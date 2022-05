MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Singapur blieb die Börse wegen Hari Raya Puasa (Fest des Fastenbrechens) geschlossen. In Japan fand wegen des Tags der Verfassung kein Handel statt.

DIENSTAG bis MITTWOCH: In China findet wegen zusätzlicher Feiertage zum Tag der Arbeit und wegen des Tags der Jugend (Mittwoch) kein Börsenhandel statt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:20 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.133,25 -0,4% -13,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.016,25 -0,4% -20,2%

Euro-Stoxx-50 3.733,07 +0,0% -13,2%

Stoxx-50 3.670,23 -0,1% -3,9%

DAX 13.950,95 +0,1% -12,2%

FTSE 7.484,85 -0,8% +2,2%

CAC 6.433,99 +0,1% -10,1%

Nikkei-225 FEIERTAG

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 153,56 +0,07

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 103,56 105,17 -1,5% -1,61 +41,2%

Brent/ICE 106,08 107,58 -1,4% -1,50 +39,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.859,05 1.863,05 -0,2% -4,00 +1,6%

Silber (Spot) 22,60 22,65 -0,2% -0,05 -3,1%

Platin (Spot) 949,71 938,85 +1,2% +10,86 -2,1%

Kupfer-Future 4,32 4,26 +1,4% +0,06 -2,9%

Die Ölpreise zeigen sich erneut mit leichten Abgaben. Wie das Wall Street Journal berichtet, wird erwartet, dass die EU am Dienstag Vorschläge für ein Verbot des Kaufs von russischem Öl bis Ende des Jahres an die Mitgliedsstaaten weiterleitet. Die schwachen US-Konjunkturdaten vom Montag verstärken jedoch den Druck auf die Preise. "Der Ölpreis bleibt gestützt, da die EU anscheinend Fortschritte bei einem Importverbot für russisches Rohöl erzielt hat. Weitere Zuwächse werden jedoch begrenzt sein", heißt es von SPI Asset Management.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Wenig verändert dürfte die Wall Street in den Handel starten. Mit der immer näherrückenden Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch dürfte sich die Zurückhaltung erhöhen, heißt es. Weithin wird mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte gerechnet. Von besonderem Interesse dürften die anschließenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hinsichtlich des weiteren "Fahrplans" der Fed sein. Weitere Zinserhöhungen, möglicherweise auch um 75 Basispunkte, zur Bekämpfung der Inflation sind nicht ausgeschlossen. Die Berichtssaison nimmt derweil wieder Fahrt auf. Vor der Startglocke legen unter anderem Pfizer und Dupont ihre Quartalsergebnisse vor. Nach der Schlussglocke stehen Starbucks, Airbnb und Advanced Micro Devices auf der Agenda. Für die Aktien des Halbleiterherstellers NXP geht es vorbörslich leicht nach oben, nachdem Umsatz und Gewinn im Quartal besser ausgefallen waren als erwartet. Das Unternehmen meldete zudem bereits das sechste Quartal in Folge Rekordumsätze und kündigte für das laufende Quartal einen weiteren Rekord an. Der Düngemittelhersteller Mosaic profitierte zwar von wegen des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Preisen seiner Produkte, verfehlte aber mit dem Umsatzplus von 71 Prozent die Erwartung des Marktes. Die Aktie fällt deutlicher.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 NL/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 1Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Auftragseingang Industrie März

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstagmittag kaum verändert. Damit haben sie die zwischenzeitlich gesehenen Gewinne wieder abgegeben. Marktteilnehmer berichten von einem ruhigen Handel im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank, am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa steht die Zinsentscheidung an. Doch negativ überraschen könne die Fed eigentlich nicht mehr, so ein Marktteilnehmer. Erwartet wird eine Erhöhung um 50 Basispunkte, für die Juni-Sitzung gilt sogar ein Zinsschritt um 75 Basispunkte als möglich. "Andererseits sind die Probleme weiterhin ungelöst", heißt es mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sowie die Lieferkettenprobleme. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen hat zeitweise die Marke von 1 Prozent übersprungen - erstmals seit 2014. Einer der Treiber ist die Spekulation auf eine frühere Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB). Banken gehören zu den Gewinnern, ihr Stoxx-Branchenindex gewinnt 1,0 Prozent. Positiv sind neben steigenden Zinsen, auch die Quartalszahlen der BNP, die positiv überrascht haben. Die Aktien steigen um 3,0 Prozent. "Die Zahlen sind gut", sagt ein Marktteilnehmer zum Zwischenbericht der Deutschen Post. "Sie liegen in der Breite etwa 10 Prozent über den Erwartungen", sagt er. Den Ausblick habe das Haus zwar nur bestätigt. "Die Zahlen sind aber nun eine gute Basis, dass der Ausblick zumindest erreicht werden kann", sagt er und ergänzt: "Es wäre wohl auch vermessen gewesen, im derzeitigen Umfeld den Ausblick zu erhöhen." Deutsche Post verlieren 1,7 Prozent. Nach einer Gewinnwarnung führen Covestro die Verliererliste im DAX mit Abgaben von 6,9 Prozent an.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:06 Uhr Mo, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0504 -0,0% 1,0508 1,0518 -7,6%

