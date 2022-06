MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

DONNERSTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Spring Bank Holiday" geschlossen.

FREITAG: In Großbritannien findet wegen des "Platinum Jubilee Bank Holiday" kein Handel statt. In China inklusive Hongkong bleiben wegen des "Drachenbootfests" die Börsen geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:49 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.123,75 +0,6% -13,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.652,00 +0,8% -22,5%

Euro-Stoxx-50 3.790,17 +0,8% -11,8%

Stoxx-50 3.657,94 +0,5% -4,2%

DAX 14.460,44 +0,8% -9,0%

FTSE 0,00 0% +2,0%

CAC 6.488,52 +1,1% -9,3%

Nikkei-225 27.413,88 -0,2% -4,8%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 150,50 -0,51

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 112,25 115,26 -2,6% -3,01 +54,2%

Brent/ICE 113,19 116,29 -2,7% -3,10 +50,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.856,47 1.846,50 +0,5% +9,97 +1,5%

Silber (Spot) 22,13 21,83 +1,4% +0,30 -5,1%

Platin (Spot) 1.012,00 998,50 +1,4% +13,50 +4,3%

Kupfer-Future 4,42 4,33 +2,0% +0,09 -0,8%

Die Ölpreise geben im Vorfeld des Treffens des Erdölkartells Opec am Nachmittag weiter nach. Energie-Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank verweist auf einen Bericht der Financial Times, wonach Saudi-Arabien bereit sei, die Produktion stärker zu erhöhen, falls die Produktion Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen deutlich falle. Vor zwei Tagen habe das Wall Street Journal berichtet, dass Russland von den Produktionsvorgaben der Gruppe Opec+ ausgenommen werden könnte, die es aufgrund der westlichen Sanktionen nicht mehr erfüllen könne. Die Anzeichen verdichteten sich somit, dass die Gruppe Opec+ von ihrem bisherigen Kurs der graduellen Ausweitung der Ölproduktion abweichen könnte.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit einer etwas festeren Tendenz dürfte die Wall Street am Donnerstag in die Sitzung starten. Damit dürfte es nach zuletzt zwei Handelstagen mit Abschlägen wieder leicht nach oben gehen. Die Volatilität bleibe weiter hoch, heißt es. Zuletzt hatten gute US-Konjunkturdaten Befürchtungen wieder verstärkt, die US-Notenbank werde an ihrem straffen geldpolitischen Kurs festhalten, um die hohe Inflation einzudämmen. Zudem begann die Federal Reserve am Mittwoch offiziell mit der Schrumpfung ihrer fast 9 Billionen Dollar schweren Bilanz. Für einen Impuls könnten eine ganze Reihe von US-Konjunkturdaten sorgen, und hierbei vor allem zum Arbeitsmarkt. Für die Aktie von Hewlett Packard Enterprise geht es vorbörslich kräftig abwärts. Der Konzern hat seine Jahresprognose angesichts der Auswirkungen von Lieferengpässen, negativen Währungseffekten und des Rückzugs aus Russland gesenkt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +299.000 Stellen

zuvor: +247.000 Stellen

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 210.000

14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: -7,5% gg Vq

1. Veröff.: -7,5% gg Vq

4. Quartal: +6,3% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +11,6% gg Vq

1. Veröff.: +11,6% gg Vq

4. Quartal: +1,0% gg Vq

16:00 Auftragseingang Industrie April

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +2,2% gg Vm

17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Fast alle europäischen Stoxx-Branchenindizes liegen im Plus, am stärksten der Index der Bau-Aktien mit einem Anstieg um 1,5 Prozent. Er profitiert unter anderem von Saint-Gobain, deren Aktien mit 3,6 Prozent Plus auf einen günstigen Ausblick reagieren. Gestützt wird die Stimmung auch vom Ölpreis, der vor der Sitzung der Opec+ am Nachmittag weiter zurückkommt. Der Handel verläuft derweil in vergleichsweise ruhigen Bahnen. Da der Finanzplatz London wegen Feiertagen bis Freitag geschlossen bleibt, fehlen viele Marktteilnehmer aus dem anglo-amerikanischen Raum. Einen Teil der guten Laune an Europas Börsen führt ein Händler auch auf den Inflationsanstieg in der Eurozone zurück. Die Erzeugerpreise (PPI) sprangen um 37,2 Prozent zum Vorjahr an. "Das ist zwar weiter ein extrem hohes Level, nährt aber die Fantasie auf eine peak inflation", sagt ein Händler. "Ikonische" Marken sind nach Einschätzung der Analysten von Bryan Garnier besser in der Lage, mit schwierigen Rahmenbedingungen zurechtzukommen. Richemont und Hermes legen jeweils um gut 2 Prozent zu, LVMH steigen um 1,6 Prozent. Remy Cointreau gewinnen 1,2 Prozent. Der französische Getränkekonzern hat seinen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr gesteigert und rechnet im laufenden Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2022/23 mit starken Umsätzen. Positiv für Wacker Chemie (+1,7%), Aixtron (+0,5%) und Telefonica Deutschland (+0,5%) wird im Handel die Indexaufnahme in den Stoxx-600 gewertet. Damit kämen die Aktien in den Fokus von Investoren, deren Anlageuniversum an den marktbreiten Europa-Index gekoppelt sei. Die Index-Mitgliedschaft der Aktien beginnt ab dem 20. Juni.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Uhr Mi, 17:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0694 +0,4% 1,0662 1,0655 -5,9%

