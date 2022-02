MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.07 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.463,25 -0,0% -6,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.619,00 +0,1% -10,4%

Euro-Stoxx-50 4.148,06 +0,1% -3,5%

Stoxx-50 3.752,93 +0,1% -1,7%

DAX 15.417,55 +0,0% -2,9%

FTSE 7.591,95 -0,2% +3,0%

CAC 6.980,90 +0,0% -2,4%

Nikkei-225 27.460,40 +2,2% -4,6%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 164,90 +0,36

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,89 92,07 +0,9% 0,82 +24,1%

Brent/ICE 94,10 93,28 +0,9% 0,82 +21,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.855,34 1.853,60 +0,1% +1,74 +1,4%

Silber (Spot) 23,48 23,40 +0,3% +0,08 +0,7%

Platin (Spot) 1.037,50 1.027,16 +1,0% +10,34 +6,9%

Kupfer-Future 4,56 4,53 +0,7% +0,03 +2,2%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Wenig verändert dürfte die Wall Street in den Mittwoch starten. Im Blick stehen weiter die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine sowie das Protokoll der US-Notenbank der jüngsten Sitzung. Am Vortag kam es zu einer Erleichterungsrally, weil Moskau den Rückzug einiger Truppen von der ukrainischen Grenze mitgeteilt hatte. Die Volatilität dürfte aber hoch bleiben, weil die Krise nicht ausgestanden ist und das alte Thema Zinswende wieder verstärkt in den Fokus rückt.

Airbnb arbeitet sich aus der Krise. Der Vermittler von Ferienwohnungen geht davon aus, dass die Buchungen im laufenden ersten Quartal erstmals das Niveau von vor der Pandemie übertreffen werden. Im vierten Quartal schnitt das US-Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet. Die Aktie verteuert sich vorbörslich um 5,6 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:01 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Januar

PROGNOSE: +2,1% gg Vm

zuvor: -1,9% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -2,3% gg Vm

14:30 Import- und Exportpreise Januar

Importpreise

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,7%

zuvor: 76,5%

16:00 Lagerbestände Dezember

PROGNOSE: +2,1% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 25./26. Januar

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Git behauptet - An den europäischen Aktienmärkten gehen die Eröffnungsgewinne bis zum Mittag zum großen Teil wieder verloren. "Nach dem jüngsten Erholugsschub fehlen nun die Anschlusskäufe", so ein Marktteilnehmer. Der Ukraine-Konflikt habe zwar etwas an Schrecken für die Börsen verloren. Dafür rücke das Zinsthema auf der Agenda der Börsianer jetzt wieder nach oben. Auf der Gewinnerseite ganz oben stehen am Mittag die Titel der Chemiebranche. Ihr Stoxx-Branchenindex gewinnt 1,3 Prozent. Händler verweisen auf Air Liquide, die Aktien des Linde-Konkurrenten steigen um 3,6 Prozent. Der Gas-Konzern habe die signifikante Beschleunigung der Inflation bei den Einkaufspreisen gut in den Griff bekommen. Im DAX können sich Linde mit einem Plus von 0,2 Prozent gut behaupten. BASF gewinnen 0,7 Prozent. MTU steigen nach ihren Zahlen um 3 Prozent. "Die Auftragslage hinter diesen Daten ist ja noch von der Corona- und Luftfahrtkrise geprägt", sagt ein Händler. Insofern seien der leicht unter Erwartung liegende Cashflow und die Umsätze nur "im Rauschbereich schwächer" und dürfte vom Markt ignoriert werden. Zu den Hauptverlierern in Europa mit über 12 Prozent Minus zählen die Aktien vom Netzwerkausrüster Ericsson. Hier belasten unternehmenseigene Aussagen, dass man auf "schwere Brüche von Compliance-Regeln" im Irak gestoßen sei. Ahold geben um 5,5 Prozent nach. Zwar ist der Markt mit den Zahlen zum vierten Quartal zufrieden, der Ausblick liegt aber unter den Erwartungen. Heineken ziehen um 2,8 Prozent an. Trotz deutlichen Umsatzanstiegs sei zwar die Erwartung an den Nettogewinn verfehlt worden. "Wenn sich der Markt dagegen nur auf das operative Geschäft konzentriert, sieht es gut aus", sagt ein Händler. Am deutschen Markt gewinnen Norma nach ihren Zahlen 5,1 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1388 +0,3% 1,1366 1,1362 +0,2%

