MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.347,00 -0,3% -8,7%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.908,75 -0,3% -14,8%

Euro-Stoxx-50 3.866,20 -0,6% -10,1%

Stoxx-50 3.609,37 -0,0% -5,5%

DAX 14.310,20 -0,9% -9,9%

FTSE 7.319,14 +0,4% -1,3%

CAC 6.573,72 -0,2% -8,1%

Nikkei-225 26.652,89 +3,5% -7,4%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 161,24 +0,17

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 100,60 95,04 +5,9% 5,56 +35,1%

Brent/ICE 104,34 98,02 +6,4% 6,32 +35,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.944,30 1.925,97 +1,0% +18,33 +6,3%

Silber (Spot) 25,30 25,06 +0,9% +0,23 +8,5%

Platin (Spot) 1.023,61 1.023,19 +0,0% +0,42 +5,5%

Kupfer-Future 4,62 4,59 +0,8% +0,04 +3,6%

Für die Ölpreise geht es nach den jüngsten Abgaben wieder deutlich nach oben. Der Glaube an die Stärke der US-Wirtschaft schiebe die Ölpreise an, so Salah-Eddine Bouhmid von IG Europe. Die Internationale Energieagentur (IEA) habe erst am Vortag erklärt, dass ab dem nächsten Monat russisches Öl und Produkte im Volumen von 3 Millionen Barrel pro Tag fehlen werden. Nach einem Rückgang von 20 Prozent binnen zehn Tagen setzten nun neue Kaufimpulse ein.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den kräftigen Aufschlägen zur Wochenmitte wird die Wall Street am Donnerstag mit leichten Abgaben erwartet. Die erste Zinserhöhung der US-Notenbank seit vier Jahren und die Aussicht auf eine Reihe weiterer Anhebungen wurden vom Markt gut verarbeitet. Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Inflation, die auf dem höchsten Niveau seit 40 Jahren liegt, und den Sorgen vor einer konjunkturellen Abkühlung war mit einem solchen Schritt gerechnet worden. Daneben geben weiter die Entwicklungen im Ukraine-Krieg die Richtung für den Markt vor. Die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau gehen zwar auch am Donnerstag weiter, bislang allerdings ohne greifbare Ergebnisse. Die Angriffe der russischen Armee gehen ungeachtet weiter. Für einen zusätzlichen Impuls könnten eine ganze Reihe von US-Konjunkturdaten sorgen. Bei den Einzelwerten gewinnen Williams Sonoma vorbörslich deutlich, nachdem der Anbieter von Haushaltswaren zwar durchwachsene Viertquartalszahlen vorgelegt, aber eine höhere Dividende und einen Aktienrückkauf angekündigt hatte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 IT/Enel SpA, ausführliches Jahresergebnis

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, ausführliches Ergebnis 4Q

21:02 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

13:30 Baubeginne/-genehmigungen Februar

Baubeginne

PROGNOSE: +3,8% gg Vm

zuvor: -4,1% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -2,6% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

