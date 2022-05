MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.189,00 +0,8% -11,8%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.842,50 +1,3% -21,3%

Euro-Stoxx-50 3.840,14 +0,8% -10,7%

Stoxx-50 3.684,43 +0,3% -3,5%

DAX 14.563,84 +0,7% -8,3%

FTSE 7.587,29 +0,0% +2,7%

CAC 6.559,43 +0,7% -8,3%

Nikkei-225 27.369,43 +2,2% -4,9%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 152,56 -1,18

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 1,05 +0,09 +1,23

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 115,93 115,07 +0,7% 0,86 +59,3%

Brent/ICE 120,06 119,43 +0,5% 0,63 +58,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.855,94 1.853,65 +0,1% +2,29 +1,5%

Silber (Spot) 22,09 22,12 -0,2% -0,04 -5,3%

Platin (Spot) 963,88 955,70 +0,9% +8,18 -0,7%

Kupfer-Future 4,35 4,30 +1,0% +0,04 -2,4%

Mögliche Angebotsverknappungen und die Spekulation auf eine steigende Nachfrage treiben die Erdölpreise auf die höchsten Stände seit über zwei Monaten. Nordseeöl der Sorte Brent verteuert sich am Terminmarkt um 0,5 Prozent auf 120,06 US-Dollar - im Tageshoch war das Barrel bereits mit 120,50 Dollar gehandelt worden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Im Lauf des Tages:

- LU/Adler Group SA, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- DE

14:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,5% gg Vj

zuvor +0,8% gg Vm/+7,4% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+8,1% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+7,8% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Die Erholungs-Rally an den europäischen Aktienmärkten setzt sich fort. Zu den Gewinnern im DAX gehören Siemens, die Aktien des Index-Schwergewichts profitieren von einem Eisenbahnauftrag aus Ägypten. Gestützt wird die Stimmung auch von den Vorlagen. In Asien profitierten die Märkte am Morgen unter anderem von der Corona-Lage in China: Sowohl in Schanghai als auch in Peking gehen die Infektionszahlen deutlich zurück. Die Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen sind im Mai mit einer Jahresrate von 8,1 Prozent gestiegen und weisen auf keine Entspannung hin. Auch in Spanien steigen die Preise noch schneller als befürchtet. Die Renditen in Europa ziehen deutlich an - auch wegen der weiter steigenden Ölpreise. Der Sektor der Technologiewerte steht im Zentrum der Erholung, ihr Stoxx-Branchenindex gewinnt 1,8 Prozent. Es folgen die zuletzt ebenfalls gebeutelten Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs mit 2,1 Prozent Plus vor den Industrie-Aktien, die vor allem von Siemens profitieren. Positiv wird an der Börse gewertet, dass die Unternehmenssparte Mobility von Siemens (+3%) den Auftrag für ein Bahnnetz in Ägypten über 2.000 Km an Land ziehen konnte. Nach Siemens-Angaben ist das der größte Auftrag in der Geschichte des Unternehmens. Der Auftragswert soll bei über 8 Milliarden Euro liegen. Gesucht sind zudem die Aktien der Online-Apotheken. Zur Rose steigen um 5,2 Prozent und Shop Apotheke um 4,6 Prozent. Bei beiden Unternehmen wird auf positive Nachrichten zum verschobenen E-Rezept in Deutschland gehofft.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 18:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0778 +0,4% 1,0761 1,0707 -5,2%