EUR/JPY 136,64 -0,1% 136,69 137,01 +4,4%

EUR/CHF 1,0257 -0,2% 1,0279 1,0283 -1,1%

EUR/GBP 0,8404 -0,1% 0,8393 0,8403 +0,0%

USD/JPY 130,08 -0,1% 130,09 130,22 +13,0%

GBP/USD 1,2499 +0,1% 1,2519 1,2517 -7,6%

USD/CNH (Offshore) 6,6888 +0,2% 6,6870 6,6791 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 38.423,33 -0,5% 38.522,37 38.757,40 -16,9%

Der Dollar gibt einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,1 Prozent. Hier sind die Blicke bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet. Die Devisenexperten von ING halten im weiteren Verlauf der Woche ein deutliches Unterschreiten der 1,05-Dollar-Marke beim Euro für sehr wahrscheinlich. Die Gemeinschaftswährung leide unter den unterdurchschnittlich laufenden Aktienmärkten in Europa und Sorgen vor einem sich hinziehenden Krieg in der Ukraine. Dazu trage aber auch bei, dass der Dollar angesichts der am Mittwoch erwarteten Zinserhöhung in den USA unverändert Stärke zeige.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Insgesamt wenig hat sich am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und in Sydney getan. Dazu trug zum einen bei, dass in Japan, Festlandchina und auch in Singapur feiertagsbedingt der Handel pausierte, zum anderen sprachen Teilnehmer von Zurückhaltung vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung in den USA. Allgemein wird damit gerechnet, dass dort die nächste Zinserhöhung ansteht, diesmal sogar ein großer Schritt um 50 Basispunkte. In Australien war es damit am Berichtstag schon so weit: Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte zum ersten Mal seit November 2010 den offiziellen Leitzins wieder, um die höchste Inflation seit 20 Jahren einzudämmen. Vom Rekordtief 0,10 Prozent stieg er auf 0,35 Prozent und fiel damit stärker aus als von vielen Ökonomen erwartet. Am Aktienmarkt stand am Ende des Tages ein Minus von 0,4 Prozent. Zugleich zog der Austral-Dollar merklich an, zumal die RBA weitere Zinserhöhungen avisierte. Auch in Seoul drehte der Index im späten Geschäft noch ins Minus. Dort bremste, dass die Verbraucherpreise im April stärker gestiegen waren als ohnehin schon erwartet. Damit dürfte auch in Südkorea der Zinstrend nach oben zeigen.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich am Dienstag zurück. Stützend wirken die Aufschläge an den Aktienmärkten. Allerdings heißt es einschränkend im Handel, dass das Potenzial nach unten begrenzt sei. Im Blick steht die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Es wird fest damit gerechnet, dass die Notenbank die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird. Die eigentliche Frage ist, wie es in der Folge weitergehen wird.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

VW

Anlässlich der offiziellen Verkündung der Zusammenarbeit von Volkswagen mit dem US-Chipkonzern Qualcomm bekräftigt der Wolfsburger Konzern seine Pläne für das automatisierte Fahren nach Level 4 in vier Jahren. "Im Jahr 2026 werden wir mit unserem Volkswagen-Projekt #Trinity für das automatisierte Fahren Level 4 bereit sein - dafür brauchen wir einen leistungsstarken Chip", heißt es in einem Beitrag von VW-CEO Herbert Diess auf Linkedin. Für den Elektrowagen Trinity des Konzerns soll eine neue Fabrik in Wolfsburg entstehen.

BMW / MERCEDES-BENZ / STELLANTIS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 03, 2022 07:23 ET (11:23 GMT)