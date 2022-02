MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:08 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.320,25 -1,4% -9,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.003,25 -1,3% -14,2%

Euro-Stoxx-50 3.854,46 -2,9% -10,3%

Stoxx-50 3.600,75 -1,7% -5,7%

DAX 14.235,66 -2,3% -10,4%

FTSE 7.410,53 -1,1% +1,4%

CAC 6.552,17 -3,0% -8,4%

Nikkei-225 26.526,82 +0,2% -7,9%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 166,47 +0,32

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 0,19 -0,03 +0,37

US-Rendite 10 J. 1,91 -0,05 +0,40

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 95,75 91,59 +4,5% 4,16 +28,6%

Brent/ICE 102,67 97,93 +4,8% 4,74 +32,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.906,88 1.889,20 +0,9% +17,68 +4,2%

Silber (Spot) 24,38 24,28 +0,4% +0,10 +4,6%

Platin (Spot) 1.065,43 1.055,05 +1,0% +10,38 +9,8%

Kupfer-Future 4,50 4,47 +0,7% +0,03 +0,9%

Mit den Ölpreisen geht es im Zuge der jüngsten Entwicklung im Ukraine-Konflikt kräftig nach oben. Gold als sicherer Hafen verbucht ebenfalls regen Zulauf.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die US-Börsen dürften mit Verlusten in die neue Woche starten, nachdem der Westen am Wochenende seine Sanktionen gegen Russland verschärft und der russische Präsident Wladimir Putin die Atomstreitkräfte seines Landes in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt hat.

Am Freitag hatte die Hoffnung auf Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Aktienkurse deutlich nach oben getrieben. Inzwischen sind die Erwartungen an die Gespräche, die für den heutigen Montag angesetzt wurden, jedoch deutlich zurückgeschraubt worden.

Zu den jüngsten Sanktionen, die am Wochenende beschlossen wurden, gehört auch der Ausschluss verschiedener russischer Banken vom internationalen Zahlungssystem Swift. Aufgrund der internationalen Verbindungen der Bankgeschäfte dürfte dies auch die Aktien der US-Banken stark belasten. In Europa stellen Banken den schwächsten Sektor. Gesucht sind hingegen Aktien der Rüstungsbranche, nachdem die deutsche Bundesregierung eine drastische Erhöhung ihrer Rüstungsausgaben angekündigt hat. Unter den US-Branchenvertretern verteuern sich Raytheon vorbörslich um 5,5 Prozent, Lockheed Martin um 4,7 Prozent, General Dynamics um 5,5 Prozent, Northrop Grumman um 6,6 Prozent und L3Harris Technologies um 4,5 Prozent.

An US-Konjunkturdaten wird am Montag nur der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago veröffentlicht, der in der aktuellen Situation aber wohl wenig Beachtung finden wird. Die Bilanzsaison läuft derweil allmählich aus. Nach Börsenschluss werden HP und Zoom Quartalsausweise vorlegen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmenstermine stehen im weiteren Tagesverlauf an:

13:30 GB/Glaxosmithkline plc, Kapitalmarkttag (virtuell) der Sparte Consumer Healthcare

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar

PROGNOSE: 63,4

zuvor: 65,2

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen bauen die Verluste am Montagmittag leicht aus, bislang ist aber immerhin ein Crash ausgeblieben. Die Verschärfung der Lage um die Ukraine und die harten Sanktionen gegen Russland stellen einen Gift-Cocktail für die Börsen dar. Sie dürften zahlreiche westliche Unternehmen in Mitleidenschaft ziehen, vor allem den Bankensektor. Dieser bricht um 6 Prozent ein. Unter anderem fallen Deutsche Bank und Commerzbank um bis zu 9 Prozent. Gewinner sind Rüstungsaktien mit teils nie gesehen Kursaufschlägen. Der Automobilsektor ist mit 5,5 Prozent fast so schwach wie der Bankensektor. Stellantis fallen um 6,3 Prozent, BMW 4,9 und VW um 5,5 Prozent. Renault mit ihrem hohen Russland-Exposure brechen um 11 Prozent ein. Die Aktien des Reifenherstellers Nokian Tyres erleben einen Crash mit minus 22 Prozent. Für die Finnen ist Russland einer der größten Absatzmärkte. BP fallen in London um 6,5 Prozent. Der Ölriese will seine 20-Prozent-Beteiligung an der russischen Rosneft verkaufen. Dies könne durch die Kombination aus Verkaufszwang und Kurseinbruch des Rubel zu einem Milliardenverlust werden. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt hat, der Bundeshaushalt 2022 werde einmalig mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr ausgestattet, springen Rheinmetall um 26 Prozent und Hensoldt um 57 Prozent. Selbst Aktien von Unternehmen mit hohen Marktkapitalisierungen wie BAE Systems aus Großbritannien und Leonardo aus Italien springen deutlich nach oben. Für die Aktie von Heidelberg Pharma geht es um 49 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Huadong bekannt gegeben hat.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:38 Uhr Fr, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1198 +0,4% 1,1190 1,1243 -1,5%

