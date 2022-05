MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.29 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.043,50 +1,2% -14,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.536,50 +1,5% -23,2%

Euro-Stoxx-50 3.621,69 +1,9% -15,7%

Stoxx-50 3.545,90 +1,1% -7,1%

DAX 13.711,68 +1,3% -13,7%

FTSE 7.323,10 +1,1% -1,9%

CAC 6.235,70 +1,9% -12,8%

Nikkei-225 26.213,64 +0,2% -9,0%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 153,38 +0,43

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 0,97 -0,03 +1,15

US-Rendite 10 J. 2,92 -0,07 +1,41

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 103,63 99,76 +3,9% 3,87 +41,2%

Brent/ICE 105,90 102,46 +3,4% 3,44 +39,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.852,80 1.838,46 +0,8% +14,34 +1,3%

Silber (Spot) 21,78 21,27 +2,4% +0,51 -6,6%

Platin (Spot) 992,13 968,43 +2,4% +23,71 +2,2%

Kupfer-Future 4,23 4,15 +1,9% +0,08 -4,9%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der Stabilisierung der Wall Street setzen Händler auf eine leichte Erholung. Allerdings steht die mögliche Erholung auf tönernen Füßen. Bereits am Vortag verpufften Anfangsgewinne im Verlauf. Gestützt wird der Markt von Berichten aus China, wonach sich das Pandemiegeschehen dort etwas entspanne. Dreh- und Angelpunkt der Entwicklung dürften aber die vorbörslich erwarteten Inflationsdaten sein. Im Handel geht man von einem etwas nachlassenden Inflationsdruck aus. Damit könnten sich die Stagflationssorgen mit den Daten etwas abschwächen und den Markt stützen. Eine höhere Inflation als gedacht könnte den Aktienmarkt dagegen belasten.

Bei EA liegt der bereinigte Umsatz ("Bookings") im vierten Geschäftsquartal leicht unter der Konsensschätzung von Analysten. Auch die Bookings-Prognose des Spieleentwicklers für das laufende erste Geschäftsquartal verfehlte die Erwartungen. Anleger konzentrierten sich aber auf die neuen Spiele, die EA bei der Zahlenvorlage ankündigte. Für die EA-Aktie geht es vorbörslich um 3,8 Prozent aufwärts.

Das Steuerberatungsunternehmen H&R Block legt Zahlen vor, die gut ankommen. Die Aktie gewinnt 4 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:30 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 1Q

17:40 DE/Patrizia AG, Ergebnis 1Q

18:30 DE/Metro AG, ausführliches Ergebnis 1H

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+8,1% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/+8,5% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,0% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+6,5% gg Vj

14:30 Realeinkommen April

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration (EIA)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen bauen die Gewinne aus. Damit trägt die am Vortag gestartete Gegenbewegung noch ein wenig weiter. Weil in China die Zahl neuer Covid-19-Fälle zurückgeht, lebt die Hoffnung auf, dass die Probleme mit den Lieferketten nachlassen könnten. Positiv werden zudem Medienberichte gewertet, wonach US-Präsident Joe Biden die Abschaffung von Zöllen auf chinesische Güter prüfe, als eine Maßnahme gegen die stark steigende Inflation. Für Bayer geht es um 6,6 Prozent nach unten. In den USA droht im Glyphosat-Streit neues Ungemach. Allianz ziehen um 4,3 Prozent an. "Der Markt setzt auf einen Schlussstrich bei den Entschädigungszahlungen in den USA", so ein Händler nach der Bekanntgabe neuer Rückstellungen. Eon (+0,8%) hat im ersten Quartal wie erwartet operativ weniger verdient und einen niedrigeren bereinigten Gewinn erzielt. Citi zeigt sich überrascht vom Ausmaß der Prognosesenkung bei Siemens Energy, die Aktie gibt um 3,8 Prozent nach. Thyssenkrupp (+11%) hat nach starken preisbedingten Gewinnzuwächsen im Stahlgeschäft und im Werkstoffhandel die Prognose teilweise angehoben. Roche notieren 6 Prozent im Minus, weil ein Krebsmedikament den primären Endpunkt verpasst hat. Ahold Delhaize verlieren 5,4 Prozent. "Die Zahlen liegen im Rahmen der Erwartungen, der Ausblick belastet aber", meint ein Händler.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Di, 17:32 % YTD