13:30 Philadelphia-Fed-Index März

PROGNOSE: 15,0

zuvor: 16,0

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 227.000

14:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,8%

zuvor: 77,6%

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die kräftigen Gewinne der vergangenen Tage werden am Donnerstag zum Ausstieg aus den Aktienmärkten genutzt. Nachdem der DAX seit dem Dienstag-Tief zeitweise um fast 1.000 Punkte zugelegt hat, gibt er am Mittag leicht nach. Zum einen verdauen die Märkte die Sitzung der US-Notenbank. Die Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte war zwar erwartet worden, nicht jedoch der Ausblick auf weitere sieben Erhöhungen noch in diesem Jahr. Daneben bleibt der Ukraine-Krieg nach wie vor Belastungsfaktor. Die Ölpreise ziehen nach dem jüngsten Rückgang wieder an, ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet wieder deutlich mehr als 100 Dollar. Aus technischer Sicht rückt der große Verfallstag zunehmend in den Blick, und er erzeugt über die offenen Positionen bei 14.500 Punkten Widerstand für den DAX. Eine Unterstützung wird an der 14.000er Marke erwartet. Auf der Gewinnerseite ganz oben stehen die Öl- und Gaswerte, deren Stoxx-Branchenindex 1,3 Prozent gewinnt. Auch die als konjunkturresistent geltenden Nahrungsmittel- und Getränkeaktien halten sich mit einem Plus ihres Index von 0,8 Prozent gut. Dagegen fällt der Index der Auto-Aktien um 1,9 Prozent, und der Index der Einzelhandelsaktien gibt um 1,8 Prozent nach. Im DAX fallen Hellofresh nach dem jüngsten Zwischenspurt um 3,0 Prozent. Delivery Hero erholen sich um weitere 0,8 Prozent - wie es heißt, im Windschatten von Deliveroo, die sich in London trotz eines höheren Verlusts um gut 5 Prozent erholen. Für die Thyssenkrupp-Aktie geht es um 10,5 Prozent nach unten. Der Konzern hat die Prognose für den Cashflow kassiert und den Börsengang der Stahlsparte verschoben. Freundlich werden die Jahreszahlen von United Internet im Handel kommentiert. Die hohen Erwartungen seien erfüllt worden. RTL steigen um 0,3 Prozent, der Medienkonzern hat deutlich mehr verdient als erwartet. Dies sei angesichts des Investitionsbedarfs in Streaming-Kanäle bemerkenswert, heißt es. SAF-Holland stürzen um 13,6 Prozent ab. Der Hersteller von Lkw-Trailer-Komponenten befürchtet Stornierungen von Kundenaufträgen für Lieferungen nach Russland und sieht eine starke Inflation bei den Einstandskosten. Die bereinigte Gewinnmarge soll "deutlich" unter den Vorjahreswert von 7,5 Prozent fallen. Grenke machen einen Satz um 15,6 Prozent nach oben. Der Leasingkonzern hat sein Gewinnziel im vergangenen Jahr erreicht und will die Dividende fast verdoppeln.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:21 Mi, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1046 +0,3% 1,1038 1,0995 -2,9%

EUR/JPY 131,12 +0,1% 131,12 130,24 +0,2%

EUR/CHF 1,0385 +0,1% 1,0382 1,0349 +0,1%

EUR/GBP 0,8425 +0,5% 0,8377 0,8395 +0,3%

USD/JPY 118,67 -0,2% 118,83 118,48 +3,1%

GBP/USD 1,3115 -0,1% 1,3172 1,3096 -3,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3634 -0,0% 6,3593 6,3694 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 41.034,68 +0,3% 40.876,24 40.618,69 -11,2%

Der Dollar gibt weiter nach, obwohl die US-Notenbank am Mittwoch erstmals seit 2018 die Zinsen angehoben und weitere Zinserhöhungen signalisiert hat. Der Dollar-Index sinkt um x,x Prozent. Der Zinsschritt vom Mittwoch und die Aussagen der Fed zur Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf seien schon eingepreist, heißt es von Marktteilnehmern. Nun würde Gewinne mitgenommen. "Die Aussicht auf höhere Zinsen sind eigentlich positiv für den Greenback", so die Analysten der Unicredit. Allerdings sei an den Terminmärkten eine Straffung der Geldpolitik schon vor der Fed-Sitzung sehr stark eingepreist gewesen. Dies dürfte eine weitere Aufwertung des Dollar auf breiter Front bremsen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Börsen in Ostasien haben ihre Erholung fortgesetzt, unterstützt von positiven Vorgaben der Wall Street. Nachdem die US-Notenbank am Mittwoch erwartungsgemäß die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht hatte, ist ein Unsicherheitsfaktor zunächst weggefallen. Die Fed signalisierte weitere Zinsschritte in dieser Größenordnung bei jeder ihrer Sitzungen bis zum Ende des Jahres, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Fed-Chef Jerome Powell hält die heimische Wirtschaft jedoch für stark genug, dies zu verkraften, und sieht keine Gefahr einer Rezession. Hoffnungsvoll stimmten auch Berichte über Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung des Krieges, auch wenn die russischen Angriffe auf Ziele im Nachbarland unvermindert weitergehen. Und nicht zuletzt hat China die Gemüter beruhigt, indem es am Mittwoch Unterstützung für die heimische Wirtschaft zusagte, um die Folgen der jüngsten Corona-Pandemiewelle im Land zu lindern. Die chinesischen Börsen legten daher erneut kräftig zu. In Hongkong ging es mit dem Hang-Seng-Index im späten Handel um 6,2 Prozent aufwärts. Der Index hatte am Mittwoch nach den beruhigenden Aussagen der chinesischen Regierung einen Sprung um gut 9 Prozent gemacht. Wieder lagen die Technologiewerte an der Spitze; der Sektorindex notierte rund 7,5 Prozent im Plus. Furcht vor neuen US-Sanktionen hatte die chinesischen Branchenaktien zuletzt stark belastet. Der Nikkei-225-Index in Tokio erhielt zusätzliche Unterstützung vom schwächeren Yen, der vor allem exportorientierten japanischen Unternehmen zugutekam.

+++++ CREDIT +++++

