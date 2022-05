MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Schweden findet lediglich ein bis 13.00 Uhr verkürzter Handel statt.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Gewinnwarnung von Snap verdirbt den Teilnehmern an der Wall Street am Dienstag die Kauflaune. Vor allem Technologiewerte leiden unter der Hiobsbotschaft. Snap sausen um 28 Prozent abwärts. Meta Platforms fallen um 6,4 Prozent und die Aktie der Google-Mutter Alphabet um 4 Prozent. Bei Zoom, einem der Nutznießer der Pandemie, macht sich die Rückkehr zur in die Büros bemerkbar. Der Anbieter von Lösungen für Videokonferenzen ihat m ersten Quartal sein bisher schwächstes Wachstum verzeichnet. Damit übertraf das Unternehmen allerdings die Erwartungen des Markts. Die Aktie steigt daraufhin um 6,4 Prozent. Nautilus brechen um 12,4 Prozent ein. Der Anbieter von Fitnessgeräten ist in seinem vierten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht. Mit Enttäuschung wurden am späten Montag auch die Zahlen von Advance Auto Parts (-3,7%) aufgenommen. Wegen hoher Kosten hatte das Unternehmen im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet und die Erwartungen von Analysten verfehlt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 55,6

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 57,4

zuvor: 59,2

16:00 Neubauverkäufe April

PROGNOSE: -1,7% gg Vm

zuvor: -8,6% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Leichter - Nach den deutlichen Abgaben im frühen Handel können sich Europas Börsen am Dienstagmittag stabilisieren. Händler sprechen von einem Rücksetzer nach schwächeren Vorlagen der asiatischen Börsen. Andererseits sind die Einkaufsmanager-Indizes in Europa besser ausgefallen als befürchtet. Mit Abgaben von 3 Prozent in ihrem Stoxx-Branchenindex sind Versorger bislang Tagesverlierer in Europa. Die Aktien der größten britischen Elektrizitätsunternehmen stürzen regelrecht ab, weil die Regierung laut Financial Times eine Sondersteuer auf die Stromerzeugung - zusätzlich zur Öl- und Gasförderung - ins Auge fasst. Schatzkanzler Rishi Sunak habe angeordnet, eine mögliche Sondersteuer auf mehr als 10 Milliarden Pfund an überschüssigen Gewinnen der Stromerzeuger zu entwerfen. In der Folge brechen die Aktien von Drax um 16,4 Prozent ein, SSE und Centrica fallen um 8,7 bzw. 10,7 Prozent. Aber auch die europäischen Versorger stehen unter Abgabedruck. Hier geben RWE um 5,3 Prozent nach, Eon verlieren 2,4 Prozent, EDF fallen um 2,5 Prozent und die Papiere des ScottishPower-Eigentümers Iberdrola büßen 2,2 Prozent ein. Neben Versorgern ist der Tech-Sektor am Dienstag in Europa mit Abgaben von 1,2 Prozent einer der Hauptverlierer. Das Sentiment wird belastet durch die Gewinnwarnung von Snap, die die Aktie nachbörslich um 31 Prozent nach unten schickte. Im DAX geben Hellofresh (-4,2%) und Zalando (-4,1%) deutlicher nach - hier drückt auch ein schwacher Ausblick von About You. Diese brechen um 8,8 Prozent ein. Profiteur der Entwicklung sind die Banken. Sie stellen den einzigen Gewinner unter den großen Stoxx-Branchenindizes. Mit der immer steileren Zinskurve und den guten Einkaufsmanager-Indizes gewinnt der Sektor-Index 0,8 Prozent. Barclays steigen um 3,5 Prozent, HSBC um 2,9 Prozent und Deutsche Bank um 2,6 Prozent. Im MDAX ziehen Commerzbank um 1,8 Prozent an. Im DAX stehen auch Deutsche Börse mit einem Plus von 1,8 Prozent auf der Gewinnerseite. Air France-KLM fallen um 7,9 Prozent. Hier drückt eine Kapitalerhöhung von rund 2,3 Milliarden Euro.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:02 Uhr Mo, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0674 +1,1% 1,0598 1,0682 -6,1%

