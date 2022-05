MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.060,50 -0,6% -14,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.457,00 -0,8% -23,7%

Euro-Stoxx-50 3.731,19 -0,3% -13,2%

Stoxx-50 3.626,22 -0,5% -5,0%

DAX 14.171,53 -0,1% -10,8%

FTSE 7.504,50 -0,2% +1,8%

CAC 6.420,07 -0,2% -10,3%

Nikkei-225 26.911,20 +0,9% -6,5%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 152,20 -0,34

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 113,61 112,40 +1,1% 1,21 +54,9%

Brent/ICE 112,66 111,93 +0,7% 0,73 +48,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.816,06 1.815,19 +0,0% +0,87 -0,7%

Silber (Spot) 21,63 21,63 -0,0% -0,00 -7,2%

Platin (Spot) 965,93 955,45 +1,1% +10,48 -0,5%

Kupfer-Future 4,22 4,24 -0,3% -0,01 -5,1%

Hoffnung auf ein baldiges Ende der strengen Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen in China gibt den Ölpreisen Auftrieb. Die Akteure am Ölmarkt wetten darauf, dass die chinesische Nachfrage wieder deutlich anzieht.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Kleinere Gewinnmitnahmen dürften am Mittwoch das Bild an der Wall Street prägen. Nach den deutlichen Kursgewinnen vom Dienstag tendieren die Futures auf die großen Aktienindizes vorbörslich knapp behauptet bis etwas leichter. Nach einem neuerlichen Blick auf die falkenhaften Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Dienstag sei bei den Anlegern eine gewisse Ernüchterung eingekehrt, berichten Marktteilnehmer. Powell hatte gesagt, dass die entschlossene Bekämpfung der Inflation durch die Fed für die Amerikaner schmerzhaft sein könne. Ermutigende Konjunkturdaten und die Aussicht auf ein baldiges Ende der Lockdowns in China hatten die Worte des Fed-Chefs jedoch zunächst in den Hintergrund gedrängt, wie es heißt.

Am Mittwoch gibt es allerdings nicht mehr viele Ereignisse, die von der Fed-Politik und ihren zu erwartenden Folgen ablenken könnten. An Konjunkturdaten stehen nur die Baubeginne und -genehmigungen auf der Agenda, und die Bilanzsaison der US-Unternehmen hat ihren Höhepunkt überschritten. Geschäftszahlen hat die Baumarktkette Lowe's vorgelegt. Anders als der Wettbewerber Home Depot am Dienstag hat Lowe's die Jahresziele allerdings nicht angehoben, sondern nur bestätigt. Die Aktie zeigt sich vorbörslich knapp behauptet. Container Store legen um gut 5 Prozent zu. Der Einzelhändler überraschend starke Quartalszahlen präsentiert und einen optimistischen Ausblick gegeben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen April

Baubeginne

PROGNOSE: -2,4% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -2,8% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Knapp behauptet - Das Aufwärts-Momentum der vergangenen Tage ist zunächst aus dem Markt gewichen - nun wird auf neue Impulse gewartet. Keinen Impuls lieferten die Inflationsdaten aus dem Euroraum; der Anstieg der Verbraucherpreise wurde am Vormittag leicht auf 7,4 Prozent nach vorläufig 7,5 Prozent nach unten revidiert. Unter den Einzelwerten schießen Siemens Gamesa um 13 Prozent nach oben, nachdem die Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt war. Siemens Energy (+2,7%) prüft ein Übernahmeangebot für die ausstehenden Aktien der Tochtergesellschaft und will das Windkraftunternehmen möglicherweise von der Börse nehmen. Tui fallen um knapp 11 Prozent auf 2,57 Euro. Der Reiseveranstalter hatte am Vorabend eine Kapitalerhöhung um rund 10 Prozent des Grundkapitals angekündigt. Noch in der Nacht erfolgte dann die Platzierung zu 2,62 Euro je Aktie nach einem Xetra-Schluss von 2,89 Euro. ABN Amro brechen nach Zahlenausweis um 9,4 Prozent ein. Zwar haben die Gewinnkennziffern die Erwartungen der Analysten an das erste Quartal übertroffen. Negativ wird aber gesehen, dass auch die Kosten deutlich über den Schätzungen liegen, und zwar um 9 Prozent. Zudem hat die Bank kein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Burberry steigen dagegen nach Quartalszahlen um 1,1 Prozent. Dabei kommt laut Händlern gut an, dass der Luxusgüterkonzern die Lockdowns in China überraschend gut verkraftet hat. Für die Aktie von Salzgitter geht es um ein knappes Prozent nach oben, nachdem der Großaktionär Günter Papenburg seine Beteiligung an dem Stahlkonzern auf eine Sperrminorität erhöht hat.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Uhr Di, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0520 -0,3% 1,0530 1,0534 -7,5%

