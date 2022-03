MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Frühlingsanfang" geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:17 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.454,50 +0,0% -6,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.403,50 -0,1% -11,7%

Euro-Stoxx-50 3.902,26 -0,0% -9,2%

Stoxx-50 3.680,22 +0,4% -3,6%

DAX 14.417,53 +0,0% -9,2%

FTSE 7.444,02 +0,5% +0,3%

CAC 6.612,70 -0,1% -7,6%

Nikkei-225 0,00 0% -6,8%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 160,82 -0,55

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 0,41 +0,04 +0,59

US-Rendite 10 J. 2,20 +0,04 +0,69

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 108,79 104,70 +3,9% 4,09 +46,1%

Brent/ICE 112,71 107,93 +4,4% 4,78 +46,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.923,71 1.919,41 +0,2% +4,30 +5,2%

Silber (Spot) 24,95 24,98 -0,1% -0,03 +7,0%

Platin (Spot) 1.028,95 1.029,33 -0,0% -0,38 +6,0%

Kupfer-Future 4,67 4,73 -1,4% -0,06 +4,6%

Die Ölpreise ziehen mit den anhaltenden Sorgen über mögliche Lieferengpässe weiter an, wobei die Entwicklungen im Ukraine-Krieg den bestimmenden Preis-Faktor darstellen. So hat Russland erneut davor gewarnt, sein Erdöl mit einem Embargo zu belegen. "Uns wird zunehmend bewusst, dass einige Lieferketten endgültig unterbrochen werden könnten", so Carsten Brzeski, globaler Makro-Leiter der ING Groep. "Die Energiepreise werden, egal wie der Krieg ausgeht, hoch bleiben".

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An der Wall Street zeichnet sich Zurückhaltung zum Start ab. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 notiert wenig verändert. In einem andauernd unruhigen Marktumfeld agieren die Anleger weiter mit Vorsicht. Überschattet wird der Handel vom Ukraine-Krieg, der mit unverminderter Härte weitergeht. Belastet wird das Sentiment auch von wieder deutlich anziehenden Ölpreisen. Boeing verlieren im vorbörslichen Handel 6,2 Prozent, nachdem im Südwesten Chinas ein Flugzeug mit 132 Menschen an Bord abgestürzt ist. Die Boeing-737 der Fluggesellschaft China Eastern sei am Montag nahe der Stadt Wuzhou in der Region Guangxi abgestürzt, so die chinesische Zivilluftfahrtbehörde. Auch die Aktie des Boeing-Zulieferers Spirit Aerosystems büßt kräftig um 6,6 Prozent ein. Alleghany machen einen Kurssprung um 27,1 Prozent nach oben. Berkshire Hathaway kauft den Versicherer für rund 11,6 Milliarden Dollar in bar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

+++++ INDEÄNDERUNGEN ++++++

Mit Handelsbeginn am 21. März wurden Index-Änderungen wirksam:

+ DAX

AUFNAHME

- Daimler Truck

- Hannover Rück

HERAUSNAHME

- Beiersdorf

- Siemens Energy

+ MDAX

AUFNAHME

- Beiersdorf

- RTL Group

- Siemens Energy

- Siltronic

- Sixt Stämme

HERAUSNAHME

- Auto1 Group

- Compugroup Medical

- Daimler Truck

- Hannover Rück

- Hella

+ SDAX

AUFNAHME

- Adesso

- Auto1 Group

- Compugroup Medical

- Hella

HERAUSNAHME

- Global Fashion Group

- RTL Group

- Siltronic

- Sixt Stämme

+ TecDAX

AUFNAHME

- Verbio

HERAUSNAHME

- SMA Solar

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

13:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen präsentieren sich am Montagmittag wenig verändert. Damit zeigt sich der breite Markt bislang widerstandsfähig gegen den Anstieg der Ölpreise. Im Blick steht unverändert der Krieg in der Ukraine. Tendenziell gefragt ist der Dollar, da Kapitalanleger weiter aus Europa fliehen. Die klaren Aussagen der US-Notenbank zur Inflationsbekämpfung lassen auch laufende Zinserhöhungen im Dollar erwarten. Nicht aber in Europa, wo die EZB die Inflation ungebremst weiter laufen lässt. Untermauert wird dies von den deutschen Erzeugerpreisen, die mit einem Ansprung von fast 26 Prozent zum Vorjahr eine weitere Beschleunigung der Teuerung anzeigen. Im DAX werden zwei neue Mitglieder begrüßt: Daimler Truck (+0,2%) und Hannover Rück (+4,7%) ersetzen Siemens Energy und Beiersdorf. Für die Absteiger sind das häufig gute Nachrichten, da sich die meisten Werte im Anschluss erholen. Umgekehrt ist die DAX-Aufnahme oft für den Kurs schlecht und markiert einen Hochpunkt. In Europa stehen fossile Energie- und Minenaktien im Fokus. Beide Branchen sind mit bis zu 2,8 Prozent Plus die Tagesgewinner. Nach dem Besuch von Wirtschaftsminister Habeck in Katar wird deutlich, wie schwer russisches Gas zu ersetzen ist. Dazu stimmt die Gewinnexplosion bei der saudi-arabischen Aramco freundlich: Der Konzern konnte seinen Nettogewinn vergangenes Jahr mehr als verdoppeln auf 110 Milliarden Dollar. Schwach mit 1,5 Prozent Minus zeigen sich Reiseaktien. Der Ölpreis schneidet immer tiefer in die Portemonnaies der Verbraucher. Rheinmetall gewinnen 6 Prozent. Morgan Stanley (MS) rechnet mit einer anhaltend positiven Nachrichtenlage und einer weiter anspruchslosen Bewertung. Delivery Hero und Hellofresh fallen bis zu 5,8 Prozent. Hier belastet der Verkauf von Aktien, die zum Verfalltag am Freitag bezogen werden mussten. Salzgitter legen nach Zahlenvorlage 7,5 Prozent zu. Angesichts der Jahreszahlen 2021 und des Ausblicks 2022 stellen die Analysten der Citigroup bei Salzgitter weiter prozentual zweistellige Konsensanhebungen in Aussicht. Die Aktien von S&T springen um 10 Prozent nach oben. Hier teilte die Grosso Tec AG mit, ein Kaufgebot für bis zu 8,32 Prozent der Aktien abgeben zu wollen.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Mo, 8:00 Uhr Fr, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1037 -0,1% 1,1036 1,1045 -2,9%

