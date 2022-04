MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Showa-Tag geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:20 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.247,00 +1,6% -10,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.300,25 +2,2% -18,5%

Euro-Stoxx-50 3.796,74 +1,7% -11,7%

Stoxx-50 3.707,50 +1,1% -2,9%

DAX 14.014,77 +1,6% -11,8%

FTSE 7.500,92 +1,0% +0,6%

CAC 6.552,17 +1,7% -8,4%

Nikkei-225 26.847,90 +1,7% -6,8%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 155,28 -0,18

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 0,82 +0,02 +1,00

US-Rendite 10 J. 2,82 -0,02 +1,31

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 101,61 102,02 -0,4% -0,41 +38,5%

Brent/ICE 104,78 105,32 -0,5% -0,54 +36,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.889,10 1.886,41 +0,1% +2,69 +3,3%

Silber (Spot) 23,16 23,28 -0,5% -0,11 -0,7%

Platin (Spot) 929,00 921,05 +0,9% +7,95 -4,3%

Kupfer-Future 4,47 4,47 -0,0% -0,00 +0,3%

Die andauernden Lockdowns in China schüren am Ölmarkt Nachfragesorgen. Etwas Unterstützung erhalten die Ölpreise von der positiven Tendenz der Aktienmärkte.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Zum Start in den Donnerstagshandel zeichnen sich an den US-Börsen deutliche Kursgewinne ab. Für das überdurchschnittliche Plus der Technologiewerte machen Marktbeobachter den Quartalsausweis der Facebook-Mutter Meta (vorbörslich +17%) verantwortlich. Dieser sei zwar durchwachsen ausgefallen, aber nicht so schlecht wie befürchtet. Ein Lichtblick seien ferner die Nutzerzahlen gewesen, die besser als erwartet ausgefallen seien und optimistisch stimmten für die Zahlen zweier anderer Technologie-Schwergewichte: Nach Börsenschluss werden Amazon und Apple über den Geschäftsverlauf berichten. Auch sonst steht die Bilanzsaison erneut im Vordergrund. Positiv werden die Zahlen von Qualcomm (+7,7%) aufgenommen. Das Unternehmen meldete einen Rekordumsatz, der ebenso wie der Gewinn die Analystenschätzungen übertraf. Pinterest (+6,3%) überzeugt mit einem Umsatzwachstum von 18 Prozent und einem geringeren Quartalsverlust. Licht und Schatten enthielten Zahlen und Ausblick von Paypal (+2,5%). Amgen (-5,3%) hat zwar mehr umgesetzt und verdient als erwartet, muss aber 7 Milliarden Dollar Steuern nachzahlen.

Marktteilnehmer wollen den zu erwartenden Kursgewinnen indessen nicht zu viel Bedeutung beimessen. Sie verweisen auf die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank. Es lasse sich bisher nicht absehen, in welchem Maße diese die Wirtschaft belasten würden, heißt es. Weitere Belastungsfaktoren seien die Lockdowns in China und der Krieg in der Ukraine. Die Volatilität am Markt sei, wenn man den Beginn der Pandemie 2020 außer acht lasse, derzeit so hoch wie zuletzt während der Finanzkrise 2008, so John Roe von Legal & General Investment Management.

An Konjunkturdaten werden am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals in erster Lesung veröffentlicht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 DE/Curevac NV, Ergebnis 4Q (15:00 Telefonkonferenz), Tübingen

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q, Purchase

18:00 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q, Courbevoie

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q, Seattle

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q, Cupertino

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- DE

14:00 Verbraucherpreise April (vorläufig)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,2% gg Vj

zuvor: +2,5% gg Vm/+7,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,6% gg Vj

