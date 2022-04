MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Norwegen und Dänemark bleiben die Börsen wegen Gründonnerstag geschlossen. In Schweden (13 Uhr MESZ) und am US-Anleihemarkt (20 Uhr MESZ) findet ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: In Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien sowie den USA findet augrund von Karfreitag kein Handel statt.

MONTAG: In Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz sowie Spanien findet wegen Ostermontag kein Handel statt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:10 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.444,00 +0,0% -6,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.233,00 +0,1% -12,8%

Euro-Stoxx-50 3.847,92 +0,5% -10,5%

Stoxx-50 3.769,09 +0,2% -1,3%

DAX 14.144,60 +0,5% -11,0%

FTSE 7.584,33 +0,0% +2,7%

CAC 6.581,89 +0,6% -8,0%

Nikkei-225 27.172,00 +1,2% -5,6%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 155,14 -0,72

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 103,30 104,25 -0,9% -0,95 +39,7%

Brent/ICE 107,35 108,78 -1,3% -1,43 +40,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.975,30 1.977,78 -0,1% -2,48 +8,0%

Silber (Spot) 25,64 25,74 -0,4% -0,10 +10,0%

Platin (Spot) 983,35 989,90 -0,7% -6,55 +1,3%

Kupfer-Future 4,73 4,72 +0,2% +0,01 +6,3%

Die Ölpreise geben einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab. Mit etwas Verzögerung belastet der überraschend starke Anstieg der US-Ölvorräte, heißt es. Die Internationale Energieagentur hat zudem am Vortag erklärt, dass die Nachfrage in diesem Jahr wegen der Lockdowns in China schwächer ausfallen wird, während die zusätzlichen Mengen aus den strategischen Reserven der USA und ihrer Verbündeten dazu beitragen dürften, den Verlust russischer Fördermengen auszugleichen.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Eine wenig veränderte Eröffnung deutet sich am Donnerstag an der Wall Street an. Die Blicke richten sich immer stärker auf die beginnende Berichtssaison. Und hier stehen vor allem weitere Zahlen aus dem Banken-Sektor im Blickpunkt. Nach den enttäuschenden Quartalszahlen von JP Morgan Chase am Vortag legen vor Börsenbeginn Wells Fargo, Citigroup und Goldman Sachs ihre Ergebnisse vor. Das Thema Inflation dürfte durch die anlaufende Berichtssaison stärker in den Hintergrund rücken. Weiter gibt es nach den Verbraucherpreisen für März die Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Auch wenn dies am Vortag durch die Erzeugerpreise nicht untermauert wurde. Zudem dürfte die US-Notenbank an ihrem eingeschlagenen Kurs festhalten, die weiter steigende Inflation durch eine aggressive Straffung der Geldpolitik einzudämmen. Eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten auf der Mai-Sitzung wird weithin erwartet. Dagegen dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik am Donnerstag unverändert lassen. Keine neuen Entwicklungen gibt es im Ukraine-Krieg. In den nächsten Tagen werde mit einer großen Offensive der russischen Armee gerechnet - vor allem im Osten der Ukraine. Zuletzt hatte der russische Präsident Wladimir Putin betont, die "militärische Operation" fortzusetzen. Eine Hoffnung auf eine Lösung am Verhandlungstisch ist derzeit gering.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:00 DE/Cliq Digital AG, Online-HV

12:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- EU

13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

Einlagensatz

PROGNOSE: -0,50%

zuvor: -0,50%

14:30 EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz März

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

14:30 Import- und Exportpreise März

Importpreise

PROGNOSE: +2,2% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 172.000

zuvor: 166.000

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan April

(1. Umfrage)