EUR/JPY 135,87 -0,5% 135,96 136,17 +3,8%

EUR/CHF 1,0484 +0,0% 1,0472 1,0455 +1,1%

EUR/GBP 0,8482 +0,4% 0,8448 0,8440 +0,9%

USD/JPY 129,16 -0,2% 129,11 129,27 +12,2%

GBP/USD 1,2404 -0,7% 1,2466 1,2477 -8,3%

USD/CNH (Offshore) 6,7524 +0,1% 6,7551 6,7452 +6,3%

Bitcoin

BTC/USD 29.843,73 -2,2% 29.887,79 30.062,05 -35,5%

Der Euro verteidigt am Mittwoch die jüngsten Gewinne zum Dollar großteils. ING hält das Aufwertungspotenzial der Gemeinschaftswährung zum Dollar für gering. Nach Ansicht der niederländischen Bank sind die Erwartungen an etwaige geldpolitische Straffungen der Europäischen Zentralbank (EZB) zu "aggressiv". Am Markt sei ein Zuviel an EZB-Zinserhöhungen eingepreist, nicht aber für die Fed. Beim Wirtschaftswachstum werde die Schere zwischen der Eurozone und den USA im Sommer aber weiter auseinandergehen, warnt ING. Dazu werde auch der Streit um russische Rohstofflieferungen beitragen. Bei Kursen um 1,0650 bis 1,0700 dürfte der Rally dies Euro die Luft ausgehen, heißt es. Kurzfristig sei ein Rücksetzer auf 1,05 Euro möglich.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien ist es am Mittwoch auf breiter Front nach oben gegangen. Nach sehr guten Vorgaben der Wall Street setzte sich letztlich die gestiegene Risikobereitschaft durch. Der japanische Aktienmarkt erhielt einen positiven Impuls vom heimischen BIP für das erste Quartal 2022, das mit 0,2 Prozent zum Vorquartal etwas geringer schrumpfte als befürchtet. Dass der chinesische Vizepremier Liu He Unterstützung für den Techniksektor und Börsengänge von Technikunternehmen signalisierte, stützte in Hongkong zunächst nicht weiter. Nachdem es dort bereits am Vortag mit den Kursen sehr kräftig nach oben gegangen war, dürften auch Gewinne mitgenommen worden sein - besonders im Techniksegment. Hes Aussagen schürten laut Marktteilnehmern gleichwohl Hoffnungen auf nachlassende regulatorische Risiken. In Tokio ging es für Renesas Electronics um 3,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte Investitionen zum Ausbau der Produktion von Halbleitern zum Einsatz in Elektrofahrzeugen angekündigt. In Sydney führten erneut Rohstoffaktien die Gewinnerliste an, Fortescue Metals, Rio Tinto und BHP legten zwischen 2,0 und 3,2 Prozent zu. South32 verteuerten sich um 5,2 Prozent, nachdem sich Macquarie zuversichtlich zum Aktienrückkaufprogramm des Minenbetreibers geäußert hatte.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen ziehen am Mittwoch wieder leicht an. "Die Volatilität lässt aber weiter nach", sagt ein Marktteilnehmer. Zuletzt hatten sich die Spreads wieder deutlich eingeengt, vor allem für Bankanleihen aus Italien, Spanien und den USA.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DEUTSCHE BANK

achtet bei ihren Lieferanten künftig verstärkt auf Nachhaltigkeit. Wie die Bank mitteilte, müssen Lieferanten ab Juli für jeden neuen oder verlängerten Vertrag im Wert von über 500.000 Euro pro Jahr eine Nachhaltigkeitsbewertung einer externen Ratingagentur vorlegen. Ab 2023 gelten verschärfte Kriterien: Dann werden Aufträge in dem genannten Volumen nur noch an Anbieter vergeben mit einer ausreichend guten Nachhaltigkeitsbewertung.

SIEMENS ENERGY

prüft ein Übernahmeangebot für die ausstehenden Aktien der Tochtergesellschaft Siemens Gamesa mit dem Ziel eines Delistings des Windkraft-Unternehmens von der spanischen Börse. "Das Ergebnis dieser Erwägung ist offen", heißt es allerdings in einer Ad-hoc-Mitteilung des Münchner Konzerns, mit dem dieser auf entsprechende Berichte der Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters reagiert. "Es wurde keine Entscheidung getroffen und es gibt keinerlei Gewissheit, dass es zu einer Transaktion kommt."

SIEMENS GAMESA