zuvor: +2,5% gg Vm/+7,6% gg Vj

- US

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,0% gg Vq

4. Quartal: +6,9% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +7,3% gg Vq

4. Quartal: +7,1% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 180.000

zuvor: 184.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fest - Überzeugende Quartalsausweise locken Gelegenheitskäufer an. An der Spitze der Gewinner liegen die Technologiewerte (+3%), nachdem die Facebook-Mutter Meta nicht so schlecht abgeschnitten hat wie befürchtet. Delivery Hero brechen nach endgültigen Zahlen um 9,5 Prozent ein. Der Verlust war noch höher ausgefallen als in den vorläufigen Zahlen berichtet. Bei Hellofresh geht es dagegen 5 Prozent höher nach besser als erwartet ausgefallenen Erstquartalszahlen. Linde (-1,3 Prozent) hat leicht bessere Zahlen vorgelegt und erhöhte die Jahresprognose. Vom Markt war dies dank einer ähnlichen Entwicklung bei Air Liquide (+0,3%) aber erwartet worden. Deutz (+2,5%) sorgt mit Zahlen und vor allem einem guten Orderbestand für gute Laune. Bei Bahnausrüster Vossloh (+4%) stimmt eine bestätigte Jahresprognose zuversichtlich. Totalenergies (+3,7%) hat Abschreibungen auf Beteiligungen in Russland durch die Preisexplosion beim Flüssiggas mehr als ausgeglichen. Auch Repsol (+2,4%) hat bessere Geschäftszahlen vorgelegt. Nokia steigen 1,2 Prozent nach soliden Zahlen für das erste Quartal. Bei Standard Chartered geht es in London nach starken Zahlen sogar 16 Prozent nach oben. Bei Sainsbury (-2,7%) belastet vor allem ein schwacher Ausblick. Drägerwerk notieren gegen den Markt 1,5 Prozent im Minus. Der Medizintechnik-Konzern ist im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Beiersdorf behaupten sich indes 0,5 Prozent im Plus. Der leicht gesenkte Ausblick für die Klebstoffsparte war erwartet worden.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:04 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0494 -0,6% 1,0518 1,0537 -7,7%

EUR/JPY 137,12 +1,1% 136,78 135,30 +4,8%

EUR/CHF 1,0214 -0,1% 1,0198 1,0217 -1,6%

EUR/GBP 0,8425 +0,1% 0,8399 0,8415 +0,3%

USD/JPY 130,65 +1,7% 130,05 128,38 +13,5%

GBP/USD 1,2457 -0,7% 1,2523 1,2514 -7,9%

USD/CNH (Offshore) 6,6460 +0,9% 6,6463 6,5935 +4,6%

Bitcoin

BTC/USD 39.732,05 +1,3% 39.324,57 38.737,08 -14,1%

Der Euro sackt am Donnerstag unter 1,05 Dollar und ist damit so billig wie zuletzt Anfang 2017. Neben der divergierenden Geldpolitik in den USA und der EU sorgt aktuell der von Russland verhängte Gaslieferstopp für Polen und Bulgarien für Verunsicherung und weiteren Druck auf die Gemeinschaftswährung. Übergeordnet ist es die Geldpolitik, die den Dollar treibt. Denn während diese in den USA bereits gestrafft wird und wo weitere starke Straffungen erwartet werden in Gestalt weiter rasch steigender Leitzinsen, befindet sich die EZB noch mehr im Planungsmodus. Dazu passend ist der Dollar-Index auf ein 19-Jahreshoch gestiegen und der Yen auf ein 20-Jahrestief zum Dollar gefallen, nachdem die japanische Notenbank ihren ultraexpansiven Kurs bestätigt hat. Der Dollar profitiere daneben derzeit aber auch von seinem Ruf als sicherer Hafen vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und der fortdauernden Corona-Lockdowns in China, so die Währungsexperten der Unicredit.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Auf breiter Front ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen nach oben gegangen. Insbesondere in Tokio halfen dabei die Zentralbank und der schwächere Yen. Letzterer sackte auf ein 20-Jahrestief ab, nachdem die japanische Notenbank ihre ultraexpansive Geldpolitik bestätigt hatte, auch wenn sie ihre Inflationsprognose für 2022 von 1,1 auf 1,9 Prozent anhob. Zugleich senkte sie den Ausblick für das Wirtschaftswachstum. In Sydney trieb vor allem der Rohstoffsektor den Markt nach oben. Rio Tinto, BHP und Fortescue gewannen zwischen 3,5 und 8,1 Prozent, getrieben auch von höheren Eisenerzpreisen. In Schanghai wurden Hoffnungen auf Lockerungen der Lockdowns gespielt. Daneben trugen die im ersten Quartal um 8,5 Prozent gestiegenen chinesischen Industriegewinne zur guten Stimmung bei. Bei den Einzelwerten standen Quartalszahlen im Fokus. Als solide wurden die Daten des Schwergewichts Samsung Electronics in Seoul bezeichnet. Der Kurs gab um 0,3 Prozent nach, nachdem er zunächst etwas gestiegen war. LG Chem (+8,4%) profitierten von übertroffenen Markterwartungen, ebenso die Kosmetikaktie Amorepacific (+9,2%). Samsung Engineering (+3,9%) profitierten ebenfalls von guten Zahlen. Nach über Erwarten ausgefallenen Zahlen gewannen LG Electronics 0,8 Prozent. Beim Batteriehersteller Samsung SDI wurde der Datenkranz mit einem Plus von 1,4 Prozent quittiert. In Tokio rutschten Kansai Electric Power um 4,0 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einen Nettoverlust für das abgelaufene Geschäftsjahr avisiert hatte. Der Sensorhersteller Keyence (+5,0%) meldete derweil einen Gewinnanstieg um 54 Prozent. Ebenfalls nach