EUR/JPY 129,36 +0,4% 129,26 129,95 -1,2%

EUR/CHF 1,0329 -0,1% 1,0360 1,0435 -0,4%

EUR/GBP 0,8356 -0,0% 0,8367 0,8385 -0,6%

USD/JPY 115,54 -0,0% 115,55 115,60 +0,4%

GBP/USD 1,3401 +0,5% 1,3374 1,3408 -1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3132 -0,2% 6,3124 6,3144 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 38.426,08 +1,6% 38.297,65 39.527,91 -16,9%

Nach den scharfen Sanktionen des Westens gegen russische Banken, vor allem aber gegen die russische Zentralbank, ist der Rubel-Kurs am Montag um über 40 Prozent auf ein weiteres Allzeittief eingebrochen. Händler berichten jedoch, dass die russische Währung kaum noch handelbar sei und Händler auch kein Interesse zeigten, Rubel-Geschäfte zu tätigen, wo dies noch möglich sei. Durch die Abkoppelung der russischen Banken vom Zahlungsverkehrssystem Swift werde der Rubel immer Illiquider. Wegen der Sanktionen gegen die russische Zentralbank kann diese den Rubel durch Interventionen, wie zuletzt in der vergangenen Woche, nicht mehr stützen. Auch die gewaltigen Devisenreserven der Notenbank, angehäuft durch die Rohstoffexporte, nützen der Zentralbank nun nichts mehr - sie sind fast wertlos. Der Dollar ist derweil als vermeintlich sicherer Hafen gesucht, der Dollarindex legt um 0,5 Prozent zu.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den asiatischen Börsen herrschte angesichts des Krieges in der Ukraine und der immer schärferen Sanktionen des Westens gegen den Aggressor Russland Verunsicherung, festzumachen an zum Teil heftiger Volatilität, aber keine Panik. In China bewegten sich die Aktienkurse auf Tagessicht kaum. Analysten sahen den Boden nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche als erreicht an. China könnte einer der Profiteure der russischen Isolation werden, hieß es. Zudem könnte es im Rahmen des jährlichen Volksdeputiertenkongresses mehr Wirtschaftsstimuli in China geben. Die Börse in Hongkong sei internationaler aufgestellt und hänge daher stärker an den internationalen Entwicklungen der Finanzmärkte. Und der Krieg in der Ukraine mit den Sanktionen belaste, hieß es zu den moderaten Abgaben in Hongkong. Dort drückten Verluste im Immobiliensektor - belastet von Liquiditätssorgen. Country Garden Holdings, Country Garden Services und Hang Lung Properties sanken um bis zu 2,9 Prozent. In Südkorea bewies der Kospi Stärke - trotz eines weiteren nordkoreanischen Raketentests. Hoffnung bereiteten die Gespräche zwischen Russen und Ukainern um einen Waffenstillstand. In Tokio standen Elektronikwerte in einem gut behaupteten Markt tendenziell unter Druck. Anleger befürchteten, dass elektronische Bauteile nicht mehr nach Russland exportiert werden dürfen - bzw. wegen der Sanktionen gegen russische Banken können. Advantest verloren 1,6 Prozent, Lasertec 0,2 Prozent. Im Erdölsektor stiegen Inpex um 2,6 Prozent - befeuert vom Anstieg der Ölpreise. Reedereititel zogen ebenfalls an. Titel mit Russland-Bezug wurden verkauft, so Mitsui & Co (-4,3%) und Japan Tobacco (-3,6%). Die australische Börse wurde gestützt von gestiegenen Rohstoffpreisen. Rio Tinto, BHP und BlueScope legten zwischen 3,2 und 6,25 Prozent zu. Fortescue verloren optisch 2,4 Prozent, die Titel wurden ex Dividende gehandelt. Wegen der Flut im Osten des Landes gerieten Versicherungswerte unter Druck.

+++++ CREDIT +++++