EUR/JPY 131,58 -0,1% 131,63 131,62 +0,5%

EUR/CHF 1,0275 -0,3% 1,0318 1,0312 -1,0%

EUR/GBP 0,8401 +0,2% 0,8393 0,8387 -0,0%

USD/JPY 119,20 -0,1% 119,26 119,17 +3,6%

GBP/USD 1,3141 -0,2% 1,3150 1,3168 -2,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3662 -0,1% 6,3764 6,3721 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 41.219,30 -0,5% 40.867,96 41.016,55 -10,8%

Am Devisenmarkt zeigt sich der als sicherer Währungshafen geltende US-Dollar etwas fester. Der Dollar-Index legt 0,1 Proeznent zu. Der Dollar dürfte in dieser Woche zulegen, unterstützt durch ein stärkeres US-Wirtschaftswachstum im Vergleich zu anderen Ländern, die vom Russland-Ukraine-Konflikt betroffen sind, sowie durch die Entscheidung der Federal Reserve vom vergangenen Mittwoch, die Zinsen anzuheben, so ING.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend Verluste verzeichneten die Börsen. Die Anleger hielten sich zurück, weil die russischen Angriffe auf die Ukraine unvermindert weitergingen und Verhandlungen weiter keine Fortschritte zeigten, beschrieben Händler die Stimmung. Daneben schürte der wieder gestiegene Ölpreis Inflationssorgen. An den chinesischen Börsen bremste die jüngste Corona-Pandemiewelle, wegen der in zahlreichen Städten des Landes neue Lockdowns angeordnet wurden, die Kauflaune. Nicht gut kam auch die Entscheidung der chinesischen Notenbank an, den Referenzzinssatz Loan Prime Rate für Bankkredite unverändert zu lassen. An der Börse in Schanghai führten Pharmawerte den Markt an, nachdem einige chinesische Branchenvertreter die Genehmigung erhalten hatten, ein Generikum zum Covid-Medikament Nirmatrelvir von Pfizer zu entwickeln. Die A-Aktien von Shanghai Fosun Pharmaceutical sprangen um das Tageslimit von 10 Prozent. In Hongkong kamen vor allem Technologiewerte wieder zurück. Die Analysten der Citigroup halten es für immer noch möglich, dass die USA Aktien chinesischer Unternehmen wegen der Nicht-Einhaltung neuer Bilanzierungsregeln von ihren Börsen verbannen, obwohl nach Angaben chinesischer Vertreter bei Verhandlungen in der vergangenen Woche Fortschritte erzielt wurden. Tencent fielen um 2,2 Prozent. Alibaba reduzierten ihr Plus von zeitweise über 6 Prozent auf 0,8 Prozent. Kräftig abverkauft wurden Immobilienwerte, nachdem die Aktien des angeschlagenen Branchengiganten Evergrande wieder einmal vom Handel ausgesetzt wurden. Grund sei eine bevorstehene Mitteilung, hieß es. Country Garden fielen um 5,3 Prozent, Longfor Group um 4,3 Prozent und China Overseas Land & Investment um 4,6 Prozent.

+++++ CREDIT +++++ Auf Ausweitungskurs zeigen sich zum Wochenstart die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Hier sei es bei der Entspannung am Markt wohl etwas übertrieben worden, heißt es im Handel. Denn am vergangenen Donnerstag sei beispielsweise der Itraxx-Crossover-Index bis auf 334 Basispunkte zurückgefallen, nachdem er zu Kriegsbeginn auf 420 Bp gesprungen war. Damit habe er aber ein Niveau aus der ruhigen Vorkriegszeit erreicht, das der aktuellen Risikosituation nicht angemessen erscheine.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

RWE will mit Adnoc bei grünem Wasserstoff zusammenarbeiten

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 21, 2022 08:20 ET (12:20 GMT)