EUR/JPY 136,47 +1,0% 135,47 136,45 +4,3%

EUR/CHF 1,0318 +0,2% 1,0298 1,0319 -0,5%

EUR/GBP 0,8495 +0,5% 0,8440 0,8495 +1,1%

USD/JPY 127,83 -0,0% 127,51 127,74 +11,1%

GBP/USD 1,2566 +0,6% 1,2547 1,2575 -7,1%

USD/CNH (Offshore) 6,6623 -0,5% 6,6646 6,6564 +4,8%

Bitcoin

BTC/USD 30.097,47 +0,4% 30.172,40 30.374,87 -34,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Leichter - Anleger in der Region sorgten sich, dass die infolge des Ukraine-Kriegs drastisch gestiegenen Rohstoffpreise, die Lockdowns in China im Zuge der jüngsten Pandemiewelle und die Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation die Wirtschaft ausbremsen, wie Beobachter anmerkten. Passend dazu hatten die Analysten der Banken JP Morgan und UBS ihre Wachstumsschätzungen für China deutlich gesenkt. Die US-Börsen hatten zwar am Montag mit deutlichen Gewinnen geschlossen, doch verschreckte nach Börsenschluss Snap die Anleger mit einer Gewinnwarnung. In Hongkong gab der Technologie-Subindex im späten Handel um rund 4 Prozent nach, während der Leitindex Hang-Seng 2,2 Prozent im Minus lag. An der Börse in Schanghai fiel der Composite-Index um 2,4 Prozent. Der Nikkei-225-Index sank in Tokio um 0,9 Prozent. Den Abgaben im Technologiesektor standen Kursgewinne im Finanzsektor und in den Aktien der Handelskonzerne gegenüber. Recruit Holdings verbilligten sich um 6,6 Prozent und Renesas Electronics um 5 Prozent. Mitsubishi UFJ stiegen um 2,8 Prozent und Marubeni um 1, Prozent. In Seoul verbuchte der Kospi ein Minus von 1,6 Prozent. An der Börse in Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit 0,3 Prozent im MInus.

+++++ CREDIT +++++

Weiter auf Seitwärtskurs zeigen sich auch am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Positiv wird am Markt registriert, dass die globalen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) bislang keinen konjunkturellen Einbruch bis hin zur Rezession zeigen. Am Nachmittag werden noch die US-Daten dazu veröffentlicht, angesichts der dort brummenden Konjunktur sei aber keine negative Überraschung zu erwarten, heißt es.

Chef-Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank stellt fest, unmittelbare Rezessionsgefahren lassen sich aus dem Eurozone-PMI nicht ableiten. Er stehe damit sogar im Widerspruch zu anderen, nur national erhobenen Konjunkturfrühbarometern. Auch der europäische Subindex für die Industrie sei auf robustem Niveau. Die Industrie scheine sich auf besseren Materialfluss in der zweiten Jahreshälfte einzustellen und zeige einen Grundoptimismus.

Ohne absehbar gesteigerte Ausfallrisiken dürfte der Kreditmarkt weiter auf Zinsen und Inflation blicken, vor allem, wo nun selbst bei der EZB offen über erste Erhöhungen nachgedacht wird. Die Strategen von Blackrock verweisen dazu auf die US-Verbraucherpreise (CPI) in dieser Woche als wichtiges Datum: Sie könnten nun bereits einen ersten Hinweis auf nachlassenden Inflationsdruck geben.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

S&P bestätigt Allianz-Rating trotz Governance-Defiziten

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hält an ihrer Bonitätseinstufung der Allianz SE trotz Defiziten in der Governance fest. Der Versicherer werde weiterhin mit AA eingestuft, so S&P. Der Ausblick ist stabil, weil die Agentur davon ausgeht, dass die Probleme in der Governance angegangen, sich das Asset Management erholen und die Kapitalausstattung in den kommenden drei Jahren sehr stark bleiben werden.

Munich Re platziert 1,25 Mrd USD grüne Anleihen bei US-Investoren

Munich Re hat eine grüne 20-jährige Nachranganleihe mit einem Volumen von 1,25 Milliarden US-Dollar auf dem US-Markt platziert. Die Anleihe hat einen Coupon von 5,875 Prozent und eine Laufzeit bis 2042, wie der DAX-Konzern mitteilte. Unter anderem seien die Papiere im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Investoren in den USA verkauft worden. Damit sei der Investorenkreis verbreitert und diversifiziert worden.

Siemens Energy will mit neuer Struktur transparenter werden