EUR/JPY 137,27 +0,6% 136,85 136,10 +4,9%

EUR/CHF 1,0332 +0,5% 1,0293 1,0255 -0,4%

EUR/GBP 0,8520 +0,2% 0,8507 0,8493 +1,4%

USD/JPY 127,38 +0,2% 127,19 127,11 +10,7%

GBP/USD 1,2648 +0,2% 1,2649 1,2608 -6,5%

USD/CNH (Offshore) 6,6739 -0,8% 6,6632 6,7184 +5,0%

Bitcoin

BTC/USD 30.610,27 +4,8% 30.765,99 28.796,78 -33,8%

Am Devisenmarkt gibt der Dollar nach. Der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent. Die Devisenexperten der LBBW führen den Rückgang des Dollar zum Euro darauf zurück, dass der Dollar seine jüngste Spitze parallel mit der Spitze der Falkenhaftigkeit am Markt erreicht habe. Mithin hätten die Erwartungen hinsichtlich des weiteren geldpolitischen Kurses der US-Notenbank ebenfalls vor knapp zwei Wochen ihr Maximum erreicht. Inzwischen scheine diese Welle des "immer falkenhafter Werdens" aber gebrochen zu sein. Dies sei für den Dollar negativ zu werten. Gleichzeitig scheine seitens der EZB eine Leitzinswende auf der übernächsten Sitzung ausgemachte Sache zu sein. Die EZB habe zudem in der Folge eine Reihe von Zinsschritten in Aussicht gestellt, womit die geldpolitische Erwartungsbildung diesseits des Atlantiks zuletzt Euro-positiv wirke.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Deutlich fester - Wie in den USA dominierte Erleichterung, dass von der US-Notenbank zuletzt ein eher taubenhaftes Signal kam, was zukünftige Zinserhöhungsschritte betrifft. Zudem gab es von der Inflationsseite in den USA einen Hoffnungsschimmer. Dazu passend sanken in den USA die 10-jährigen Marktzinsen bereits die dritte Woche in Folge. Positive Impulse kamen dazu aus China. Die Stadtverwaltung Schanghais hat nach den langen Lockdowns Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft beschlossen und die chinesische Notenbank öffnet den heimischen Anleihemarkt etwas weiter für bestimmte ausländische Teilnehmer, so dass frisches Geld nach China fließen könnte. Außerdem wurden aus Schanghai und Peking über das Wochenende weniger Covid-19-Fälle gemeldet. Am Schanghaier Aktienmarkt ging es nach der gut 8-prozentigen Rally in den vergangenen Wochen eher moderat nach oben. In Tokio kam zusätzlicher Rückenwind von Japans Notenbankchef Kuroda. Er sagte vor einem Parlamentsausschuss, dass die Notenbank die Wirtschaft weiter durch eine geduldige Fortsetzung der starken geldpolitischen Lockerung unterstützen werde. In Seoul stützte, dass die südkoreanische Regierung einen etwas größer als erwartet ausgefallenen Nachtragshaushalt beschlossen hat, der vor allem kleineren Unternehmen zugute kommen soll. Unter den Einzelwerten gewannen JGC Holdings in Tokio 3,5 Prozent. Der Maschinenbauer hat einen Großauftrag vom Ölriesen Saudi Aramco erhalten. In Sydney führten Rohstoffaktien mit Bezug zu Eisenerz, Gold und Lithium die Gewinnerliste mit an, der entsprechende Subindex gewann 2,2 Prozent. South32 verteuerten sich um 3,2 und BHP um 2,8 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen geben zum Wochenauftakt weiter nach. "Die Anleger hoffen auf eine baldige Pause bei den US-Zinserhöhungen", so ein Marktteilnehmer. Anlass zu der Hoffnung biete der Preisdeflator, auf den die Fed stark schaue und der zuletzt zurückgekommen sei. Daneben schürten die fallenden Corona-Zahlen in China die Hoffnung auf eine Entspannung bei den Lieferkettenproblemen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Finanzinvestoren halten fast 75 Prozent an Aareal Bank

Bei der Übernahme der Aareal Bank hält die Investorengruppe um Advent International, Centerbridge Partners und CPPIB nach dem Ende der ersten Andienungsfrist 74,62 Prozent der Anteile am Immobilienfinanzierer. Das teilte das Übernahmevehikel Atlantic Bidco einen Tag vor Beginn der zweiten Annahmefrist mit. Bis einschließlich zum 13. Juni können Aareal-Bank-Aktionäre nun ihre Anteilsscheine noch zu je 33 Euro andienen.

Deutsche-Bahn-Chef sieht Sanierung des Schienennetzes als zentrale Aufgabe

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Richard Lutz, spricht sich mit Blick auf die steigende Nachfrage im Personen- und Güterverkehr und eines gleichzeitig belasteten und störanfälligen Schienennetzes für einen Paradigmenwechsel in der Infrastruktur aus. Die Detaillierung des Konzepts und die Umsetzungsschritte in den kommenden Jahren wolle man in "engem Schulterschluss zwischen Bund, Bahn und der gesamten Branche" angehen mit dem, Ziel einer "gemeinwohlorientierte Infrastruktur", sagte Lutz in einer telefonischen Pressekonferenz am Montag in Berlin. Er bezeichnete die Sanierung des Schienennetzes als zentrale Aufgabe in den kommenden Jahren.

Cewe übernimmt Hersteller von Sofortfoto-Terminals

Cewe kauft den Produzenten von Sofortfoto-Terminals für den Einzelhandel, Hertz Systemtechnik in Delmenhorst. Der Foto-Spezialist aus Oldenburg übernimmt das Unternehmen im Rahmen einer Nachfolgeregelung von dessen Gründer Gerhard Richter, wie es in einer Mitteilung der Cewe Stiftung & Co. KGaA heißt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Elringklinger liefert Batteriesysteme für Schnellladestationen

Der Automobilzulieferer Elringklinger hat einen Auftrag zur Lieferung von Batteriesystemen für Prototypen einer netzautarken Schnellladestation von Schäfer Elektronik erhalten. Die Order beinhaltet Batteriepacks mit 35 kWh bei einer Spannung von bis zu 800 V, wie der Konzern aus dem baden-württembergischen Dettingen am Montag mitteilte. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Elringklinger ist nach eigenen Angaben in der Batterietechnologie bereits seit zehn Jahren Serienlieferant und bietet sowohl Komponenten als auch komplette Systeme an.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 30, 2022 07:16 ET (11:16 GMT)