EUR/JPY 138,77 +0,1% 138,57 138,52 +6,0%

EUR/CHF 1,0265 +0,0% 1,0268 1,0281 -1,1%

EUR/GBP 0,8521 -0,1% 0,8536 0,8533 +1,4%

USD/JPY 129,76 -0,3% 129,96 129,97 +12,7%

GBP/USD 1,2551 +0,5% 1,2490 1,2487 -7,2%

USD/CNH (Offshore) 6,6792 -0,3% 6,6989 6,6922 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 29.939,43 +1,3% 29.811,97 31.168,82 -35,2%

Der Dollar gibt einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,3 Prozent. Die im Tagesverlauf in den USA noch anstehenden ADP-Beschäftigungsdaten und auch der Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag dürften für den Dollar im Moment kaum ausschlaggebend sein, so Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Es sei klar, dass mit einer Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent in den USA Vollbeschäftigung herrsche und die Fed Zweitrundeneffekte über Lohnzuwächse fürchte. Weil sie aber sowieso schon mit großen und schnellen Zinserhöhungen gegen die Inflationsgefahren angehe, dürfte ein Zehntel mehr oder weniger in der Arbeitslosenquote nichts an der Gangart ändern. Und damit auch keinen Einfluss auf den Dollar haben.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Schwächer - Die ostasiatischen Börsen haben sich am Donnerstag der leichteren Vorgabe der Wall Street angeschlossen. Dort hatten erneut gestiegene Marktzinsen für Zurückhaltung bei Aktien gesorgt. Der japanische Nikkei-Index gab nur um 0,2 Prozent nach. Erneut sorgte hier der Yen für Unterstützung. Mit zuletzt knapp 130 je Dollar zeigte er sich zum Vortag nochmals tiefer und lag praktisch auf einem 20-Jahrestief. Ein Lenkungsratsmitglied der Notenbank hatte Spekulationen über eine Straffung der Geldpolitik durch die Bank of Japan mit dem Ziel, einen weiteren Verfall des Yen zu vermeiden, zurückgewiesen. Der Schanghai-Composite zeigte sich d widerstandsfähig, nachdem jüngst Einkaufsmanagerindizes aus China Verbesserungen gegenüber dem Vormonat gezeigt hatten. Daneben halfen laut Marktteilnehmern die Aussicht auf Unterstützung der Wirtschaft durch Peking und die begonnenen Lockerungen der Covid-19-Lockdowns. Laut den Analysten von ANZ hat Peking die Banken ersucht, Kreditlinien für Infrastrukturprojekte bereitzustellen. Stärker unter Druck standen in Hongkong angesichts weiter anziehender Zinsen Aktien aus dem zinsempfindlichen Immobiliensektor.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Donnerstag auf der Stelle. Die iTraxx-Indizes verändern sich nicht. Der Handel gestaltet sich wegen des Feiertags in Großbritannien ruhig. Trotz der unveränderten Lage bleibt die Unsicherheit laut Marktteilnehmern hoch: Einerseits erwarten immer mehr Teilnehmer einen "großen" EZB-Schritt um 50 Basispunkte, andererseits läuft die Weltkonjunktur noch vergleichsweise gut.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

RWE

Der Energieversorger kauft Vattenfall das niederländische Kraftwerk "Magnum" mit einer installierten Kapazität von 1,4 Gigawatt ab. Wie der Konzern mitteilte, legt er dafür 500 Millionen Euro auf den Tisch. Der Betriebsrat von Vattenfall muss dem Verkauf allerdings noch zustimmen.

EVONIK