EUR/JPY 131,71 +0,3% 131,50 131,46 +0,6%

EUR/CHF 1,0528 +0,2% 1,0514 1,0527 +1,5%

EUR/GBP 0,8389 +0,0% 0,8384 0,8396 -0,2%

USD/JPY 115,66 +0,0% 115,68 115,70 +0,5%

GBP/USD 1,3575 +0,2% 1,3558 1,3537 +0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,3390 +0,0% 6,3351 6,3380 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 44.172,30 -0,0% 44.042,50 44.187,84 -4,5%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fest - Anzeichen für eine leichte Entspannung in der Ukraine-Krise haben für kräftige Gewinne an den ostasiatischen Aktienmärkten gesorgt. Auslöser waren bereits am Dienstag in Europa Meldungen, wonach Russland einige Truppen von der ukrainischen Grenze abzieht. Zudem zeigte sich der russische Präsident Wladimir Putin weiter gesprächsbereit. Am deutlichsten fiel das Plus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 2,2 Prozent aufwärts ging auf 27.460 Punkte. Der Schanghai-Composite gewann 0,6 Prozent, für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es im späten Handel um 1,3 Prozent nach oben. In Seoul legte der Kospi um 2,0 Prozent zu. In Sydney stieg der S&P/ASX 200 um 1,1 Prozent, angetrieben von Gewinnen im Gesundheitssektor. Dieser ragte mit einem Plus von 6,2 Prozent heraus, befeuert vom 8,5-prozentigen Anstieg der Aktie des Blutprodukteherstellers CSL. Das Unternehmen, dessen Aktie nach Marktkapitalisierung die drittschwerste im ASX ist, hatte unerwartet gute Zahlen vorgelegt. Für etwas zusätzliche Entspannung in Schanghai und Hongkong sorgten chinesische Konjunkturdaten. Der Inflationsdruck hat sich im Januar wegen eines Rückgangs der Kohle- und Stahlpreise leicht abgeschwächt. In Seoul ging es für SK Hynix um 2,8 Prozent nach oben, nachdem der Konzern eine neue Chip-Entwicklung angekündigt hat. Im Gefolge gewannen Samsung Electronics 1,5 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich am Mittwoch weiter zurück, allerdings nicht mehr so deutlich wie dies am Vortag der Fall gewesen war. Damit preist der Markt die Ukraine-Krise als Belastungsfaktor an den Finanzmärkten weiter aus, allerdings nicht vollständig. Eine Verschärfung des Konflikts würde eine erneute Ausweitung der Risikospreads zur Folge haben, heißt es im Handel. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht bisher keine Anzeichen für einen russischen Truppenabzug an der Grenze zur Ukraine. "Wir sehen bisher keine russische Deeskalation", so Stoltenberg vor Beratungen der Nato-Verteidigungsminister. Es gebe nach wie vor "weit mehr als 100.000" russische Truppen in dem Konfliktgebiet. Laut US-Präsident Joe Biden befinden sich sogar "mehr als 150.000" russische Soldaten an den Grenzen zur Ukraine.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

MTU erhöht nach Gewinnsprung Dividende - Ausblick bestätigt

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines AG hat seinen Erholungskurs von den Folgen der Pandemie im vierten Quartal fortgesetzt. Die Gewinne stiegen wie schon im Vorquartal deutlich verglichen mit der niedrigen Vorjahresbasis, die Margen verbessern sich signifikant. Entsprechend bestätigte MTU auch den Ausblick auf 2022. Die Dividende soll auf 2,10 Euro je Aktie von 1,25 Euro im Vorjahr steigen.

SAP und BearingPoint kooperieren bei Lösungen zu CO2-Fußabdruck

SAP setzt bei seinen Angeboten zur Bestimmung von Treibhausemissionen auf eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem darauf spezialisierten Beratungsunternehmen Bridgepoint. Ziel sei die Ermittlung der Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette, nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch bei Kunden, Lieferanten etc., den sogenannten Scope-3-Emissionen.

Commerzbank-Personalvorständin Schmittroth verlässt Bank Ende 2022

Die Commerzbank verliert ihre Personalvorständin und Arbeitsdirektorin Sabine Schmittroth. Sie habe sich "im Einklang mit ihrer persönlichen Lebensplanung" entschieden, das Unternehmen mit Ablauf ihres Vertrages zum Jahresende zu verlassen. Aufsichtsrat und Vorstand nähmen die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis. Die Suche nach einer Nachbesetzung werde in Kürze eingeleitet.

Austrian Airlines erneuert ab August Flotte mit vier A320neos

