 6,3585 6,3667 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 44.739,21 +0,3% 44.038,07 43.746,51 -3,2%

Wenig Bewegung gibt es aktuell am Devisenmarkt. Hier dürften die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten für den entscheidenden Impuls sorgen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag auf breiter Front leicht zugelegt. Von der sehr festen Vorgabe der Wall Street ließen sie sich nicht anstecken. Für etwas Zurückhaltung sorgte laut Marktteilnehmern, dass im späteren Tagesverlauf aus den USA die Verbraucherpreise für Januar gemeldet werden. Sie haben das Potenzial, den kurzfristigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank zu tangieren, von der für März eine erste Zinserhöhung erwartet wird. Noch offen ist aus Marktsicht, ob es dabei zu einem großen Zinsschritt um 50 Basispunkte kommen wird oder um einen kleinen um 25. Am stärksten ging es in Tokio nach oben. Die chinesischen Börsen lagen knapp im Plus, nachdem sie zwischenzeitlich noch im Minus gelegen hatten. Hier bremsten laut Beobachtern Spekulationen, dass die USA neue Strafzölle auf chinesische Importe aufs Tableau bringen könnten, sollten die derzeitigen Gespräche zwischen beiden Ländern darüber scheitern, dass China wie vereinbart bestimmte US-Produkte kauft. Weiter machte aber in erster Linie die Berichtssaison die Kurse. Honda Motor legten 5,6 Prozent zu, nach einer Erhöhung des Ausblicks.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen verändern sich am Donnerstag nur noch wenig. Der Markt wartet auf die neuen US-Inflationsdaten. Sie könnten Aufschluss liefern, wie schnell und stark die US-Notenbank die Leitzinsen erhöht. Die Zinsspekulationen haben die Risikoaufschläge in diesem Jahr schon stark nach oben getrieben. Zuletzt kamen sie allerdings wieder etwas zurück.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

ALLIANZ

Der stellvertretende Aufsichtsratschef der Allianz, Jim Hagemann Snabe, zieht sich aus dem Gremium zurück. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will Snabe den von Investoren geäußerten Bedenken Rechnung tragen, die wegen der von ihm wahrgenommenen Mandate in verschiedenen Unternehmen ein sogenanntes "Overboarding" befürchten. Seine Amtszeit endet mit der Hauptversammlung am 4. Mai.

BAYER

Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft die Zulassung des Bayer-Gerinnungshemmers Asundexian beschleunigt. Wie der Konzern mitteilte, hat Asundexian von der FDA den Fast-Track-Status für den potenziellen Einsatz zur Sekundärprävention bei Patienten mit nicht-kardioembolischem ischämischem Schlaganfall erhalten.

DEUTSCHE BÖRSE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 10, 2022 07:25 ET (12:25 GMT)