PROGNOSE: 59,0

zuvor: 59,4

16:00 Lagerbestände Februar

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Wenig verändert - Der kleine Verfalltermin am Terminmarkt sorgt bisher für keine großen Schwankungen in den Indizes. Im Fokus steht die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf der Pressekonferenz am Nachmittag dürfte verbal ein falkenhafter Ton anschlagen werden. "Allerdings bleibt unsicher, ob dieser aktuell steigenden Bereitschaft zu Zinsanhebungen später im Jahr Taten folgen werden", so die Commerzbank einschränkend. Überraschend hat VW erste Zahlen vorgelegt, die an der Börse nicht gut ankommen. Die Aktie handelt 2 Prozent tiefer. Den Netto-Cashflow des Bereiches Automobile gab der Hersteller mit rund 1,5 Milliarden Euro an. Damit liegt er unter der Markterwartung von 2,4 Milliarden. Den Ausblick stufen die Analysten von Jefferies als vorsichtig ein, die Kommentare zu den Aussichten seien vage. Voestalpine gewinnen 1,4 Prozent. Der Stahlhersteller hat die Mehrheit an seinem Stahlwerk in Texas an Arcelormittal verkauft. Ericsson fallen nach Erstquartalszahlen um 6,0 Prozent. Diese liegen beim Umsatz zwar leicht über den Markterwartungen, beim Gewinn wurden diese aber deutlich verfehlt. Drägerwerk brechen nach vorläufigen zahlen zum ersten Quartal und einer Gewinnwarnung um 5,0 Prozent ein.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Uhr Mi 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0905 +0,1% 1,0917 1,0854 -4,1%

EUR/JPY 136,64 -0,2% 136,90 136,43 +4,4%

EUR/CHF 1,0194 +0,2% 1,0185 1,0144 -1,7%

EUR/GBP 0,8305 +0,0% 0,8310 0,8322 -1,2%

USD/JPY 125,29 -0,3% 125,40 125,69 +8,8%

GBP/USD 1,3132 +0,1% 1,3139 1,3041 -3,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3822 +0,1% 6,3749 6,3804 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 41.029,09 -0,5% 41.215,90 40.914,25 -11,3%

Der Dollar neigt zur Schwäche, der Dollar-Index verliert x.xProzent und fällt auf den tiefsten Stand seit einer Woche. Belastet wird der Greenback von sinkenden Marktzinsen, die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen kommt leicht zurück. Die Bewegungen bei den Anleihen deuten darauf hin, dass Marktteilnehmer eine aggressivere Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve "vorerst weit genug" eingepreist hätten, so dass der Spielraum für den Dollar begrenzt sei, seinen jüngsten Anstieg auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren fortzusetzen, sagt MUFG-Devisenanalyst Lee Hardman.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend im Plus haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag notiert. Damit reagierten sie auf die Vorgaben der Wall Street, wo es vor allem an der Nasdaq steil aufwärts gegangen war. Hier half die Hoffnung, dass die Inflation ihren Zenit erreicht haben könnte. Zuversicht kam auch aus China, denn es wird erwartet, dass die People's Bank of China am Freitag die Leitzinsen senken und die Reserveranforderungen für Banken nach unten nehmen wird. Derweil hat am Donnerstag die südkoreanische Notenbank den Leitzins um ein Viertelprozent nach oben genommen. In Japan waren es im Gefolge der Nasdaq vor allem die Technologie- und Elektronikwerte, die den Nikkei-225 nach oben führten. Der am Vortag auf ein 20-Jahrestief gefallene Yen beförderte ebenfalls die Kauflaune. Seit Anfang März ist der Dollar um rund 10 Yen gestiegen. Finanzwerte blieben angesichts gesunkener US-Renditen erneut hinter dem Markt zurück. Der Kospi in Südkorea tendierte nach der Leitzinserhöhung nur unverändert. In ihrer vierten Anhebung seit August 2021 hat die Bank of Korea den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,5 Prozent nach oben genommen. Zudem signalisierte sie, dass die stärker als erwartet anziehende Inflation weitere Zinserhöhungen im späteren Jahresverlauf nötig machen könnte. Die meisten Analysten hatten die Anhebung erst für Mai erwartet. An den chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai ging es leicht aufwärts. Gebremst wurden die Kurse weiterhin von den harten Lockdown-Maßnahmen in Schanghai.

+++++ CREDIT +++++