EUR/USD 1,0557 +0,2% 1,0547 1,0534 -7,2%

EUR/JPY 136,91 -0,3% 137,41 137,25 +4,6%

EUR/CHF 1,0443 -0,4% 1,0485 1,0485 +0,7%

EUR/GBP 0,8551 -0,0% 0,8548 0,8564 +1,8%

USD/JPY 129,69 -0,6% 130,36 130,26 +12,7%

GBP/USD 1,2346 +0,3% 1,2340 1,2298 -8,8%

USD/CNH (Offshore) 6,7409 -0,1% 6,7485 6,7606 +6,1%

Bitcoin

BTC/USD 31.603,48 +4,5% 31.420,44 31.149,37 -31,6%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Vielerorts hielten sich Anleger in Erwartung der US-Verbraucherpreise zurück. Volkswirte erwarten, dass sich der Preisauftrieb im Vergleich zum Vormonat abgeschwächt hat. Sollten die Preise aber doch deutlicher gestiegen sein als prognostiziert, dürfte das neue Spekulationen über eine möglicherweise noch entschlossenere Inflationsbekämpfung anheizen und die Aktienmärkte belasten. In China sind Verbraucher- und Erzeugerpreise etwas stärker gestiegen als erwartet. Allerdings hat sich die Teuerung gemessen an den Erzeugerpreisen auf Monatssicht etwas verlangsamt. Marktteilnehmer verwiesen aber vor allem auf Medienberichte, wonach US-Präsident Joe Biden die Abschaffung von Zöllen auf chinesische Güter prüft. Das stützte die Stimmung an den chinesischen Börsen. Überdurchschnittlich hohe Gewinne verbuchten zudem die am Vortag abverkauften Aktien des Autoherstellers BYD (+8,7%) und die Titel des Wettbewerbers Geely (+7%). Der japanische Aktienmarkt wurde derweil etwas gebremst von der Sorge, dass die weltweiten Lieferkettenprobleme die Ertragslage der heimischen Unternehmen schwächen könnten. Gut kamen die Geschäftszahlen von Sony (+2,1%) und Nintendo (+3,2%) an. Für Nippon Steel ging es um 6,9 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen die Rückkehr in die Gewinnzone vermeldet hatte. Eine Gewinnwarnung drückte dagegen den Kurs von Sumitomo Metal Mining um 4,2 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen am Mittwoch weiter zurück. An der Börse wird mehrheitlich davon ausgegangen, dass die Inflationserwartungen ihren Höhepunkt überschritten haben dürften. In Folge steigen die zuletzt aggressiven Zinserhöhungserwartungen an die Fed und die EZB nicht noch weiter. Mit Blick auf die US-Verbraucherpreisdaten am Nachmittag wird davon ausgegangen, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten hat. Ansonsten dürften die Karten neu gemischt werden.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Allianz stellt weitere 1,9 Milliarden Euro wegen US-Fonds zurück

Weitere Vergleiche mit geschädigten Anlegern von US-Fonds der Allianz kosten den Konzern zusätzliche Milliarden. Die Allianz SE hat eine weitere Rückstellung von 1,9 Milliarden Euro gebucht, die das Ergebnis im ersten Quartal belastet. Mit den US-Behörden werde eine zeitnahe Einigung angestrebt. Fonds von Allianz Global Investors ("Structured Alpha") hatten 2020 massive Verluste eingefahren, woraufhin mehrere Anleger geklagt hatten. Zudem schalteten sich die US-Börsenaufsicht und das Justizministerium ein.

Continental steigert Rendite im Reifengeschäft

Continental hat im ersten Quartal vor allem dank des margenstarken Reifengeschäfts einen Gewinn erzielt. Die Verluste im Autogeschäft konnte der DAX-Konzern mit hohen Gewinnen bei Tires aber auch Contitech mehr als ausgleichen.

Puma: Wechsel an Aufsichtsratsspitze nach Hauptversammlung

Bei Puma kommt es nach der Hauptversammlung zu einem Wechsel an der Aufsichtsratsspitze. Der Aufsichtsratsvorsitzende Jean-Francois Palus teilte zu Beginn der Hauptversammlung mit, er werde sein Amt mit Ablauf des Aktionärstreffens niederlegen. Nachfolgerin werden soll seine bisherige Stellvertreterin, Heloise Temple-Boyer.

VW plant in USA elektrischen SUV, Pickup unter neuer Marke - Kreise

Volkswagen will in den USA die Geländewagenmarke Scout wieder aufleben lassen, um auf dem weltweit wichtigsten Markt für Nutzfahrzeuge zu expandieren. Im Rahmen des Plans wolle der DAX-Konzern informierten Personen zufolge einen neuen elektrischen Geländewagen und einen elektrischen Pickup der Marke Scout auf den Markt bringen. Der Aufsichtsrat des Wolfsburger Konzerns dürfte das Vorhaben während der Sitzung am Mittwoch genehmigen, so mit der Tagesordnung der Sitzung vertraute Personen.

Siemens Energy sieht Gamesa weiter "in Gänze" als Teil des Konzerns

